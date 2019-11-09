Американский футболист Харди приехал в Москву побить лучшего тяжеловеса России

Грег настолько неоднозначный персонаж, что даже на его родине многие сегодня будут болеть за Сашу Волкова.

«Я не мог не ответить на такой вызов, ведь Волков настоящая легенда спорта. Я в восторге от российских болельщиков, обещаю показать им в субботу войну, кровь и шоу!» — заявил Грег Харди после открытой тренировки.

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Американец по праву может гордиться собой: не каждый на его месте принял бы бой с грозным российским тяжеловесом на двухнедельном уведомлении. И уж тем более далеко не каждый рискнул бы приехать биться в Москву, где неистовая поддержка будет ещё больше мотивировать Драго, идущего ва-банк ради того, чтобы закрыть досаднейшее поражение от Деррика Льюиса на UFC 229.

Льюис уничтожил Волкова. До победы Саша недотерпел 15 секунд Титульник откладывается.

Однако, несмотря на столь смелый поступок, уважения публики (даже американской) Принц Войны не сыскал. Наоборот, один из самых интересных спортивных сюжетов, противостояние России и США, получил необычный поворот. Всё потому, что против Харди будут болеть не только трибуны «Арены ЦСКА», но и собственные соотечественники.

«Американская аудитория стала за мной следить. Много приходит пожеланий от американцев, чтобы я побил его. Такого не было ни перед одним из моих боёв; чувствуется, что там его не очень любят», – вот что говорил Волков в преддверии поединка.

Харди сделал себе скандальное имя ещё в NFL

Вы вряд ли слышали об этом парне как о футболисте. Но он и правда был крут. Его включали в символические сборные и снимали для тематических спортивных журналов, называли одним из самых жёстких защитников и приглашали в Пробоул (матч звёзд Национальной футбольной лиги (NFL).

Репутация Харди сложилась как раз в начале 2010-х: принципиальность, порой сочетающаяся с озлобленностью на газоне, переходила в неуместные посты в «твиттере», плохое влияние на молодых игроков, постоянные опоздания на тренировки, провокации соперников, а также конфликты с партнёрами по команде и тренерским штабом. По уровню таланта и безалаберности его могли сравнить лишь с известным итальянским футболистом Марио Балотелли – естественно, фанаты «Каролины Пантерс» и «Далласа» надолго запомнят дерзкого Грега.

Вот только на этом проделки американца не заканчивались. Он постоянно ходил по грани, дозволенной законом, то превышая на автомобиле скорость, то оскорбляя жён и матерей соперников… А в 2014-м карьера игрока и вовсе пошла по нисходящей, когда 10-матчевая дисквалификация и сокрушительная критика со стороны СМИ лавиной обрушились на голову «сумасшедшего футболиста» после резонансного инцидента с участием атлета и его девушки.

Семейные ценности и равноправие полов. При чём здесь Грег?

Громкая новость от 15 июля 2014 года облетела передовицы не только спортивных изданий, но и общественно-политических СМИ. Известный футболист Грег Харди, и без того не пользующийся любовью у фанатов, окончательно упал в глазах граждан США, когда был признан виновным в нападении на бывшую девушку и приговорён к 18 месяцам условно.

Что же произошло? Тогдашняя подруга Николь Холдер рассказывала, что вечером 13 мая 2014-го бойфренд вёл себя крайне агрессивно: мало того, что Грег поднял руку на девушку, так ещё и угрожал жизни возлюбленной. В качестве доказательной базы проходили просочившиеся в прессу снимки, на которых лицо Холдер покрыто синяками.

И пускай впоследствии Харди обжаловал решение в суде присяжных, а прокуратура сняла обвинения из-за отсутствия на слушании потерпевшей и достоверной информации о гражданском урегулировании обеими сторонами конфликта, Грегу так и не простили того проступка.

Вдобавок ко всему, старавшийся обелить своё имя Харди в 2017 году попался на хранении наркотиков. Чудом избежав тюрьмы, благодаря судебной сделке, он был приговорён к испытательному сроку на два года и $500 штрафа.

Тогда Грег осознал, что ему во что бы то ни стало нужны перемены.

Бил запрещённым ударом, дышал в ингалятор — бои Харди полны абсурда

И он нашёл их в смешанных единоборствах… С рекордом 3-0, добытом на проекте президента UFC «Dana White's Contender Series», Грег пришел в главный ММА-промоушен, за что руководство сразу было жёстко раскритиковано общественностью. Ведь Принц Войны не просто выступил на историческом турнире (первый вечер боёв после подписания умопомрачительного контракта с ESPN на $150 млн в год), его поединок ещё и стал ко-мейн ивентом. Бурное недовольство спровоцировал и факт, что на том же турнире в Бруклине выступала Рэйчел Остович, незадолго до того пострадавшая от домашнего насилия. Однако красавица-спортсменка сама вступилась за коллегу по бойцовскому цеху, отметив абсолютное равнодушие к данной проблеме и пожелав Грегу использовать данный судьбой второй шанс.

Но дебют в UFC обернулся провалом. Харди проиграл бой из-за дисквалификации, нанеся удар коленом в висок Аллена Кроудера из недопустимого положения.

Дальше были убедительные победы над Дмитрием Смоляковым и Хуаном Адамсом благодаря TKO в первом раунде. Американца зауважали эксперты, с ним начали считаться. Но новичок в этой игре не ограничился запрещённым ударом в голову в первом бою. В победном для себя противостоянии с Беном Сосоли в конце октября 2019 года угол Грега между вторым и третьим раундом дал бойцу подышать в ингалятор, что, естественно, привело к признанию поединка несостоявшимся.

«Вы не можете оставить детей с астмой без ингалятора, иначе они умрут. Я просто очищал дыхательные пути», — оправдывался спортсмен.

Бойца лишили победы из-за астмы! Харди не первый раз попал в глупую историю Грэг ни одного поединка в UFC не провёл без приключений. На одном турнире с ним Пантера Родригес устроил очередное шоу в октагоне.

Реабилитироваться за очередной промах представитель США попробует в Москве. Статус тотального андердога и всеобщая нелюбовь могут сыграть на руку Грегу Харди, который не прочь избавиться от реноме «парня-психа» и разбить копилку чудачеств в клетке громким апсетом в «логове врага».