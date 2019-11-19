Чемпион даст реванш своему самому опасному сопернику. Уайлдер — Ортис 2. LIVE

Кинг-Конг — единственный, кто чуть не вырубил Бронзового Бомбардировщика. 23 ноября у Луиса появится ещё одна возможность сделать это.

Деонтей Уайлдер и Луис Ортис проведут один из последних в этом году больших поединков. Чемпион в супертяжёлом весе по версии WBC уже во второй раз даст шанс оспорить свой титул претенденту из Кубы. Впервые Уайлдер и Ортис провели встречу в марте 2018 года.

Тогда тяжелейшую победу нокаутом в 10-м раунде одержал чемпион. Незадолго до решающей атаки Деонтей сам чуть было не рухнул на канвас. В седьмой трёхминутке Ортис пробил Уайлдера тяжёлой комбинацией и был близок к тому, чтобы забрать себе титул WBC. В отличие от тоже Тайсона Фьюри, Луис был близок именно к досрочной победе над Деонтеем. Но чемпион выстоял и переломил ход встречи, закончив её в 10-м отрезке боя.

Новый поединок Уайлдера и Ортиса состоится 23 ноября в Лас-Вегасе. Легендарная MGM Grand арена снова примет в своих стенах большой бокс, и это будет последний настолько масштабный вечер боёв в США до конца 2019 года. На кону вновь будет стоять титул Деонтея по версии WBC.

19 ноября

21:00 Какой удачный кадр запостил Уайлдер в своём «инстаграме». Правда, по фото не видно, каких усилий стоил чемпиону тот успех.