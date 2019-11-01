Оседлать гнедого. Почему наш чемпион не просто может, а должен выносить Канело

Ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв выйдет на ринг против главной звезды современного бокса, и, как мы уже выяснили, практически всё в этом бою будет против Крашера.

Всё против Ковалёва. Крашеру нужно чудо, чтобы победить Альвареса Ковалёва «засушили», почти лишили отдыха, скостив сроки подготовки. А ведь ему предстоит драться с одним из сильнейших бойцов планеты.

Но нет смысла ещё раз рассказывать про коварные замыслы промоутеров, интересы целого телегиганта, 71 день между двумя боями, ограничения на набор массы после официального взвешивания и трёх человек с судейскими картами – Ковалёв прекрасно понимал, во что ввязывается.

Букмекеры не скрывают скепсиса относительно перспектив россиянина – коэффициент на победу Сергея колеблется от 3,5 до 4,25. Чтобы понимать, что это такое – примерно такие же шансы на успех давали Сергею Деревянченко в бою с Геннадием Головкиным. Для сравнения – перед вторым поединком с Уордом Ковалёв шёл небольшим андердогом с коэффициентом от 1,9 до 2,15. Неужели на этот раз всё действительно так безнадёжно? Конечно же нет, и сейчас объясним почему.

Крашер попытается помешать Канело стать великим. Ковалёв — Альварес. LIVE Неделя боя в разгаре! 2 ноября Сергей Ковалёв проведёт поединок жизни. Всё самое главное о встрече Крашера с Канело — здесь.

Габариты могут решать

Сейчас в это трудно поверить, но ещё три-четыре года назад Альварес дрался в своей собственной весовой категории до 155 фунтов (до 70,3 кг), не решаясь полноценно перейти в средний вес, где на тот момент рвал и метал Геннадий Головкин. Ирония состоит в том, что Канело завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, выходя на ринг всё в той же лично придуманной категории до 70,3 кг.

Долгое время мексиканец ссылался на габариты и нежелание форсировать набор массы, но, как оказалось, проблема была лишь в правильном оппоненте.

В мае 2017 года Канело перепрыгнул среднюю весовую категорию, чтобы сорвать хороший куш в лёгком бою с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. И здесь начинается магия чисел – мексиканцы договорились подраться в промежуточном весе до 164,5 фунтов (74,61 кг), и это очень близко к лимиту второго среднего веса в 168 фунтов (76,2 кг). Примерно в этот момент стало понятно, что Альварес банально избегал Головкина последние пару лет, а все истории про нежелание искусственно набирать вес лишь весёлые мексиканские небылицы.



Тем удивительнее, что уже в это воскресенье Альварес без раскачки запрыгнет в полутяжёлый вес с лимитом в 175 фунтов (до 79,4 кг). Можно лишь похвалить мексиканца за такую решительность, но этот шаг может оказаться поспешным.

Не так давно об этом говорил бывший соперник Ковалёва Андрэ Уорд, выразивший примерно такие опасения: излишний набор массы может помешать подвижности Альвареса в бою с Крашером. И это проблема – довольно глупо сравнивать ударную мощь Геннадия Головкина и Сергея Ковалёва, но у нас есть все основания констатировать очевидное: Канело ещё никогда не пропускал удар в лицо от природного полутяжеловеса.

Крашер никогда не был одноударным нокаутёром и чаще всего брал своё количеством ударов, что может стать ключевым моментом поединка, если прогнозы о замедлившемся Канело оправдаются.



Ещё один важный момент – антропометрия. Чисто теоретически Ковалёв мог выступать в первом тяжёлом весе, пусть и считался бы там малогабаритным бойцом. Другое дело – Канело, чей органичный вес едва ли превышает второй средний. Всё просто даже по числам – Сергей выше Сауля на 10 сантиметров (183 против 173) и имеет солидное преимущество в размахе рук – 184 против 179.

Ковалёв может быть неудобен Альваресу

После слов о преимуществе Ковалёва в росте и размахе рук, самое время полезть в книгу избитых шаблонов за фразами типа «стили делают бои» и «хороший большой боксёр всегда побьёт хорошего маленького боксёра». Простите, но здесь эти боксёрские аксиомы вполне уместны.



Дело в том, что многие до сих пор недооценивают боксёрские навыки Крашера. Ещё до объединительного поединка с Бернардом Хопкинсом большинство прогнозов звучало примерно так: «Или Ковалёв досрочно, или Хопкинс по очкам». Наверное, вы помните исход того боя.



Что интересно, мнение о какой-то прямолинейности россиянина не изменилось ни перед боем с Андрэ Уордом, ни после того, как Крашер диктовал свои условия в ринге с олимпийским чемпионом на протяжении 18 минут из 36. Кое-какие сдвиги начались после реванша с Элейдером Альваресом, когда Ковалёв в предельно академичной манере преподал колумбийцу урок бокса, попутно вспомнив, каким страшным оружием может быть джеб. Спустя полгода этот же джеб отправил Энтони Ярда в Великобританию с первым поражением в карьере.

