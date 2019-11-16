Идеальный удар против борцов. Джонсон нокаутировал Косту, когда тот лез в ноги

Попадание локтем вышло настолько точным и сильным, что бедный Коста сам не понял, что его сразило. Парню будто нажали на кнопку «выкл».

Нет, речь не об Энтони Джонсоне и Пауло Косте. Однако и местечковые промоушены, вроде LFA, нередко дарят нам зрелище покруче боёв в UFC или Bellator. В элитных лигах бойцам есть что терять, потому поединки там становятся всё более прагматичными, а звёзды — аккуратными. В компаниях попроще дела обстоят иначе. В них спортсмены пытаются как можно ярче заявить о себе, чтобы те самые Bellator и UFC позже на просторах Сети смогли эти заявления увидеть и, как говорят, «захантить» ценного кадра.

На прошедшем турнире LFA (Legacy Fighting Alliance) под номером 78 громче всех заявил о себе Хосе Джонсон. 24-летний представитель легчайшего веса с не самым гроссмейстерским рекордом 7:5 одержал удивительную победу. Его соперник из Бразилии Рафаэл Коста со своими 10 досрочными победами из 11 (при рекорде 11:2 до боя) виделся небольшим фаворитом пары, однако в этот вечер удача была не на его стороне.

Всего две минуты понадобилось Джонсону, чтобы досрочно остановить грозного соперника. И помог ему в этом сам Коста: бразилец прошёл сопернику в ноги, но повалить сразу не сумел и прижал того спиной к сетке, пытаясь довести до конца попытку тейкдауна.

В момент захвата Рафаэл не учёл, что его голова находится в опасном положении (не прикрыта и прижата к бедру соперника), в котором можно неслабо пропустить кулаком или локтем в висок. У Джонсона не было возможности хорошенько размахнуться или «вкрутиться» в удар, чтобы сделать его мощнее. Зато Хосе сумел попасть точно. Его удар локтем в висок буквально выключил Косту с первой попытки.

Борцы нередко попадают в подобные неприятности, если слишком настойчиво и порой безрассудно и пытаются перевести поединок на землю. Один из самых ярких и запоминающихся нокаутов подобного плана случился в UFC в 2013 году, когда Трэвис Браун выпустил целую серию убойных локтей в висок Джошу Барнетту, застрявшему головой у бёдер соперника. Тогда рефери даже не сразу смог понять, что Барнетт, вроде бы, держащий Брауна в захвате, на самом деле потерял сознание, а ноги держат его, что называется, на автомате.