Лобов улетел в нокаут, согласившись на бесполезный реванш

Артём начал проигрывать и на голых кулаках. А в Бразилии прошёл один из скучнейших турниров года в UFC.

Минувший уэк-энд подарил фанатам скорее количество, нежели качество боёв. Поединки и турниры были не самые звёздные, зато очень разные. Под конец рабочей недели в Тель-Авиве прошёл турнир Bellator, который возглавил российский тяжеловес, ветеран и недавний претендент на пояс Сергей Харитонов. Ударник из Архангельской области бился с бывшим полутяжем Линтоном Васселлом, шедшим на серии из трёх поражений, и, по идее, должен был без особых проблем его проходить.

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Увы, в дело вмешалась травма: Харитонов по ходу второго раунда получил повреждение ноги и не смог полноценно драться. В итоге Васселл одержал важнейшую победу, сбив с титульного пути российского бойца. С другой стороны, возможно, теперь Сергей станет на шаг ближе к реваншу с Александром Емельяненко. Промоутер Камил Гаджиев был готов организовать этот поединок ещё пару месяцев назад, и теперь единственная помеха на пути Харитонова — замаячивший некогда на горизонте титульник, кажется, стоит отложить на неопределённый срок. Сперва, правда, Емельяненко-младшему нужно подраться со стронгменом Михаилом Кокляевым.

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Чуть более чем через сутки в Бразилии, в Сан-Паулу, UFC провёл ивент с рядом местных звёзд. Возглавили UFC FIGHT NIGHT 16 бывший чемпион Strikeforce и вечный топ-5 среднего веса Роналдо Жакаре Соуза и один из самых стабильных топов полутяжёлого веса Ян Блахович. Поляк не самый весёлый и зрелищный, зато очень прагматичный и расчётливый боец. Новая его победа получилась стандартной для него: Ян забрал победу над Жакаре раздельным решением судей после пяти не самых энергичных раундов.

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В соглавном поединке местная легенда Маурисиу Руа принимал яркого, но нестабильного бойца из Шотландии Пола Крэйга. Европеец чередует победы с поражениями и в новом поединке выиграть по раскладам не должен был. Правда, Крэйг и не проиграл: Полу и Сёгуну насчитали ничью. По словам Маурисиу, поединок в Сан-Паулу стал для него одним из двух последних в профи-карьере.

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Женщины, промежуточный вес, до 61,9 кг: Трэйси Кортес победила Ванессу Мело единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Женщины, промежуточный вес, до 59,2 кг: Ариани Липски победила Изабеллу де Падуа единогласным решением судей (30-26, 30-26, 29-27);

Полулёгкий вес: Дуглас Силва Де Андраде победил Ренана Барао единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26);

Полусредний вес: Рэнди Браун победил Уорлли Алвеса сдачей соперника (удушение треугольником), 1:22, раунд 2;

Лёгкий вес: Франсиско Триналдо победил Бобби Грина единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

Полулёгкий вес: Рикардо Рамос победил Луиса Гарагорри сдачей соперника (удушение сзади), 3:57, раунд 1;

Полусредний вес: Джеймс Краус победил Серджио Мораеса нокаутом (удары руками), 4:19, раунд 3.

Средний вес: Веллингтон Турман победил Маркуса Переса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Средний вес: Андрэ Муниз победил Антонио Аройо единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Лёгкий вес: Чарльз Оливейра победил Джареда Гордона нокаутом (удары руками), 1:26, раунд 1;

Полутяжёлый вес: Маурисио Руа и Пол Крэйг разошлись вничью раздельным решением судей (29-28, 28-29, 28-28);

Полутяжёлый вес: Ян Блахович победил Роналдо Соузу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Примерно в это же время в Билокси (штат Миссисипи, США) прошёл девятый турнир лиги BKFC (бои на голых кулаках), который возглавил один из самых звёздных бойцов компании, ирландский россиянин Артём Лобов.

До того вечера друг Конора Макгрегора никогда не проигрывал в поединках такого формата.

На счету Лобова было две победы — над Джейсоном Найтом, с которым Артёму предстояло в этот раз провести рематч, и над экс-чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи. Точно неизвестно, зачем Лобову понадобилось соглашаться на второй бой с Найтом, но он вышел на него и проиграл нокаутом.

Россиянин почти пять полных раундов бился с американцем, но выстоять до конца не смог. В заключительном отрезке Найт сумел достать Лобова болезненным ударом, после которого Артём не сумел продолжить бой. Пока российский боец был непобедим, казалось, он нашёл своё место, свой промоушен и свой стиль. Теперь же не совсем понятно, куда двигаться Артёму, ведь популярность боёв на голых кулаках, кажется, сходит на нет, а именитые соперники, судя по реваншу с Найтом, закончились на Малиньяджи.