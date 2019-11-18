«Раскат грома» в голову. Бойца нокаутировали удивительным акробатическим ударом

В прошедшие выходные, кажется, было весело везде, кроме UFC. Даже ветераны лучшей лиги мира последние дни отжигали где-то за пределами всемирно известного октагона. Артём Лобов, например, в третий раз подрался без перчаток. В этот раз удача была на стороне его соперника Джейсона Найта. Американец нокаутировал ирландского россиянина и поквитался с ним за поражение весной по тем же правилам лиги BKFC.

Лобов улетел в нокаут, согласившись на бесполезный реванш Артём начал проигрывать и на голых кулаках. А в Бразилии прошёл один из скучнейших турниров года в UFC.

Другой экс-боец UFC, который, как и Лобов, запомнился по выступлениям в главном промоушене мира в меньшей степени своими победами. Росс Пирсон уже с весны освобождён от контракта с компанией Дэны Уайта и теперь путешествует по миру, пробуя себя в других организациях и даже боевых дисциплинах. В минувшую субботу Пирсон дрался на турнире Probellum 1, проведённый малоизвестной компанией. И там британцу, несмотря на богатый опыт (за плечами Пирсона почти 30 боёв в UFC), пришлось несладко.

Дави Галлон не стушевался перед именитым ветераном и в третьем раунде исполнил особенный удар. В боевом спорте его называют «раскат грома». Для его исполнения недостаточно просто уметь делать так называемую вертушку — тут нужно иметь навык акробата. Галлон явно не первый раз использовал этот приём, и ему «раскат грома» удался идеально. Дави точно и крайне неожиданно поразил голову Пирсона — тот явно не ожидал от соперника подобного.

Росс моментально оказался на земле, и стало понятно, что без посторонней помощи он уже не встанет. В итоге очередное поражение Пирсона, но уже в местечковом промоушене. Россу уже 35, и он полдюжины раз падал в нокауты. Вероятно, прирождённому бойцы пора задуматься о пенсии, чтобы поберечь здоровье.

Ещё больше крутых нокаутов:

Идеальный удар ногой в голову! А Лунгиамбула был уверен, что борцы так не могут Лучший нокаут вечера уже есть!

Идеальный удар против борцов. Джонсон нокаутировал Косту, когда тот лез в ноги Попадание локтем вышло настолько точным и сильным, что бедный Коста сам не понял, что его сразило. Парню будто нажали на кнопку «выкл».