Боец чуть не снёс голову соперника, пробив коленом в прыжке. Нокаут месяца?

На девятом турнире молодой бразильской организации Future FC, прошедшем 19 октября в Сан-Паулу, определился новый чемпион в полутяжёлом весе. Им стал Маттеус Шеффел по прозвищу Буффа. Чтобы завоевать пояс, Буффе пришлось одолеть Фабио Васконселоса. Шеффел нокаутировал соперника в первом раунде и получил за свой удар премию «Нокаут вечера».

Однако если пояс засверкал на талии Шеффела справедливо, то по поводу премии есть вопросы. В тот же вечер, в четвёртом по значимости поединке турнира Жонас Бильяриньо прямо-таки уничтожил оппонента Созиналдо Дуарте. За полминуты до конца первого раунда Шива (прозвище Бильяриньо) кинулся в атаку на Дуарте и буквально одной комбинацией избил его до потери сознания, завершив поединок красивым ударом коленом в прыжке.

Тот же эпизод с другого ракурса.

Бильяриньо дважды за одну атаку отправил соперника на пол. В первом случае Жонас попробовал добить Дуарте руками, но тот отзащищался, вскочил на ноги и попытался «выжить» до конца раунда, отбежав к сетке. Там Созиналдо настиг решающий удар. Шива буквально воткнул своим коленом голову Дуарте в сетку — после такого попадания даже добивать соперника не понадобилось.

Подобные моменты, как правило, замечаются скаутами больших промоушенов. Для Жонаса Бильяриньо победа над Дуарте стала восьмой в 10-и поединках за карьеру. Но главная цифра — другая: Шива шесть боёв выиграл нокаутом и ещё один — приёмом. То есть, всего лишь единожды за карьеру Бильяриньо выигрывал судейским решением. Жонасу 29, и он — один из тех, кто в будущем может заявить о себе на высоком уровне.