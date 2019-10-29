Кто самый опасный гангстер? Масвидаль — Диас в Нью-Йорке. LIVE
Самый ожидаемый бой года состоится, несмотря на попытки антидопингового агентства США его сорвать. Всё самое интересное о UFC 244 — здесь.
2 ноября в Нью-Йорке состоится один из топовых турниров года в ММА — UFC 244. На «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт первый и единственный в своём роде розыгрыш пояса BMF (Baddest MotherFu***r, что в переводе с английского примерно — «Самый опасный ублюдок»). В схватке за сомнительный, но вызвавший множество обсуждений титул сойдутся, пожалуй, самые крутые бойцы этого сезона Хорхе Масвидаль и Нейт Диас.
Нейт Диаз провалил допинг-тест перед боем с Масвидалом
USADA полностью оправдало Нейта Диаза, он сможет выступить на UFC 244
И Диас, и Масвидаль в последнее время отличились удивительными или просто заметными достижениями. Нейт вернулся после трёхлетнего простоя и раздавил экс-чемпиона Энтони Петтиса. А Хорхе установил новый рекорд UFC, нокаутировав Бена Аскрена за 5 секунд.
Нокаут за 5 секунд! Американский чемпион пропустил удивительный удар
Это рекорд. Масвидаль обещал, что Аскрен не проснётся, и сдержал слово. Бен с трудом покинул клетку после такого удара коленом в прыжке.
Диаз пришёл за поясом Хабиба. Сегодня Нейт убрал с пути Петтиса
Никто не удивлён…
29 октября
19:00. Бойцы провели открытую тренировку накануне UFC 244.
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