Живая легенда Мексики. Канело почти догнал великого Мейвезера — остался один шаг

Ранним утром 3 ноября мск в истории мексиканского бокса произошло событие. Сауль Альварес, победив нокаутом Сергея Ковалёва, стал четвёртым мексиканцем, которому удалось завоевать титул чемпиона мира в четырёх весовых категориях: Канело присоединился к легендарным Эрику Моралесу, Хуану Мануэлю Маркесу и Хорхе Арсе. На фоне этого события попробуем разобраться, сумеет ли Рыжий превзойти достижения предшественников и стать шестым боксёром в истории, выигрывавшим титулы в более чем четырёх дивизионах.

Российский чемпион рухнул в тяжёлый нокаут. Как же так… Сергей Ковалёв чуть не улетел с ринга в попытке выиграть главный бой жизни. Крашер снова потерял пояс, но самое страшное — упал в нокаут.

Чемпионы мира в пяти и более весовых категориях

В мире есть лишь один боксёр, завоевавший звание чемпиона мира в восьми категориях. Им является будущий член Зала славы, по-прежнему неувядаемый Мэнни Пакьяо. Филиппинец начал профессиональную карьеру в далёком 1995 году, когда многие из читателей ещё не появились на свет. Уже в 1998 году он впервые стал чемпионом, взяв первую высоту в весовой категории до 50,8 кг. С тех пор Пакмэн провёл 40 (!) титульных поединков и стал автором уникального достижения, которое, вероятнее всего, уже никто не повторит. При этом напомним, что уже в декабре 2019 года Мэнни исполнится 41 год, а он всё ещё является чемпионом мира в полусреднем весе и даже претендует на объединительные бои.

Мы все просто не понимаем, насколько велик Мэнни Пакьяо. Пора открыть глаза Батя мирового профи-бокса снова готов показать класс даже в свои 40. И это не единственная причина его величия.

Второе место в своеобразном рейтинге занимает экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя. К слову, он был первым в истории боксёром, завоевавшим пояс в таком количестве дивизионе, всё тот же Пакьяо сумел превзойти это достижение лишь через пять лет, в 2009 году.

Первый титул чемпиона мира Золотой Мальчик завоевал в 1994 году, а после этого дрался за пояс чемпиона мира в различных весовых категориях ещё 30 раз. К слову, последним его поединком в профессиональной карьере стала схватка с Пакьяо, что символично. Думается, любители бокса со стажем до сих пор помнят, как сникший и беспомощный де ла Хойя, невзирая на свои габариты, жался у канатов и принимал на себя бомбы от Пакмэна. Благо, что после того Оскар не стал испытывать судьбу и покинул большой спорт.

Далее речь идёт уже о чемпионах мира в пяти весовых категориях. Таковых в истории бокса было трое – Томас Хирнс, Шугар Рэй Леонард и Флойд Мейвезер. Первые двое бойцы одного поколения и блистали в 80-х. Более того, фанатам даже повезло увидеть очную дуэль Хирнса с Леонардом. В их первой схватке досрочно победил Леонард, а во второй была зафиксирована ничья. Но, невзирая на все таланты и звёздность Хирнса и Леонарда, а может быть даже и большее мастерство, Флойд Мейвезер сумел их превзойти по нескольким параметрам.

Так, он покинул профессиональный бокс небитым и более того, ему удалось превзойти рекорд легендарного Рокки Марчиано, на счету которого было 49 побед и ни одного поражения. Флойд ушёл из спорта с рекордом 50-0, хотя победа над Конором Макгрегором – противоречивое достижение и до сих пор непонятно, стоило ли её включать в послужной список Мэя. Кроме красивой статистики, Флойд поднял уровень продаж боксёрских поединков до невероятных высот и заработал за карьеру сотни миллионов долларов, о чём те же Леонард и Хирнс могли только мечтать. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть, что, невзирая на титулы «всего» в пяти дивизионах, Мэй сумел побить, как де ла Хойю, так и Пакьяо.

Чемпионы мира в четырёх весовых категориях

Именно в армию чемпионов в четырёх дивизионах прибыл 3 ноября Канело. Здесь всё гораздо более массово. Альварес стал пятнадцатым в истории среди них. Так, он попал в компанию таких мастодонтов как Пернелл Уиттакер, Роберто Дюран, Рой Джонс, Мигель Котто и других.

Сколько реальных звёзд осталось в современном боксе? Мы подсчитали Было совсем не сложно. Потому что звёзд осталось мало.

