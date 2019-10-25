Фрик-шоу. Они позорят единоборства, но вы с удовольствием их смотрите

С развитием телевидения и интернета, в особенности видеохостинговых сайтов типа YouTube, а также социальных сетей семимильными шагами усовершенствуются и средства социальных коммуникаций. Вследствие этих процессов появляется всё больше возможностей и способов проявления простыми людьми, нередко из глубинки своих талантов. Естественно, некоторые люди не проходят мимо этих возможностей заявить о себе на весь мир и в спортивной сфере, и в том числе в области единоборств.

Бойцовские турниры так называемых белых воротничков начали проводиться уже довольно давно. Однако лишь в последние годы наиболее колоритные их герои стали приобретать поистине всенародную известность и популярность. Иногда видеоролики с участием непрофессиональных спортсменов собирают на YouTube по несколько миллионов просмотров.

«Король ринга»

Но начало такого рода процессам положило всё же старое доброе телевидение. Многие отечественные любители бокса хорошо помнят популярное ТВ-шоу «Король ринга», в рамках которого боксёрские поединки проводили самые разные селебритиз.



В финале первого сезона, показанного в 2007 году на Первом канале (в своё время главный федеральный канал крайне редко показывал что-то спортивное, кроме футбола), победу одержал представитель известной династии цирковых дрессировщиков Эдгард Запашный, который выиграл по очкам в решающем бою у актёра и музыканта Евгения Дятлова.



В рамках того же выпуска состоялся и показательный поединок между победителем одного из первых турниров промоушена UFC, российским бойцом ММА Олегом Тактаровым и известным голливудским актёром боевиков Дольфом Лундгреном. Победу в том бою одержал Тактаров, впоследствии признавшийся, что не бил по-настоящему в голову своему сопернику, который было старше на 10 лет, а вот по туловищу свалить «Ивана Драго» он так и не сумел. В итоге Тактарову была присуждена победа единогласным решением судей.

А. Емельяненко назвал Кокляева грузчиком

Во втором, ставшем последним, сезоне телепроекта «Король ринга» победа досталась юмористу, актёру и телеведущему Николаю Лукинскому, который в финальном бою одолел по очкам популярного российского актёра театра и кино Андрея Чернышова.

«Битва за хайп»

Ну а в нынешнее время уже стали появляться целые промоушены, которые организуют неофициальные поединки между не только известными в разных сферах и отраслях жизни и деятельности персонами, но и между охочими подраться на турнирах представителями из простонародья. Причём в этих соревнованиях поединки проводят не только «белые воротнички», а все желающие. Правда, количество последних такое большое, что промоутерам приходится тщательно отбирать участников своих турниров среди сотен и даже тысяч кандидатов.

Основателем промоушена «Битва за хайп» стал автор популярного «ютубовского» видеоблога «Дневник хача» (ныне имеющего 5 млн подписчиков) Амиран Сардаров, который организует схватки как между самими блогерами, так и между ними и профессиональными бойцами. При этом вызовы на бои там, как правило, сопровождаются смачным хотя и преимущественно неумелым треш-током. Детальная организация сути бойцовского шоу очень сильно страдает, поэтому на выходе получается продукт низкого уровня.



Первым поединком, прошедшим в рамках «Битвы за хайп», стала схватка между юным бодибилдером Асхабом Тамаевым и блогером Филиппом Марвиным. В итоге их бой собрал огромную аудиторию в YouTube – более 10 млн просмотров.



Также большой интерес зрителей был прикован к двум боям с участием Хизира Дожимкантова. В первом из них он нокаутировал блогера-культуриста Максима Захарова (Макса Бодиманию), а во втором уже сам стал жертвой тяжёлого зрелищного нокаута от бывшего спартаковского ультрас, а ныне фитнес-тренера Эдуарда Германского.

Тарасов – Дацик

Но самым ярким событием в «Битве за хайп» пока является бой между широко известным уголовником-тяжеловесом Вячеславом Дациком по кличке Рыжий Тарзан и увлекающимся единоборствами блогером Артёмом Тарасовым. Огромная разница между соперниками в весе только добавляла колорита этой схватке, которая состоялась в апреле этого года.

Фото: instagram.com/red_tarzan

150-килограммовый бывший профессиональный боец ММА Дацик был настолько уверен в собственной победе, что поставил на неё весь свой гонорар за этот бой, который составил 300 тыс. рублей. 75-килограммовый Тарасов, который получил за участие в этой схватке 1,8 млн рублей, открыто заявлял, что отважился на неё в первую очередь ради хайпа и денег.



