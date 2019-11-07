Русская краса. В UFC нет ни одной октагон-гёрл из нашей страны. Это упущение

До возвращения UFC в Москву остается меньше недели. Кард грядущего турнира вопросов не вызывает. Как и общий уровень раскрутки и проведения российских ивентов, которых за четырнадцать месяцев набралось уже три. Но одна претензия у нас все-таки есть. Почему Россия, страна, известная всему миру благодаря красоте своих девушек, до сих пор не получила собственную октагон-гёрл? У Британии есть Карли Бейкер и Кристи Пирсон, у Бразилии Джессика Андраде и Камила Оливейра, у Австралии Кахили Блюнделл. А чем же мы хуже?

Лучшие бои возвращаются в Москву. UFC в столице. LIVE Сильнейшая лига снова гостит в России. Всё, что нужно знать о турнире UFC FIGHT NIGHT 163 — в нашей онлайн-трансляции.

Возможно, в отечественном офисе UFC такая загруженность, что на кастинг просто нет времени… Что ж, в этом случае мы предлагаем коллегам помощь в виде шорт-листа кандидаток на почетное звание.

Анжелика Андерсон

Анжелика Андерсон, возможно, самая известная российская девушка с табличками. На протяжении нескольких лет обладательница тюнингованного тела была главной ринг-гёрл старейшего отечественного ММА-промоушена M-1 Global и официально являлась лицом организации из Санкт-Петербурга. Последнее фото на фоне Рейджа появилось в социальных сетях девушки в апреле 2018, так что её вполне можно назвать свободным агентом, хотя с переходом из М-1 в UFC проблем в последнее время не возникает и без того. Учитывая опыт в интересующей нас области, миллионный «инстаграм», великолепную фигуру и интересную внешность Андерсон на 100 процентов подходит для того, чтобы попробовать себя в октагоне, однако есть и определенный нюанс.

Анжелика Андерсон Фото: vk.com/angelica_anderson

Проблемой может стать именно «интересность» Анжелики. Официально UFC не имеет ничего против татуировок, небольшие рисунки есть у многих октагон-гёрл, но Андерсон небольшими размерами не ограничилась.

Различными сюжетами покрыты почти треть тела девушки. Стоит отметить, что татуировки для Анжелики не дать уважения мейнстриму, а настоящая страсть. Она два раза выигрывала титул Tattoo Queen и сама является мастером в области нательной живописи.

Мария Шарафетдинова

Раз уж мы задали столь высокую планку, то и последующих участниц следует выбирать из тех девушек, для которых турнир по ММА не будет чем-то новым. Мария Шарафетдинова, как раз, из таковых. Свой опыт москвичка получила в клетке промоушена Fight Nights Global, выиграв первый всероссийский конкурс ринг-гёрлз, который промоушен проводил в конце 2017-го. К сожалению, уже в следующем году FNG настигли финансовые проблемы, но девушка успела проработать здесь до октября, стабильно украшая собой турниры организации.

Кстати, опыт выступлений на спортивных соревнованиях для Марии не ограничивается ММА-ивентами. Девушка широко известна среди фанатов баскетбольного клуба ЦСКА, в котором, будучи кандидатом в мастера спорта по танцам, она занимала одну из ведущих ролей в группе поддержки. Она также выигрывала титул единой Лиги ВТБ «Мисс Чирлидер» в 2016 году. В последнее время Мария посвящает себя успешной модельной карьере и даже является девушкой журнала Playboy, правда его греческой версии.

Татьяна Пацура

Если Москва или Санкт-Петербург кажутся вам слишком попсовыми местами для поиска настоящей русской красавицы, то предлагаем отправиться в сердце нашей страны – на Урал. В крупнейшем городе региона Екатеринбурге базируется один из самых быстроразвивающихся отечественных промоушенов RCC, а его клетку украшает прекрасная Татьяна Пацура.

Эта девушка может сразить кого угодно не только в переносном, но и в прямом смысле. Сложно поверить, но Татьяна – мастер спорта по дзюдо! Кроме этого она является настоящим профи в построения тела. На её счету множество призовых мест российского и международного уровня по бодибилдингу и фитнес-бикини. В общем, не просто девушка, а живая мотивационная история. В UFC таких любят.

Мария Богач



Женская красота и смешанные единоборства на Урале не заканчиваются. Доказательством этому утверждению служат главный промоушен Дальнего Востока MFP (Far Eastern Modern Pankration Federation) и его ринг-гёрл Мария Богач. Как и многие другие девушки с табличками, эта обладательница обворожительной улыбки из Хабаровска совмещает работу на турнирах и карьеру модели, а также фитнес-тренера.

В «инстаграме» Марии можно найти много интересного. И мы не о тех фотках, под которыми обычно появляется гифка одного кубинского бойца ММА, хотя и их тут предостаточно. Дело в том, что Богач увлекается рецептами вкусных десертов, так что слюни можно пускать и на фотки еды.



Кстати, место проживания Марии можно также записать ей в плюс в виртуальном кастинге. Расстояние от Хабаровска до Китая, Японии или Южной Кореи, которые являются важными рынками для UFC, сравнительно не велико.

Ну, а почему нет? По идее, каждый боец ММА мечтаете попасть в октагон UFC. А если подходить к делу объективно, то шансов совершить такой переход по спортивному принципу у Анастасии Яньковой призрачно мало. Кроме того в истории смешанных единоборств уже был прецедент, когда в табличку между раундами поднимал настоящий боец смешанных единоборств. Канадец Элайс Теодору не только дрался в главном промоушене мира, но и выполнял функции ринг-боя в Invicta FC.

Анастасия не выступала в клетке Bellator с мая прошлого года. На юбилейном двухсотом турнире организации она впервые в карьере проиграла поединок и её лицо тогда приняло на себя немало жестких ударов. С тех пор о продолжении бойцовской карьеры не слышно, а вот модельных съемок и блогерства было предостаточно. С точки зрения внешности у Яньковой всё в полном порядке, так может ну их, эти бои?