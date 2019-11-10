«Саня! 20 секунд, держись!» Волков и Забит спасли московский турнир для России

Глубокой ночью с 9 на 10 ноября в Москве завершился третий российский турнир UFC в истории. Столица снова справилась с задачей по организации большого шоу, хотя в этот раз было проще, чем в дебюте. Теперь матчмейкеры укомплектовали кард сильнее, чем год назад, а в раскрутке турнира российскому офису компании помогал сам Хабиб Нурмагомедов, проведший за сутки до боев встречу с фанатами.

«Ждал вопрос про флаг». Хабиб наконец-то появился в Москве и заговорил Нурмагомедов устроил встречу с фанатами и журналистами в Москве и даже не ушёл с неё до начала. Однако прошла она не очень гладко.

Не сильно помешала и отмена главного боя — в нём Александр Волков должен был подраться с живой легендой тяжёлого веса UFC Джуниором дос Сантосом, однако бразилец снялся с поединка в Москве из-за болезни, и Волков отправился в соглавное событие вечера драться с бывшим игроком в американский футбол Грегом Харди.

Американский футболист Харди приехал в Москву побить лучшего тяжеловеса России Грег настолько неоднозначный персонаж, что даже на его родине многие сегодня будут болеть за Сашу Волкова.

Хедлайнерами вынужденно стали россиянин Забит Магомедшарипов и Кэлвин Кэттар из США. Топовый претендент из нашей страны согласился подраться с 11-м номером рейтинга полулёгкого веса, чтобы не простаивать без боёв слишком долго и потому что никто из топ-5 в эту дату встретиться с Забитом не мог.

Магомедшарипов и Волков провели свои поединки в самом конце программы вечера. Они победили, и это прекрасно, но победы эти получились чем-то вроде гола престижа, как говорят в футболе. К моменту главных событий из 13 россиян-участников турнира в Москве восемь успели проиграть. Не все наши соотечественники были фаворитами в своих парах тем вечером, но подобная статистика всё же стала для многих неожиданностью.

Предварительные бои. Проиграли почти всё

Первым из местных в клетку вышел недавний дебютант лиги 35-летний Григорий Попов. Свой дебют в июне этого года он проиграл, потому накануне нуждался в успехе особенно сильно. Увы, двое из трёх судей, посмотрев на максимально близкое противостояние Попова с Дэйви Грантом, решили отдать победу последнему.

Вслед за Поповым свой поединок проиграл и Александр Яковлев, так ярко выступивший на апрельском UFC в Санкт-Петербурге. Яковлев в лучшей лиге мира с 2014 года. За это время он уступил уже в пяти боях, правда, в соперниках ему попадались, например, такие звери как Дэмиан Майя и нынешний чемпион в полусреднем весе Камару Усман. К сожалению, в этот раз Александр уступил не такому именитому оппоненту — Рузвельту Робертсу.

Вслед за Яковлевым и Робертсом в октагоне появились Абубакар Нурмагомедов и Давид Завада из Германии. Брат Хабиба дебютировал в UFC, и его поединка прошлым вечером публика ждала особенно сильно, ведь Абубакара в его схватке должны были поддерживать очень статусные секунданты: двоюродный брат — чемпион UFC, его отец — самый знаменитый тренер России в данной дисциплине, и главный тренер одного из самых звёздных залов США.

Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы, а также Хавьер Мендес с лучших мест наблюдали, как Абубакар сдался на исходе третьей минуты схватки, попавшись на треугольник в исполнении Завады. Борьба Нурмагомедовых сегодня практически бренд и все, кто имеет к нему отношение, считаются самыми нежелательными соперниками в партере. Но именно на земле двоюродный брат лучшего борца от ММА на планете столкнулся с проблемами, которые не сумел решить, и вышел из боя, постучав в знак сдачи.

«Вообще, у меня полторы почки». Брата Хабиба «задушил» необычный боец Давид Завада сотворил нечто особенное: заставил сдаться человека с фамилией Нурмагомедов. Макгрегор уже празднует.

К моменту выхода в октагон ещё одного российского дебютанта UFC Романа Копылова уже трое его соотечественников проиграли свои бои, потому на экс-чемпиона Fight Nights возлагались большие надежды. Хотя тут надо добавить, что соперник для первой схватки Копылову достался очень непростой — для Карла Роберсона поединок с Романом стал шестым в UFC. А проигрывал американец до этого лишь дважды и одно из этих поражений он потерпел ещё в полутяжелом весе — от экс-претендента на титул Гловера Тейшейры. В итоге более опытный Роберсон, пусть и не без труда, но всё же разобрался с Копыловым, поймав того на удушающий всего за минуту до конца боя.

После четвёртого неудачного поединка для россиян наступил момент, когда местного бойца практически точно не оставили бы без победы (хотя следующей паре в теории могли насчитать и ничью, но это редкость в ММА). Первое российское дерби в UFC между Рустамом Хабиловым и Сергеем Хандожко закончилось предсказуемой победой первого. Правда, тут стоит отметить, что Хонда проявил себя достойно в поединке с очень опытным соперником.