Хотя Артём пытался удерживать дистанцию и эпизодически успешно контратаковал ударами прессинговавшего его Рыжего Тарзана, но, по мнению большинства зрителей, последний больше заслуживал победы в этом бою. Скандально известный боец-супертяж нанёс повреждения блогеру как на лице, так и на рёбрах. Также у Тарасова оказались сломаны кисти рук.

Дацик, по своей старой привычке, не гнушался нарушать правила и не слушаться команды рефери. В итоге после нескольких предупреждений Рыжий Тарзан был дисквалифицирован, после чего, опять же, по своей старой привычке, начал яростно протестовать против судейского вердикта и обвинять организаторов в предвзятости по отношению к нему, обусловленной их заряженности на тотализаторе. Но с трудом державшемуся на ногах, прилично помятому Тарасову рефери всё же победно поднял руку.

Емельяненко разбил Кокляеву лицо… кепкой! Похоже, шутки кончились. Видео Да, до боя ещё два месяца, а кровь уже пущена. Даже у Хабиба с Макгрегором такого не было.

Теперь 39-летний Вячеслав Дацик должен 16 ноября в Санкт-Петербурге провести бой по боксёрским правилам с красноярским спецназовцем Максимом Перовым по прозвищу Ермак. Причём, по словам Дацика, он нокаутировал Перова на соревнованиях ещё в 2000-м году, и вот теперь его старый оппонент хочет взять у него реванш.

«Стрелка»

Очень много турниров проводит другой отечественный промоушен поединков непрофессиональных бойцов – «Стрелка». Организована эта народная лига ММА была в 2011 году в Санкт-Петербурге, а местом дебютного турнира был выбран двор чулочно-носочной фабрики «Красное знамя».



С того времени под эгидой «Стрелки» прошли сотни турниров в нескольких десятках городов России и даже за рубежом. Соревнования проходят в очень демократичной атмосфере, по традиции в турнирах дерутся даже зрители, а местами проведения выступают территории заброшенных заводов и фабрик, стадионы, парки, пляжи, а один из турниров был устроен у ледокола «Красин».



Немало нынешних бойцов профессиональных промоушенов России начинали свой спортивный бойцовский путь именно со «Стрелки». Среди таковых можно упомянуть бывшего претендента на титул чемпиона организации М-1 Сергея Романова или бойца того же промоушена Павла Витрука. Каждый день видеоконтент «Стрелки» просматривает примерно 1 млн человек.



Заявки на участие в боях промоушена подавали уже около 10 тыс. человек. Поэтому организаторы турниров вынуждены проводить тщательный отсев желающих подраться под их эгидой. Участниками турниров выступают самого разного рода рабочие и служащие, и даже бомжи.



Среди пионеров промоушена её руководители выделяют таких персонажей, как Вячеслав Юровских – выпускник журфака МГУ, ставший затем бездомным по прозвищу Али-Баба, бухгалтер Александр Резе по кличке Питон, малогабаритный боец Денис Грицик по прозвищу Боевой Гном, а также оставшийся после борьбы с раком без руки до локтя Александр Карапетян.

Монгол – Руки-Базуки и Емельяненко – Кокляев

А буквально несколько дней назад в поединке по альтернативным правилам ММА сошлись два настоящих бойца-фрика – видеоблогер из Хакасии Олег Монгол и Кирилл Терешин, известный по прозвищу Руки-Базуки. В прошедшей в Абакане схватке сильнее оказался Монгол, выигравший удушающим приёмом локтя.

Фото: youtube.com/Олег Монгол

За сутки видео набрало более полутора миллионов просмотров. Терешин стал известен после того, как засветился на телевизионных передачах со своими сильно раздутыми посредством синтоловых инъекций бицепсами. Монгол же приобрёл популярность в «Инстаграме», где у него в подписчиках значится около 700 тыс. человек. Он выкладывает в сеть видеоролики откровенно маргинального содержания, в которых он нередко пребывает в нетрезвом состоянии, ругается и дерётся со своими приятелями.



Но лавры самого яркого отечественного события такого плана вполне может вскоре отнять себе намеченное на 29 ноября на московской «ВТБ-Арене» противостояние по специальным, большей частью боксёрским правилам между известным бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Оно зародилось также посредством «виртуальной войны» весной нынешнего года и теперь должно завершиться реальным боем. Вес Емельяненко составляет примерно 115 кг, а Кокляева – 160 кг.

