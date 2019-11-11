Блогеры срубили 115 миллионов на двоих. KSI и Пол задвинули чемпионов мира

Конфликтом видеоблогеров, желающих выяснить отношения на кулаках, в России уже мало кого удивишь. Низкопробные с точки зрения уровня атлетов спортивные зрелища привлекают миллионную аудиторию и лавину денег с рекламных соглашений.

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За океанам подобные противостояния также не редкость. Утром 10 ноября в Лос-Анджелесе прошёл вечер бокса, в главном событии которого бились… популярные блогеры Логан Пол и Оладжиде Олатунджи, известный как KSI. Всю важность данного события подчёркивает тот факт, что дебютанты в профессиональном боксе подвинули в ко-мейн ивент самого чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса, защитившего титул от Марсело Косереса.

Что же касается поединка звёзд Youtube, то он продлился все отведенные шесть раундов (для подобных противостояний придумывают, как правило, особый регламент), по итогам которых KSI в достаточно равном бою вырвал победу раздельным решением судей.

Стоит отметить, что первый бой состоялся в прошлом году. 3 февраля 2018-го Олатунджи после любительского боксерского матча с Джо Веллером бросил вызов Полу. Идея, казавшая абсурдной, стала явью. Несмотря на то, что поединок напоминал выяснение отношений школьников, вдохновленных встречей Мейвезера с Макгрегором, все мировые СМИ трубили об историчности момента: «отныне ринг принадлежит не только профи, но и селебрити».

Реванш не заставил себя долго ждать. К рематчу боксеры подошли более серьёзно, заключив контракты со стриминговой платформой DAZN и даже проведя пресс-конференцию. В ходе неё Пол включил режим того Конора, который раскручивал бой с Хабибом Нурмагомедовым, и пустился во все тяжкие: американец обвинил KSI в том, что его девушкам приходилось делать аборты:

«Он ответственен за смерть пятерых младенцев! Я могу отплатить ему тем же и отправить его на тот свет».

На Логана тут же обрушилась критика активистов, уверенных, что тему абортов недопустимо затрагивать в подобном контексте. Пол вину признал, в голове прикинув, сколько сотен тысяч зрителей привлёк к экранам одной единственной провокационной фразой.

Раскрутка сделала своё дело: гонорары блогеров составили $ 900 тыс. каждому (для сравнения, бившиеся за пояс «Самого опасного гангстера» на UFC 244 Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз заработали по $ 500 тыс.).

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Как итог, если от подобных зрелищ у вас встают волосы дыбом, то запаситесь терпением – пока есть спрос, таких боёв будет становиться только больше.

Если же, наоборот, вам по душе бойцовские выступления персон, не связанных со спортом, тогда пристегните ремни и обведите на календаре красным маркером 29 ноября: