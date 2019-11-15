Бразилия попробует не повторить московский провал. Отвечать за это будут легенды

Праздничным воспоминанием остался в памяти фанатов ММА московский турнир UFC, на котором россиянине Забит Магомедшарипов и Александр Волков дали публике яркое зрелище, и, сломив сопротивление американцев Кэлвина Каттара и Грега Харди, продолжили погоню за титульным шансом.

«Саня! 20 секунд, держись!» Волков и Забит спасли московский турнир для России Главные звёзды одержали трудовые победы, но общий счёт UFC в Москве не в нашу пользу.

А промоушен, вышедший на финишную прямую насыщенного на события 2019 года, уже отправился из Восточный Европы за тысячи километров в Южную Америку.

UFC Fight Night 164

Когда: 16 ноября (17-е по Москве)



Где: арена «Ginasio do Ibirapuera», Сан-Пауло, Бразилия

Главное событие предстоящего турнира понравится любителям жестких финишей и бронебойных ударов в челюсть. Ведь из Польши в Бразилию пожаловал Ян Блахович, который благодаря своей последней победе на UFC 235 заставил говорить о себе, как о полноправном претенденте на пояс Джона Джонса.

Часто забирающий бонусы за выступление вечера поляк бьётся под эгидой главного ММА-промоушена мира с 2014 года. За это время под крепкий кулак Яна попадали такие именитые бойцы, как Никита Крылов, Джими Манува и Джаред Каннонье. И когда после поражения от Тиаго Сантоса все поспешили списать Блаховича со счетов, тот взял и уничтожил в восьмиугольнике бывшего чемпиона Рокхолда.

Провокационный трешток, громкие обещания в прессе и вызов на бой Джонса – как только не продвигал Люк свой дебют в полутяжёлом весе. На одной из дуэлей взгялдом представитель США даже придрался к… размеру ступни Яна, отпустив колкость в адрес физиологических особенностей польского атлета.

Оппонент американца тем временем пахал в зале, готовясь к клинчам и борцовским приёмам грозного соперника.



Как итог, июльский вечер в Лас-Вегасе стал настоящей сказкой для затаившего обиду Принца Цешина (именно такое прозвище придумал себе Ян в честь родного городка): он не просто наказал самоуверенного Рокхолда за недооценку, но ещё, похоже, проводил переломом челюсти и жутким сотрясением Люка на пенсию.



«Многие люди говорили, что он будет драться с Джонсом, если побьёт меня. Как видите, я побил его, так что теперь моя очередь! Знаете, чемпион не стал хуже, просто мы стали лучше… Мы догнали его, и теперь на его уровне — я заслуживаю этого и верю, что являюсь единственным, кто остановит Джона», — заявлял Ян, которому было бы грех не воодушевиться своим последним выходом в клетку. Только взгляните, как кошмарно в замедленном повторе выглядело роковое попадание по Люку и добивание впавшего в прострацию американца.

Однако, в руководстве организации посчитали, что поляк замечтался и, предпочтя Блаховичу в качестве следующего оппонента Костлявого Доминика Рейса, предложили Яну доказать закономерность триумфа над парнем с обложек глянцевых журналов. Теперь Принцу Цешина предстоит непростое путешествие на другой конец света за Роналду Жакаре Соузой.



Что интересно, судьбы Крокодила и Рокхолда поразительно похожи: оба проиграли бой в среднем весе (Джеку Херманссону и Йоэля Ромеро соответственно) и, устав гонять вес, поднялись в категорию выше… Люк экзамен от Блаховича с треском провалил, а как оно будет с бразильским мастером джиу-джитсу увидим уже в ближайший уик-энд.

Одно можно сказать точно: на кону у Блаховича и Соузы будет стоять многое. Вот почему схватка на бразильской земле просто не сможет заставить фанатов скучать.

Главный кард UFC Fight Night 164 :



Жакаре Соуза — Ян Блахович

Сёгун Руа — Пол Крейг

Чарльз Оливейра — Джаред Гордон

Антонио Арройо — Андрес Мунис

Маркус Перес — Веллингтон Турман

Серхио Мораес — Джеймс Краузе

Рикардо Рамос — Луис Эдуардо Гарагорри

Франсиско Триналдо — Бобби Грин

Уорли Алвес — Рэнди Браун

Дуглас Сильва Андраде — Ренан Барао

Ариана Липски — Вероника Мачедо

Ванесса Мело — Трейси Кортез

***

Стоит отметить, что в ко-мейн ивенте турнира в Сан-Пауло бывший чемпион Маурисиу Сёгун Руа постарается удержаться в топ-15 полутяжёлого дивизиона и в родных стенах не уступить шотландцу Полу Крейгу.

Последнее мгновение! Удивительная победа Крэйга, но почему её автора забыли? Зато попавшийся полтора года назад на тот треугольник Магомед Анкалаев сегодня восходящая звезда. Как это получилось.

Также дома выступит не знающий поражений на протяжении пяти поединков Чарльз Оливейра. На днях скромняга-бразилец заверил фанатов, что его джиу-джитсу в дальнейшем может стать серьезной проблемой для самого Хабиба Нурмагомедова. А пока боец попробует продлить победную серию в противостоянии с Джаредом Гордоном.