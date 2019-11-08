«Ждал вопрос про флаг». Хабиб наконец-то появился в Москве и заговорил

Нурмагомедов устроил пресс-конференцию в Москве и даже не ушёл с неё до начала. И всё же прошла она не очень гладко.

Уже завтра в Москве состоится третий российский турнир UFC в истории, а сегодня, 8 ноября бойцы взвесились, потом снова взвесились, но уже понарошку (официальная церемония взвешивания сделана для фанатов — на ней бойцы встают на весы чисто символически, а в лимит категории необходимо вписываться несколькими часами ранее), а организаторы подарили пришедшим на «Арену ЦСКА» фанатам и журналистам столь долгожданную встречу с Хабибом Нурмагомедовым.

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Правда, до этого публика успела хорошенько разозлиться на тех, кто взял на себя функции устроителей пятничного мероприятия.

Хабиба в Москве ждали дольше, чем Конора

Две недели назад столицу России посещал главный враг Хабиба и, кажется, всего Дагестана Конор Макгрегор. Ирландец всего за двое суток пребывания в Москве успел разозлить целый народ, сходил на футбольный матч, дал мастер-класс блогерам (на этом мероприятии ему в голову чуть не прилетела бутылка) и тоже провёл пресс-конференцию. На неё Конор опоздал на два часа. Журналистам пришлось почти час этого времени провести в очереди на улице, а после ждать Макгрегора, который «пьёт кофе», ещё столько же в зале. Но это — мелочи по сравнению с тем, что было 8 ноября у «Арены ЦСКА».

«Я в Москве, а Хабиб улетел из страны». Макгрегор приехал в Россию Конор приехал на родину главного врага. Его тепло приняли.

Представители UFC собрали прессу у ледового стадиона в 16:00. В 17:00, по идее, должна была начаться сессия «вопрос-ответ» с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, а вслед за ними по плану к весам выходили участники турнира в Москве. Однако служба безопасности, нанятая UFC, отчего-то решила пустить всех (!) пришедших в пятницу днём к арене через один вход, не разбирая — журналист ты или болельщик.

Конор добазарился. Толпа приехала спросить с него за слова о Дагестане! В самом центре Москвы толпа ждала Макгрегора на разборки. Он назвал их трусами.

Людей очень долго и дотошно досматривали, пытаясь развести представителей СМИ с фанатами уже по ходу, чтобы не было путаницы, а двум репортёрам даже пригрозили лишением аккредитации за «неподобающее поведение» и «ссоры» в толпе, которую сами же организаторы и создали. А там и правда чуть было не дошло до драки.

Замёрзшие, злые и сильно уставшие журналисты заняли свои места у сцены около 17:30. Почти сразу на ней появился тот, ради кого пришлось так основательно потерпеть.

«Флаг? Я по-своему представляю свою страну"

Нурмагомедов наконец-то явил себя московской публике, после того как за несколько недель до этого здесь же он проигнорировал собранную вокруг себя пресс-конференцию. Вопросы, правда, задавали, в основном, фанаты. Но и они не упустили некоторые важные темы, ведь у каждого, кто следит за ММА, ещё не выветрились эмоции от визита Макгрегора.

— Хабиб, дорогой... — явно поставила атлета в неловкое положение своим «дорогой» фанатка. - Когда мы снова увидим тебя в клетке и кто будет соперником?

— У нас сейчас с UFC сложные переговоры по бою с Тони Фергюсоном. Нам сложно договориться: я хочу, чтобы Атлетическая Комиссия Невады извинилась передо мной за большой штраф и вернула деньги, — почти миллион долларов — которые я отдал. Если они это сделают, тогда UFC сможет организовать нам бой весной. Нас хотят свести в Вегасе в марте. Ещё в апреле планируется турнир в Нью-Йорке — возможно, мы с Тони подерёмся там.

Дальше был, наверное, самый долгожданный вопрос. Конор Макгрегор, а совсем недавно и один известный российский исполнитель Андрей Позднухов по прозвищу Бледный, отметили, что Хабиб выходит на бои без российского флага, и это, на их взгляд, значит, что Нурмагомедов не представляет Россию. Вопрос про это пошёл вторым в очереди, но Орёл ждал его ещё раньше.

