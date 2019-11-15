Бразилия попробует не повторить московский провал. Отвечать за это будут легенды

Праздничным воспоминанием остался в памяти фанатов ММА московский турнир UFC, на котором россиянине Забит Магомедшарипов и Александр Волков дали публике яркое зрелище, и, сломив сопротивление американцев Кэлвина Каттара и Грега Харди, продолжили погоню за титульным шансом.
А промоушен, вышедший на финишную прямую насыщенного на события 2019 года, уже отправился из Восточный Европы за тысячи километров в Южную Америку.
UFC Fight Night 164
Где: арена «Ginasio do Ibirapuera», Сан-Пауло, Бразилия
Главное событие предстоящего турнира понравится любителям жестких финишей и бронебойных ударов в челюсть. Ведь из Польши в Бразилию пожаловал Ян Блахович, который благодаря своей последней победе на UFC 235 заставил говорить о себе, как о полноправном претенденте на пояс Джона Джонса.
Часто забирающий бонусы за выступление вечера поляк бьётся под эгидой главного ММА-промоушена мира с 2014 года. За это время под крепкий кулак Яна попадали такие именитые бойцы, как Никита Крылов, Джими Манува и Джаред Каннонье. И когда после поражения от Тиаго Сантоса все поспешили списать Блаховича со счетов, тот взял и уничтожил в восьмиугольнике бывшего чемпиона Рокхолда.
Провокационный трешток, громкие обещания в прессе и вызов на бой Джонса – как только не продвигал Люк свой дебют в полутяжёлом весе. На одной из дуэлей взгялдом представитель США даже придрался к… размеру ступни Яна, отпустив колкость в адрес физиологических особенностей польского атлета.
Оппонент американца тем временем пахал в зале, готовясь к клинчам и борцовским приёмам грозного соперника.
Как итог, июльский вечер в Лас-Вегасе стал настоящей сказкой для затаившего обиду Принца Цешина (именно такое прозвище придумал себе Ян в честь родного городка): он не просто наказал самоуверенного Рокхолда за недооценку, но ещё, похоже, проводил переломом челюсти и жутким сотрясением Люка на пенсию.
«Многие люди говорили, что он будет драться с Джонсом, если побьёт меня. Как видите, я побил его, так что теперь моя очередь! Знаете, чемпион не стал хуже, просто мы стали лучше… Мы догнали его, и теперь на его уровне — я заслуживаю этого и верю, что являюсь единственным, кто остановит Джона», — заявлял Ян, которому было бы грех не воодушевиться своим последним выходом в клетку. Только взгляните, как кошмарно в замедленном повторе выглядело роковое попадание по Люку и добивание впавшего в прострацию американца.
Однако, в руководстве организации посчитали, что поляк замечтался и, предпочтя Блаховичу в качестве следующего оппонента Костлявого Доминика Рейса, предложили Яну доказать закономерность триумфа над парнем с обложек глянцевых журналов. Теперь Принцу Цешина предстоит непростое путешествие на другой конец света за Роналду Жакаре Соузой.
Что интересно, судьбы Крокодила и Рокхолда поразительно похожи: оба проиграли бой в среднем весе (Джеку Херманссону и Йоэля Ромеро соответственно) и, устав гонять вес, поднялись в категорию выше… Люк экзамен от Блаховича с треском провалил, а как оно будет с бразильским мастером джиу-джитсу увидим уже в ближайший уик-энд.
Одно можно сказать точно: на кону у Блаховича и Соузы будет стоять многое. Вот почему схватка на бразильской земле просто не сможет заставить фанатов скучать.
Жакаре Соуза — Ян Блахович
Сёгун Руа — Пол Крейг
Чарльз Оливейра — Джаред Гордон
Антонио Арройо — Андрес Мунис
Маркус Перес — Веллингтон Турман
Серхио Мораес — Джеймс Краузе
Рикардо Рамос — Луис Эдуардо Гарагорри
Франсиско Триналдо — Бобби Грин
Уорли Алвес — Рэнди Браун
Дуглас Сильва Андраде — Ренан Барао
Ариана Липски — Вероника Мачедо
Ванесса Мело — Трейси Кортез
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Стоит отметить, что в ко-мейн ивенте турнира в Сан-Пауло бывший чемпион Маурисиу Сёгун Руа постарается удержаться в топ-15 полутяжёлого дивизиона и в родных стенах не уступить шотландцу Полу Крейгу.
Также дома выступит не знающий поражений на протяжении пяти поединков Чарльз Оливейра. На днях скромняга-бразилец заверил фанатов, что его джиу-джитсу в дальнейшем может стать серьезной проблемой для самого Хабиба Нурмагомедова. А пока боец попробует продлить победную серию в противостоянии с Джаредом Гордоном.
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