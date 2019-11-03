Потрясающий удар ногой в голову! Бедолага рухнул на сетку, как мешок с опилками

Главный кард прошедшего накануне в Нью-Йорке UFC 244 открывался боем Кевина Ли и Грегора Гиллеспи. Американские легковесы расположились на 10-й и 11-й строчках рейтинга соответственно, потому на расклад сил в дивизионе их бой сильно бы не повлиял в любом случае.
Однако многим было интересно понять, сумеет ли вернуться некогда считавшийся перспективным Ли к победам. Соперник для восстановления репутации Кевину попался одновременно и удачный, и не очень.
С одной стороны, Грегор Гиллеспи — мощный, непобеждённый проспект с потенциалом претендента из топ-5 и борцовской базой на элитном уровне. Победа над таким опасным парнем на подъёме снова могла заставить недоброжелателей воспринимать Ли всерьёз. С другой, Кевин сильно рисковал, выбрав для возвращения в бывшую когда-то родной категорию оппонента настолько неудобного стилистически. Борьба — сильная сторона и для Ли, потому логичнее его менеджерам было бы искать в ближайшие соперники «ударника».
Неожиданно все три с небольшим минуты боя Ли и Гиллеспи провели в стойке. Бойцы обменивались ударами, выбирая момент для сближения и броска в ноги. Кевину удавалось чуть чаще попадать в цель, и он же за 2:14 до конца первого раунда исполнил решающую комбинацию. Начал её Кевин Ли с левого прямого, потом через паузу он пробил точный правый через руку и добавил по уже потрясённому сопернику точный удар левой ногой в голову. Грегор Гиллеспи рухнул без сознания и едва ли почувствовал полтора добивающих удара.
Первое время казалось, что Ли сам не поверил в то, насколько лихо ему удалось исполнить кикбоксёрскую комбинацию и красиво вырубить ей реально опасного соперника. Это большая победа для Кевина, который шёл на серии из двух поражений подряд и неудачной попытки сменить весовую категорию.
Ли известен как один из главных хейтеров Хабиба Нурмагомедова во всём UFC. До серии поражений Кевин то и дело бросал вызовы российской звезде и лишь недавно слегка успокоился, когда соотношение побед и поражений в его последних поединках и поединках Хабиба стало намекать на их огромную разницу в классе.
- 3 ноября 2019
-
13:16
-
12:40
-
12:33
-
12:10
-
11:54
-
11:43
-
11:20
-
10:19
-
10:05
-
09:52
-
09:02
-
08:19
-
07:57
-
04:32
- 2 ноября 2019
-
23:36
-
22:41
-
21:57
-
21:31
-
20:35
-
19:31
-
18:35
-
18:19
-
17:35
-
16:49
-
15:19
-
14:30
-
14:00
-
13:01
-
12:07
-
11:33
-
09:49
-
08:26
-
07:42
-
04:11
-
02:48