— Я был готов к тому вопросу. Хороший вопрос… Знаете, в отличие от людей, которые выносят флаг и, как они говорят, представляют свою страну, я не бью стариков, не обижаю женщин и не пиарю алкоголь. Я по-своему представляю свою страну. Не считаю наличие флага показателем патриотизма — мало его просто поднять, ты должен соответствовать.

Движение вниз. Какой стала жизнь Макгрегора после поражения от Хабиба Конор скатывается, и это печально.

— Конор много наговорил, пока был в Москве, но от вашей команды не последовало никакой реакции. Почему?

— Не вижу смысла отвечать на слова Конора. Все, что было нужно, я уже сделал. Что касается реванша, то для титульного боя нужно 10 боёв. Если он выиграет 10 поединков, то я ему дам реванш.

— Состоится ли всё-таки ваш бой с Флойдом Мейвезером по правилам бокса?

— На следующий год я даже не собирался думать о боксе. Все мысли об ММА.

— Сегодня стало модным менять весовые категории и выигрывать новые пояса. Не планируете подняться в полусредний дивизион?

— Хотел бы, чтобы у меня вообще все пояса были, но я реально смотрю на жизнь. Защищать титул в двух весах тяжело. И мне комфортно в 70 кг, есть, что доказывать тут. Остались незаконченные дела.

— У вас в конце 2017 года родился сын. Уже думали, в какой спорт отдадите его?

— Для своего сына я бы выбрал футбол. Или олимпийский вид спорта — борьбу или дзюдо. Чтобы ему не били по голове.

В этот момент фанаты внезапно вспомнили, что на сцене есть также Ислам Махачев и… задали Хабибу вопрос о нём.

— Хабиб, вы и ваш отец говорили, что следующим чемпионом UFC в лёгком весе после вас станет Ислам Махачев. Когда это случится?

Нурмагомедов решил примерить на себя роль журналиста и переадресовал этот вопрос Исламу.

— У меня серия из шести побед, — отметил Махачев. — Есть люди, кому титульник дают после трёх-четырёх. Если серия дойдёт до семи-восьми побед, им придётся дать мне бой за пояс. У UFC не будет повода отказать. Сейчас хочу бой с кем-то из топ-10, потом топ-5, а потом — претендентский.

— Поняли? Вот теперь у него и спрашивайте, когда я закончу карьеру. Это зависит от Ислама — жду, когда он дойдёт до титульника, — подытожил Хабиб.

Злой чеченец, добрый дагестанец

Церемония взвешивания не обещала пришедшим особого фейерверка, ведь довольно-таки годно собранный московский кард, тем не менее, всё же лишён по-настоящему принципиальных, личных противостояний. Огня добавили разве что участники первого в истории UFC российского дерби Рустам Хабилов и Сергей Хандожко, решившие потолкаться…

… и Зелим Имадаев, который чуть не забыл встать на весы — настолько сильно он был настроен напугать соперника взглядом, что пошёл на него, только оказавшись на сцене. Дэнни Робертс, кажется, не испугался.

У двоюродного брата Хабиба Абубакара Нурмагомедова взвешивание прошло спокойно и без лишней агрессии. Абубакару предстоит дебютировать в UFC — и сразу поединком в Москве.

Гораздо спокойнее предыдущего взвешивания (оно было аж 6 октября 2018 года) в этот раз вёл себя и Александр Волков. Его оппонент Грег Харди, в отличие от предшественника Деррика Льюиса, также не собирался нагнетать раньше времени.

Как всегда добрым и тихим выглядел в преддверии драки и хедлайнер UFC Moscow Забит Магомедшарипов. Ему в главном событии завтрашнего турнира драться с Кэлвином Кэттаром, и это будет шестой поединок россиянина в UFC. Пять предыдущих Забит красиво выиграл, в большинстве случаев прихватив вдобавок к гонорару и бонус за яркое выступление.