При этом кроме Канело шесть из них являются действующими – Кадзуто Иока, Донни Ньетэс, Майки Гарсия, Роман Гонсалес, Эдриен Бронер и Нонито Донэйр. Шансы на то, что кто-либо из них получит пояс в пятой весовой категории крайне малы. Ньетэс и Донэйр уже в солидном возрасте, а для последнего грядущий финал WBSS с Наоей Иноуэ, вероятнее всего, вовсе станет лебединой песней. Иока слишком мелок, чтобы замахнуться на ещё один дивизион, да и кроме того, вряд ли он справится всё с тем же Иноуэ. Бронер и Гонсалес уже кажутся безнадёжно сбитыми лётчиками, а Гарсия в недавнем противостоянии с Эрролом Спенсом показал, что полусредний вес создан явно не для него. Хотя сам Майки пока всячески бравирует и заявляет о намерении продолжить попытки взять и эту высоту.

Таким образом, Канело, на данный момент кажется наиболее «живым» и реальным претендентом на то, чтобы войти в элитный клуб боксёров, завоевавших титулы в пяти и более дивизионах. Есть ли у него на эти шансы? Попробуем разобраться.

Канело и титулы

Альварес впервые стал чемпионом мира в 2011 году. Тогда он победил Мэттью Хаттона и завоевал вакантный пояс по версии WBC. С тех пор Рыжий уже 16 раз выходил на титульные поединки. Первый раз чемпионом мира в среднем весе он стал в 2015 году, когда добыл неоднозначную победу над Мигелем Котто. Завоевание титула в третьей весовой категории стало для Сауля и вовсе прогулкой, в декабре 2018 года он согласился на бой с чемпионом мира по версии WBA Regular во втором среднем весе Рокки Филдингом и срубил однообразного и прямолинейного британца в третьем раунде.

Свидетелями завоевания пояса в четвёртой категории мы стали в минувшие выходные, но является ли это пределом для Сауля? В преддверии схватки с Ковалёвым мексиканцу задали вопрос, готов ли он будет к бою в первом тяжёлом весе.

Ковалёва отправили в тяжёлый нокаут и, кажется, на пенсию… Крашеру сильно досталось от Альвареса, и это — повод задуматься об уходе. Великий русский чемпион не смог пройти главное испытание.

Тогда Сауль ответил, что на первый взгляд это сумасшествие, но вместе с тем он не исключил этот вариант. Ещё почти за год до боя с Ковалёвым, примерно так в команде мексиканца говорили о возможном переходе боксёра в полутяжёлый вес, так что судя по всему сценарий с первым тяжёлым весом у Сауля и правда рассматривают. По большому счёт это будет не самый проигрышный вариант. С одной стороны, никто не упрекнёт боксёра с ростом в 173 см в случае поражения в крузерах, с другой, победа вознесёт его на один уровень с теми же Хирнсом, Дюраном и Мейвезером. Так что игра стоит свеч. Кроме того, зная избирательность команды Канело, можно понять, что сейчас настало лучшее время для штурма первого тяжёлого веса.

После перехода Александра Усика и Мурата Гассиева в хэвивейт, категория буквально осиротела. Так, по линии WBA в первом тяжёлом весе творится полнейший хаос. Здесь, уже традиционно, есть три чемпиона — два являются полнейшими ноу-неймами – Арсен Гуламирян (WBA Regular) и Риад Мери (временный чемпион по версии WBA), а Бейбут Шуменов (WBA в отпуске) продолжает мучиться с травмами и то завершает, то снова возобновляет карьеру. По линии WBC пояс остаётся вакантным, и лишь в WBO и IBF для Сауля есть реальные риски в лице Майриса Бриедиса и Юниера Дортикоса. С учётом этого, можно предположить, что де ла Хойя и Ко попытаются устроить своему клиенту бой с тем же Гуламиряном или Мери. В конце концов, для тех это будет шанс заработать круглую сумму и как-никак победить самого Канело, хотя бы за счёт габаритов. Ну а для Альвареса заманчивость таких поединков очевидна. И, к слову, разница в антропометрии не должна смущать.

В истории слишком много примеров, когда «малыши» побеждали габаритных соперников. Это и история Чагаева с Валуевым, и противостояние Пакьяо и Маргарито и, конечно же, пример «Железного Майка», который зачастую существенно уступал соперникам в росте. Как бы то ни было, нам остаётся ждать шагов от команды Альвареса. И хотя пока Сауль откажется от пояса в полутяжёлом весе, нельзя исключать, что в дальнейшем Канело нам подарит новые эксперименты.