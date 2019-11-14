Последнее мгновение! Удивительная победа Крэйга, но почему её автора забыли?

Зато попавшийся полтора года назад на тот треугольник Магомед Анкалаев — сегодня восходящая звезда. Как это получилось.

Пол Крэйг — удивительно нестабильный боец. Шотландец пришёл в UFC два года назад, с тех пор он провёл в октагоне восемь поединков и победил ровно в половине случаев. В 2017 году Крэйг переходил в Абсолютный бойцовский чемпионат непобеждённым проспектом. Дебют в элите удался Полу — за семь минут боя он заставил постучать полутяжеловеса из Бразилии Энрике да Силву.

Казалось, досрочная победа в первом поединке позволит действительно яркому джитсеру из самой северной страны Великобритании легко залететь в топ-10 исторически самого кризисного дивизиона UFC. Однако за первым успехом последовала и первая неудача. А за ней — и ещё одна. Дважды подряд Крэйг проиграл в первом раунде и практически сорвался вниз в статусе, резко превратившись из потенциального контендера в самого обычного середняка. А тут, словно назло лига решила свести бойца на чудовищной серии из двух перенесённых ранних нокаутов с одним из самых устрашающих дебютантов 2018 года

Магомед Анкалаев выходил на поединок с Полом Крэйгом в ситуацией, похожей на ту, что была в жизни шотландца годом ранее: россиянин так же считался потенциальным контендером полутяжёлого веса с нулём в графе «поражения». Матчмейкеры явно рассчитывали на победу дебютанта с тем, чтобы в дальнейшем присматривать Анкалаеву в соперники кого-то более статусного, чем этот сбитый лётчик Крэйг.

Идеальный удар ногой в голову! А Лунгиамбула был уверен, что борцы так не могут Лучший нокаут вечера уже есть!

В принципе, почти весь поединок предматчевые расклады воплощались в жизнь усилиями Анкалаева. Магомед три раунда методично разбирал Крэйга на запчасти, валил, борол и разбивал в стойке, а в конце третьей пятиминутки, казалось, был готов заканчивать бой досрочно. Однако выглядевший абсолютно беспомощно и потеряно большую часть схватки Крэйг в самом его конце вдруг решил, что терять ему нечего, и из позиции снизу на земле неожиданно накинул опытному дагестанскому борцу (!) удушающий приём треугольник.

Поначалу контратака шотландца казалась не опасной — особенно с учётом того, что хронометр к тому момент отчитывал последние мгновения схватки. Видимо, так подумал и россиянин, потому и позволил Крэйгу довести треугольник до конца.

Пол вложил в приём все силы и заставил Анкалаева постучать в знак сдачи ровно за секунду (!) до конца времени боя. Уже после всего Крэйг признался, что поражение Анкалаеву могло поставить крест на его дальнейших выступлениях в UFC — эта мысль и помогла ему собраться на решающее действие.

Шотландцу удалось спастись в тот вечер, однако уже в следующем поединке он снова проиграл. Затем выиграл, после — снова проиграл. И вот, в ближайшую субботу Крэйг выйдет на девятый бой в UFC, а противостоять ему будет пробитая легенда Маурисиу Руа. На первый взгляд, Пол — явный фаворит. Он моложе, гораздо реже падал в нокаут и обладает отличными навыками джиу-джитсу, а с такими у Руа всегда проблемы. Однако, вместе с тем, не забывайте, что Крэйг не умеет выигрывать два поединка кряду, а в прошлый раз он победил…