Кто самый опасный гангстер? Масвидаль — Диас в Нью-Йорке. LIVE

Самый ожидаемый бой года состоится, несмотря на попытки антидопингового агентства США его сорвать. Всё самое интересное о UFC 244 — здесь.

2 ноября в Нью-Йорке состоится один из топовых турниров года в ММА — UFC 244. На «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт первый и единственный в своём роде розыгрыш пояса BMF (Baddest MotherFu***r, что в переводе с английского примерно — «Самый опасный ублюдок»). В схватке за сомнительный, но вызвавший множество обсуждений титул сойдутся, пожалуй, самые крутые бойцы этого сезона Хорхе Масвидаль и Нейт Диас.

Нейт Диаз провалил допинг-тест перед боем с Масвидалом

USADA полностью оправдало Нейта Диаза, он сможет выступить на UFC 244

И Диас, и Масвидаль в последнее время отличились удивительными или просто заметными достижениями. Нейт вернулся после трёхлетнего простоя и раздавил экс-чемпиона Энтони Петтиса. А Хорхе установил новый рекорд UFC, нокаутировав Бена Аскрена за 5 секунд.

Нокаут за 5 секунд! Американский чемпион пропустил удивительный удар Это рекорд. Масвидаль обещал, что Аскрен не проснётся, и сдержал слово. Бен с трудом покинул клетку после такого удара коленом в прыжке.

Диаз пришёл за поясом Хабиба. Сегодня Нейт убрал с пути Петтиса Никто не удивлён…

29 октября

19:00. Бойцы провели открытую тренировку накануне UFC 244.