При этом очень сложно оценить степень искренней ненависти бойцов друг к другу, поскольку ранее (до появления привычки общаться и вызывать на бой через Инстаграм) тот и другой не испытывали никакого негатива. Напротив, Кокляев всегда положительно отзывался о братьях Емельяненко и даже принял сторону старшего Фёдора, в разгар скандала связанного с детскими боями. К тому же люди, знающие Михаила лично, удивлены его рьяным красноречием. В Металлургическом районе (как сказал классик: ЧМЗ — не просто район, это в городе город) Челябинска, где в своё время проживал Кокляев, обычно много не разговаривают, когда дело касается выяснений отношений посредством кулачного боя.

Рестлинг

Более давнюю историю имеют всякого рода бои селебритиз и просто фриков в США, Великобритании, Германии, Японии и других странах. Тот же рестлинг (или кэтч), который совершенно не прижился на постсоветском пространстве (хотя попытки его привить у нас предпринимались ещё с конца 1980-х годов), пользуется в вышеупомянутых странах большой популярностью. Например, в США телевизионные рейтинги шоу рестлинга в разы превышают аудиторию трансляций профи-бокса и ММА.



Но это целиком постановочные трюковые соревнования с элементами цирка. Зрители идут на них для того, чтобы просто насладиться атлетической и акробатической подготовкой участников шоу, а также их необычными яркими одеяниями и, в целом, зрелищной атмосферой разыгрываемых как на ринге, так и за его пределами сценок.



Однако кое-кто из звёзд даже первой величины как бокса, так и смешанных единоборств не чурается либо одноразово, либо даже на постоянной основе принимать участие в этих рестлинговых шоу. Достаточно лишь в этой связи упомянуть таких боксёров и бойцов, как Майк Тайсон, Флойд Мейвезер, Ронда Роузи, Брок Леснар, Кейн Веласкес и других. А теперь вот в рестлинг подался и британский гигант-супертяж Тайсон Фьюри.

Зарубежные блогеры и селебритиз

В принципе, с некоторой долей фриковости можно назвать и организации «межстилевых» боёв с участием таких известных мастеров ринга, как Мохаммед Али, дравшийся в 1976 году с профессиональным японским рестлером Антонио Иноки, и Флойд Мейвезер, проведший в 2017 году боксёрский поединок с чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, для которого тот бой стал дебютным на профи-ринге.

Также ранее были нередкими гостями на телевидении боксёрские поединки между заокеанскими селебритиз. Например, знаменитый 216-сантиметровый баскетболист Шакил О’Нил проводил выставочные бои в рамках телешоу против чемпионов мира по профи-боксу в лёгких и полусредних весах Шейна Мозли и Оскара де ла Хойи.



А в рамках телешоу Celebrity Boxing на общенациональном канале Fox устраивались боксёрские бои между американскими актёром Тоддом Бриджесом и рэпером Ваниллой Айсом, ныне уже покойным 231-сантиметровым африканским игроком НБА Мануте Болом и 160-килограммовым американским футболистом Уильямом Перри по кличке Рефрижератор.

Фото: Michael Tran/Getty Images

В рамках того же телевизионного шоу состоялись и несколько женских боёв по боксёрским правилам – между скандально известной фигуристкой Тоней Хардинг и бывшей госслужащей, которая подавала в суд на президента США Билла Клинтона за сексуальные домогательства, Паулой Джонс, а также между давно проживающей в США советской четырёхкратной олимпийской чемпионкой по гимнастике Ольгой Корбут и победительницей реалити-шоу «Кто хочет выйти замуж за мультимиллионера» Дарвой Конгер.

А совсем недавно влиятельный британский промоутер бокса Эдди Хирн предложил организовать показательный бой между жёнами известных английских футболистов Уэйна Руни и Джейми Варди, которые вступили в публичный скандал между собой по причине того, что супруга Руни обвинила спутницу Варди в распространении на протяжении длительного времени конфиденциальной информации о её личной жизни.

Ну и самым трендовым нынче является противостояние в ринге между двумя очень популярными ютуберами – британцем KSI (настоящее имя Оладжиде Олатунджи) и американцем Логаном Полом. Первый боксёрский бой между ними состоялся в августе на «Манчестер Арене». Тот поединок судьи определили ничейным, он транслировался через YouTube и собрал гигантское число платных подписок. И вот теперь 9 ноября на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе они проведут матч-реванш, который устраивает промоутерская компания Эдди Хирна и который будет транслироваться стриминговой платформой DAZN.