Основной кард. Немного подровнялись

Основной кард начался многообещающе для российских фанатов. Магомед Анкалаев одержал свою третью победу в UFC подряд и сделал это как никогда красиво. Подробнее об этом — в отдельном материале, но если вкратце — это был нокаут в стиле лучшей версии Андерсона Сильвы.

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Победил и Шамиль Гамзатов, выступавший следом за Анкалаевым против его же бывшего соперника — Клидсона Абреу из Бразилии. Успех достался Гамзатову непросто — лишь двое из трёх судей посчитали очки в его пользу.

Когда показалось, что местные наконец поняли, как сегодня побеждать, неожиданно уступил Рамазан Эмеев, так ровно шедший с победами по UFC до того. Боковые присудили его сопернику Энтони Рокко Мартину не самую очевидную, но скорее заслуженную победу.

До двух главных событий вечера оставалась парочка поединков с участием россиян. К сожалению, Хадис Ибрагимов и Зелим Имадаев не сумели пройти Эда Хермана и Дэнни Робертса соответственно. Имадаеву не повезло в большей степени — он проиграл свой поединок нокаутом, и это уже второе поражение чеченского бойца в UFC. В следующий раз Зелим просто обязан выигрывать, иначе его дальнейшее сотрудничество с UFC будет под большим вопросом.

Главные бои. Звёзды выручили, но просто не было

После восьми поражений россиян восстанавливать репутацию отечественных смешанных единоборств взялся Александр Волков. По раскладам до боя, он должен был без проблем проходить Грега Харди, который всего-то несколько лет назад начал плотно заниматься ММА, переключив фокус с американского футбола.

На деле же Волков провёл в клетке с аутсайдером все три раунда и местами даже бывал в опасности — Харди на удивление исправно доносил прямые тычки левой рукой до лица соперника и несколько раз пытался исполнить кросс через руку с правой, которым чуть больше года назад в похожем по сценарию поединке Александра отправили в чудовищно обидный нокаут.

Льюис уничтожил Волкова. До победы Саша недотерпел 15 секунд Титульник откладывается.

Самое ужасное, что в том бою (с Дерриком Льюисом на UFC 229 6 октября 2018 года) решающее попадание случилось за считанные секунды до конца, казалось, выигранного Волковым боя. Потому и накануне были опасения, что Саша может дрогнуть незадолго до финального гонга. Но Саша выдержал и забрал, может, не самую яркую, но очень важную победу, что он отметил уже на пресс-конференции после турнира.

«Посещали ли дурные мысли голову в последние 20 секунд? Конечно… Ещё больше они посещали не меня, а мой угол, откуда кричали: „Саня! 20 секунд, держись! Осталось немного“. С одной стороны смешно, с другой — грустно. Прошлый поединок я провёл хорошо, был готов… Поражение получилось очень обидным. Но сейчас, надеюсь, на этой положительной волне удастся его забыть и вернуться к победной серии».

Когда на дворе было 10 ноября, в клетку вышли главные герои вечера. Забит Магомедшарипов и Кэлвин Кэттар не грубили друг другу до поединка (американец вообще благодарил соперника за то, что тот согласился с ним драться), не сыпали оскорблениями в интервью и даже не потолкались на взвешивании. И несмотря на это, их поединка ждали очень сильно. Практически не было сомнений, что с Кэттаром Забит «наработает» на очередной бонус, ведь Кэлвин обожает рубиться в стойке.

Так по итогу и вышло — хедлайнеры бились все три раунда, показав публике всё, на что они способны. В первых двух пятиминутках чуть лучше был Магомедшарипов, а в третьем инициатива перешла к Кэттару. У россиянина уже не в первый раз проявились проблемы с выносливостью, и американец, почувствовав это, вдавил педаль газа в пол в последние пять минут.

Особенно опасной для Забита вышла самая концовка: Кэттар исполнил ударом коленом в прыжке, попал Магомедшарипову в район груди, и тот рухнул на землю. Но это вовсе не было нокдауном — скорее Забит на мгновение потерял равновесие и даже смог в конце того эпизода забраться в доминирующую позицию в партере. Правда, даже находясь снизу, Кэттар продолжал сыпать Магомедшарипова неприятными короткими ударами, которые, впрочем, не несли никакой опасности. Судьи отдали победу российскому бойцу, посчитав в его пользу два раунда.

Таким образом Волков и Магомедшарипов в самом конце московского турнира UFC сумели подбодрить местную публику, пребывавшую в небольшом шоке от остальных боёв ивента. Однако и Саше, и Забиту победы достались крайне непросто, что говорит только лишь об уровне конкуренции в лучшей лиге мира. Именно из-за этого самого уровня прошедший накануне в Москве ММА-ивент был настолько бодрее и по-хорошему более нервным, чем то, что делали и иногда продолжают делать здесь отечественные промоушены.