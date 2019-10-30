Всё против Ковалёва. Крашеру нужно чудо, чтобы победить Альвареса

В воскресенье утром на знаменитой арене MGM Grand в Лас-Вегасе 36-летний россиянин Сергей Ковалёв (34-3-1, 29 KO) проведёт защиту принадлежащего ему мирового титула WBO в полутяжёлом весе против суперзвёздного 29-летнего мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52-1-2, 35 KO), который нынче владеет мировыми титулами WBC и WBA Super в среднем весе и который ради предстоящего боя решил подняться на две весовые категории вверх.

Отложенная организация схватки

Поединок Ковалёва и Канело мог состояться ещё в середине сентябре – на День независимости Мексики. Однако тогда команда мексиканца предложила Сергею слишком низкий для его статуса и статуса самого боя гонорар, а когда спустя некоторое время прислала гораздо более привлекательное финансовое предложение, то Крашер решил уже не отменять намеченный на конец августа бой против официального претендента на его мировой титул WBO британца Энтони Ярда.



Тем более что тот поединок должен был пройти в Челябинске, и Сергей не хотел подводить и разочаровывать как его организаторов, так и отечественных любителей бокса, которые к тому времени уже начали раскупать билеты на Ледовую арену «Трактор». После победы Ковалёва над Ярдом сторона Канело не стала отказываться от своей затеи устроить бой с Крашером. Более того, они заявили, что Сауль намерен дожидаться исхода поединка в столице Южного Урала, чтобы подождать Сергея.



В итоге стороны договорились довольно быстро, хотя поначалу даже сам Ковалёв сомневался в реальных перспективах организации этой схватки, называя ситуацию «каким-то розыгрышем». Спустя три недели после боя с Ярдом поединок Ковалёва и Канело был уже официально подтверждён на сайте стриминговой платформы DAZN, с которой Альварес имеет действующий 5-летний контракт на 11 боёв. За них он суммарно должен заработать как минимум $ 365 млн.

Крашер попытается помешать Канело стать великим. Ковалёв — Альварес. LIVE Неделя боя в разгаре! 2 ноября Сергей Ковалёв проведёт поединок жизни. Всё самое главное о встрече Крашера с Канело — здесь.

Финансы диктуют условия

Конечно же, Сергей хотел провести поединок против Канело позже, перенеся его хотя бы на несколько недель позднее. Однако мексиканцы настаивали на дате 2 ноября и в итоге им удалось убедить сторону Ковалёва. Из-за этого отдых и восстановление Сергея после довольно напряжённой и энергозатратной для него схватки с Ярдом уместились лишь в пару недель, после чего Крашер вернулся в свой традиционный тренировочный лагерь в калифорнийском Окснарде.



Единственное, что в этом плане успокаивает болельщиков Сергея, что ему сейчас в охотку работается с новым наставником Джеймсом «Бадди» Макгиртом. В последнее время Сергей неоднократно заявлял, что наконец-то нашёл «своего» тренера в лице этого заокеанского специалиста, с которым начал сотрудничать перед рематчем с колумбийцем Элейдером Альваресом. Так что в морально-психологическом плане при таком взаимопонимании и позитивной «химии» с тренером, безусловно, и подготовительный процесс проходит гораздо легче и проще.



Не оправдались опасения поклонников Сергея и по поводу того, что команда Канело заставит его посредством высокого финансового предложения провести этот бой в промежуточном весе между суперсредним и полутяжёлым дивизионами (в так называемом кэчвейте).



Но и в этом отношении для Ковалёва не всё оказалось беспроблемным. Дело в том, что мексиканская сторона настояла на прописании в контракте условия, согласно которому вес Сергея в день боя на неофициальном взвешивании не должен превышать 180 фунтов (на официальном взвешивании за сутки до боя боксёрам нужно уложиться в официальный лимит полутяжёлого веса в 175 фунтов).

А поскольку в прошлых поединках Крашер набирал в день боя примерно 188 фунтов, то в этот раз россиянину всё-таки придётся сдерживать свой привычный предматчевый набор веса, либо же заплатить из своего гонорара в пользу соперника по несколько сотен тысяч долларов за каждый набранный сверх установленного по контракту лимита фунт. В общем, скорее всего, Сергей в предстоящем бою будет весить где-то на 4 килограмма меньше, чем обычно, а значит будет себя чувствовать менее комфортно и не таким сильным физически.

Обещания и комментарии перед боем

О своём предстоящем сопернике Ковалёв отзывается вполне уважительно. «Я его уважаю, что при таком финансовом состоянии он ещё и пошёл по весовым категориям – в мою вот сейчас сунулся. Но мы его тут не ждём. У нас другие планы», – написал на своей странице в одной из социальных сетей Сергей.



Также Крашер охарактеризовал сильные стороны своего визави: «Левый апперкот Канело очень опасен, а также его правый хук. Он очень хорошо защищается, укрывает голову. Зацепить его очень непросто. Мне будет нелегко: сложный бой против жёсткого парня. Ему не надо сбрасывать вес и он станет ещё сильнее. Но я думаю лишь о том, что мне нужно выиграть этот поединок». В целом же, оба оппонента ведут себя относительно один другого весьма сдержанно и даже уважительно, пока обходясь без трэш-тока и оскорблений.



