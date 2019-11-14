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Магомед Анкалаев проиграл на последней секунде Полу Крэйгу, видео

Пол Крэйг
Андрей Буров
Последнее мгновение! Удивительная победа Крэйга, но почему её автора забыли?
Зато попавшийся полтора года назад на тот треугольник Магомед Анкалаев — сегодня восходящая звезда. Как это получилось.
Бокс/ММА / ММА 0

Пол Крэйг — удивительно нестабильный боец. Шотландец пришёл в UFC два года назад, с тех пор он провёл в октагоне восемь поединков и победил ровно в половине случаев. В 2017 году Крэйг переходил в Абсолютный бойцовский чемпионат непобеждённым проспектом. Дебют в элите удался Полу — за семь минут боя он заставил постучать полутяжеловеса из Бразилии Энрике да Силву.

Казалось, досрочная победа в первом поединке позволит действительно яркому джитсеру из самой северной страны Великобритании легко залететь в топ-10 исторически самого кризисного дивизиона UFC. Однако за первым успехом последовала и первая неудача. А за ней — и ещё одна. Дважды подряд Крэйг проиграл в первом раунде и практически сорвался вниз в статусе, резко превратившись из потенциального контендера в самого обычного середняка. А тут, словно назло лига решила свести бойца на чудовищной серии из двух перенесённых ранних нокаутов с одним из самых устрашающих дебютантов 2018 года

Магомед Анкалаев выходил на поединок с Полом Крэйгом в ситуацией, похожей на ту, что была в жизни шотландца годом ранее: россиянин так же считался потенциальным контендером полутяжёлого веса с нулём в графе «поражения». Матчмейкеры явно рассчитывали на победу дебютанта с тем, чтобы в дальнейшем присматривать Анкалаеву в соперники кого-то более статусного, чем этот сбитый лётчик Крэйг.

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В принципе, почти весь поединок предматчевые расклады воплощались в жизнь усилиями Анкалаева. Магомед три раунда методично разбирал Крэйга на запчасти, валил, борол и разбивал в стойке, а в конце третьей пятиминутки, казалось, был готов заканчивать бой досрочно. Однако выглядевший абсолютно беспомощно и потеряно большую часть схватки Крэйг в самом его конце вдруг решил, что терять ему нечего, и из позиции снизу на земле неожиданно накинул опытному дагестанскому борцу (!) удушающий приём треугольник.

Поначалу контратака шотландца казалась не опасной — особенно с учётом того, что хронометр к тому момент отчитывал последние мгновения схватки. Видимо, так подумал и россиянин, потому и позволил Крэйгу довести треугольник до конца.

Пол вложил в приём все силы и заставил Анкалаева постучать в знак сдачи ровно за секунду (!) до конца времени боя. Уже после всего Крэйг признался, что поражение Анкалаеву могло поставить крест на его дальнейших выступлениях в UFC — эта мысль и помогла ему собраться на решающее действие.

Шотландцу удалось спастись в тот вечер, однако уже в следующем поединке он снова проиграл. Затем выиграл, после — снова проиграл. И вот, в ближайшую субботу Крэйг выйдет на девятый бой в UFC, а противостоять ему будет пробитая легенда Маурисиу Руа. На первый взгляд, Пол — явный фаворит. Он моложе, гораздо реже падал в нокаут и обладает отличными навыками джиу-джитсу, а с такими у Руа всегда проблемы. Однако, вместе с тем, не забывайте, что Крэйг не умеет выигрывать два поединка кряду, а в прошлый раз он победил…

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/BigPaulCraig

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