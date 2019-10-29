Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Бой Хорхе Масвидаль — Нейт Диас, 2 ноября 2019 года, онлайн-трансляция

Хорхе Масвидаль и Нейт Диас
«Чемпионат»
Кто самый опасный гангстер? Масвидаль — Диас в Нью-Йорке. LIVE
Самый ожидаемый бой года состоится, несмотря на попытки антидопингового агентства США его сорвать. Всё самое интересное о UFC 244 — здесь.
Бокс/ММА / ММА 0

2 ноября в Нью-Йорке состоится один из топовых турниров года в ММА — UFC 244. На «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт первый и единственный в своём роде розыгрыш пояса BMF (Baddest MotherFu***r, что в переводе с английского примерно — «Самый опасный ублюдок»). В схватке за сомнительный, но вызвавший множество обсуждений титул сойдутся, пожалуй, самые крутые бойцы этого сезона Хорхе Масвидаль и Нейт Диас.

Нейт Диаз провалил допинг-тест перед боем с Масвидалом
USADA полностью оправдало Нейта Диаза, он сможет выступить на UFC 244

И Диас, и Масвидаль в последнее время отличились удивительными или просто заметными достижениями. Нейт вернулся после трёхлетнего простоя и раздавил экс-чемпиона Энтони Петтиса. А Хорхе установил новый рекорд UFC, нокаутировав Бена Аскрена за 5 секунд.

Нокаут за 5 секунд! Американский чемпион пропустил удивительный удар
Это рекорд. Масвидаль обещал, что Аскрен не проснётся, и сдержал слово. Бен с трудом покинул клетку после такого удара коленом в прыжке.
Диаз пришёл за поясом Хабиба. Сегодня Нейт убрал с пути Петтиса
Никто не удивлён…

29 октября

19:00. Бойцы провели открытую тренировку накануне UFC 244.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/ufcanz

Сообщить об ошибке
Теги
Нейт Диаз •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019