Альварес же обратился к своим болельщикам так: «Это риск для меня, поскольку он больше, тяжелее и сильнее меня. Я поднимусь на две весовые категории, чтобы встретиться с одним из самых мощных панчеров в полутяжёлом дивизионе. Но мои навыки и сила обеспечат готовность к этому поединку. Вот почему мы здесь и постараемся изменить всё, войти в историю бокса. Я хочу, чтобы моя карьера была красиво написана. Я хочу стать чемпионом в четвёртой весовой категории. Ковалёв – один из самых сложных моих соперников, если не самый сложный. Но мы готовы к этому вызову».



Несколько раскрыли тактику своих подопечных в предстоящем поединке и их наставники. «Конечно, работа по туловищу Ковалёва это важная часть нашей стратегии, и мы делаем большой акцент на этом. Сауль будет обрабатывать его туловище комбинациями ударов. Тоже самое относится и к работе в защите, ведь у Ковалёва сильный удар. Мы будем заставлять его промахиваться, поджимать к канатам и там добавлять удары по туловищу», – заявил тренер мексиканца Эдди Рейносо.



Бадди Макгирт же прокомментировал предстоящие действия своего подопечного так: «Нашим козырем будет скорость рук Ковалева. Я не знаю, о чём думают в лагере Канело, но когда у вас есть такой бьющий парень как Сергей, невольно думаешь, что он будет рассчитывать на один удар. Но такого не будет. Я знаю, что Сауль будет разнообразен в атаках и попытается перебоксировать Сергея, но мы будем готовы ко всему. Этот бой напоминает мне рематч Антонио Тарвера и Роя Джонса. Мне не нужно давать Сергею накачку, он в этом виде спорта достаточно долго и понимает, что в ночь боя нужно отработать на всех парах».

В ожидании битвы: прогнозы, котировки, гонорары

Ажиотаж перед этим боем в боксёрском мире наблюдается приличный и уже немало известных бывших и действующих профи-боксёров, тренеров и журналистов публично высказались по поводу его исхода. Например, бывший соперник Сергея американец Андре Уорд и знаменитый тренер Фредди Роуч не сомневаются в победе Альвареса. Присоединились к ним и такие заинтересованные лица, как промоутер Сауля Оскар де ла Хойя, бывший тренер Ковалёва Джон Дэвид Джексон и соотечественник Канело – экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес.

Выигрыш же Крашера предрекают бывшие чемпионы мира Григорий Дрозд, Александр Гвоздик и Поли Малиньяджи. Однако в букмекерских конторах довольно приличным фаворитом является Альварес. Коэффициент на его победу колеблется в диапазоне от 1.2 до 1.3, в то время как у Ковалёва – от 4 до 4.5, а наиболее вероятным исходом предполагается победа Альвареса по очкам.



Не известно, сколько за предстоящий поединок получит денег Канело, а вот Ковалёв, по неофициальной инсайдерской информации заокеанских журналистов, заработает $ 12 млн, что является крупнейшим гонораром за всю его карьеру. Правда, это сумма «грязными». А поскольку Сергей сейчас сотрудничает сразу с двумя промоутерскими компаниями (Боба Арума и Кэти Дувы), а также заплатит определённые суммы менеджеру, юристам, тренерскому штабу и прочим членам команды, то, после вычета налогов, по приблизительным подсчётам он получит на руки сумму, значительно меньше половины от заявленной.

Послематчевые перспективы

Промоутер Боб Арум уже успел заявить, что, в случае победы Ковалёва над Канело, может затем организовать ему объединительный поединок против соотечественника Артура Бетербиева, который нынче владеет мировыми титулами по версиям WBC и IBF. И, кстати, по словам менеджера Сергея Эгиса Климаса, в контракте на бой Ковалёв – Альварес нет пункта об организации матча-реванша.



Сам же Крашер не сомневается в победе над Канело и говорит, что пока ещё не планирует завершать свою боксёрскую карьеру: «Думаю, смогу драться ещё года два, потому что сейчас у меня отличная команда и такой замечательный тренер, как Бадди Макгирт. Я очень мотивирован, чтобы одержать победу над Канело, потому что после неё передо мной откроются новые возможности».



Кстати, если победа в предстоящем бою окажется чистой и не спорной, то его триумфатор окажется одним из главных, если не главным претендентом на звание лучшего бойца 2019 года. На счету Ковалёва в этом году уже имеется два выигрыша: в февральском матче-реванше с колумбийцем Элейдером Альваресом, когда он вернул себе звание чемпиона мира, и августовская «досрочка» в динамичном бою с британцем Энтони Ярдом. В свою очередь, Канело имеет за плечами майскую победу в объединительном поединке против известного американского бойца Дэниела Джейкобса.



На территории России поединок Ковалёв – Альварес будет показан по «Первому каналу». Прямой эфир трансляции начнётся в воскресенье в 6:50 мск.