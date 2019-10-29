Боец бросился на судью, спутав его с соперником. Маркус тяжело перенёс поражение

Сурин сам не понял, как прошёл в ноги человеку в чёрном. Он просто не успел отойти от последствий кислородного голодания…

Прошедшие выходные для Bellator прошли с обилием ярких моментов, и мы писали о некоторых отдельно.

«Горжусь собой». Актрису фильмов для взрослых вырубили в первом же раунде Ребекка просто решила уйти «со сцены» и стать бойцом ММА. Неужели теперь придётся возвращаться обратно?

Русский богатырь забил двухметрового американца. Снова нокаут от Павловича На одном турнире с Сергеем, в поединке «самых скучных бойцов UFC» уснул один из атлетов. В прямом смысле этого слова.

Состоявшийся 26 октября 232-й турнир подарил фанам семь боёв, завершившихся досрочно. Один из них, четвёртый по счёту, вышел особенно любопытным. Легковесы Дэвин Пауэлл и Маркус Сурин провели в клетке 10 минут из 15 запланированных. На исходе второго раунда Пауэлл поймал Сурина на плотный ручной захват и начал душить. Ветеран (Маркусу 41) не собирался сдаваться, но и выбраться из замка не мог. В итоге боец уснул, после чего судья остановил поединок, оттащив Пауэлла от поверженного Сурина.

Рефери в клетке Кевин Макдональд прихватил Сурина, чтобы тот не задохнулся, лёжа на затылке. В это мгновение Маркус внезапно очнулся и продолжил с того места, на котором, как ему в тот момент казалось, он остановился. Боец вцепился в ногу рефери, пытаясь провести тейкдаун. Даже победивший Пауэлл начал помогать судье Макдональду отзащищаться от прохода в одну ногу.

В итоге Сурина оттащили и объяснили ему, что он потерял сознание, а на мужчину в чёрной одежде накинулся по ошибке и делать этого не стоит. Это далеко не первый случай, когда бойцы, не пожелавшие сдаваться, попавшись на удушение, теряют сознание от нехватки кислорода. В таком состоянии поверженный боец может вести себя непредсказуемо, и «расхлёбывается» в этом случае, как правило, судья. На счастье служителей свода правил ММА, только очнувшиеся атлеты не отличаются особенной силой и координацией, потому успокоить их не так сложно.

На недавнем турнире UFC в Сингапуре подобная ситуация возникла в главном бою вечера. Весельчак Бен Аскрен уснул от удушающего приёма в исполнении Дэмиана Майи. Любопытно, что сам Бен в первую очередь всегда славился своей борьбой.