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Канело – далеко не Энтони Ярд. Мексиканец показывает впечатляющий прогресс: смущённый и размахивающий руками по воздуху юноша из боя с Флойдом Мейвезером с годами превратился в элитного боксёра, перебивающего серебряного призёра Олимпиады в Афинах.

Но если Геннадий Головкин в какой-то момент сам загнал себя в рамки Big Drama Show, превратившись в охотника за нокаутами, то Ковалёв вовремя вспомнил про любительскую школу и вернулся к истокам. И если два поединка Головкина и Альвареса можно было назвать столкновением двух рубак, ранним утром 3 ноября в Лас-Вегасе нас ждёт противостояние стилей и интеллектов.

Прямо сейчас кажется, что Сергею по силам превзойти Сауля именно в боксёрском мастерстве. Главным препятствием может стать хроническая проблема с выносливостью – т.е. в какой-то мере нас может ожидать повторение первого поединка с Уордом. Хочется верить, что Бадди Макгирт, тренер, сумевший обуздать буйный нрав Ковалёва и избежавший почётного титула держателя лап, сможет придумать, как минимизировать урон от функциональной ямы в середине боя.

Разговоры о проблемах Ковалёва после ударам по корпусу преувеличены

Как мы уже выяснили, на протяжении всей карьеры Ковалёва преследует несколько мифов. И если называть его прямолинейным боксёром продолжают только заядлые хейтеры или далёкие от бокса люди, вторая легенда как раз активно муссируется в СМИ перед боем с Канело. Речь идёт об ударах по корпусу.



Сложно сказать, откуда пошли эти разговоры, возможно, их запустил затаивший обиду Джон Дэвид Джексон, заявлявший, что проблемы после ударов по корпусу связаны с употреблением алкоголя. Возможно, всему виной пропаганда Андрэ Уорда, убеждавшего всех в действенности ударов по туловищу. Но не так давно Сергей ответил на все эти разговоры простой истиной – второй поединок с американцем был остановлен после панча ниже пояса, но не по корпусу.



В любом случае поединок с Альваресом покажет, как в действительности обстоят дела у Ковалёва с ударами в туловище, ведь мексиканец славится своей любовью к разрушению печени и ребёр соперника. Убей тело — и голова умрёт сама – возможно, главный девиз мексиканской звезды. Из последних его соперников особенно дотошно разучил это правило Рокки Филдинг.

Выше мы говорили про стили, и проблема заключается в том, что Альваресу будет максимально удобно работать по корпусу соперника, превосходящего его в росте и габаритах. Но для этого сначала нужно выйти на нужную дистанцию.



Канело действительно сильно рискует, ведь он своими глазами видел, что бывает, когда человек дерётся не в своей весовой категории. В мае 2016 года мексиканец вытаскивал в свою собственную весовую категорию Амира Хана, и мы отлично помним, с каким трудом британец приходил в себя после ударов соперника из другой весовой категории.

Есть и другие вполне свежие истории – фиаско Келла Брука в бою с Геннадием Головкиным или история о том, как Майки Гарсия разбился об Эррола Спенса, потерпев первое поражение в карьере. В конце концов, зачем-то же придумали все эти весовые категории.

***

Прямо сейчас практически все обстоятельства против Сергея, но, возможно, это ключевое преимущество россиянина в предстоящем поединке. Ковалёв прошёл через болезненные поражения, потерю всех поясов, длительный профессиональный и личностный кризис и все равно смог вернуться на чемпионский уровень, чтобы столкнуться с самым популярным бойцом современности в одном из самых ожидаемых поединков этого года.

Суды, аварии, потери… Ковалёв прожил целую жизнь после прошлого боя в России Последний раз Крашер выступал на родине три года назад, и с тех пор его жизнь круто изменилась.

Крашер возвращался, падал в нокаут, но снова возвращался, и теперь в возрасте 36 лет он выйдет на очередной главный бой в своей жизни. От него не ждут многого, и, вероятно, это только плюс, вспоминая, как россиянин психологически выгорал перед двумя поединками с Уордом.

Пришло время отбросить давление, предматчевые котировки и какие-то пояса. Ковалёв навсегда вписал своё имя в историю бокса и теперь может сделать так, чтобы жители и гости Лас-Вегаса ещё разок послушали странную русскую песню про вечно молодого и вечно пьяного. В последний раз? Как знать. Ранним утром в воскресенье обычный парень из Челябинска в очередной раз может вновь перевернуть мир, и, если вы не верите в его шансы, спросите Энди Руиза, как падают звёзды.