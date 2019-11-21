Новый рассвет «королевского» дивизиона. Как тяжеловесы снова стали интересными

Ранним утром 24 ноября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США), на знаменитой арене MGM Grand, пройдёт один из главных поединков в супертяжёлом весе в уходящем году. В ринг вернётся чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, решившийся дать реванш одному из самых жёстких соперников в своей карьере Луису Ортису. Противостояние может практически официально оформить сделку о подписании контракта на повторный бой между Бронзовым Бомбардировщиком и Тайсоном Фьюри. С другой стороны, победа кубинца может спутать в хэвивейте все карты. В преддверии дуэли Уайлдера с Ортисом «Чемпионат» разобрался в раскладах в королевском дивизионе.

Чемпион даст реванш своему самому опасному сопернику. Уайлдер — Ортис 2. LIVE Кинг-Конг — единственный, кто чуть не вырубил Бронзового Бомбардировщика. 23 ноября у Луиса появится ещё одна возможность сделать это.

Импровизированный турнир

В 2018 году сердца фанатов бокса завоевал успешный турнир Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе, благодаря которому в крузервейте впервые за долгие годы появился абсолютный чемпион мира. И хотя договориться о шоу WBSS в супертяжёлом весе не удалось, фактически сейчас именно этот формат мы и наблюдаем.

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Началось всё в сентябре этого года, когда британец Тайсон Фьюри в тяжёлом бою сумел справиться с Отто Уаллином. Благодаря тому успеху, экс-чемпион мира открыл для себя дорогу к реваншу с Деонтеем Уайлдером, который, по словам эпатажного британца, должен состояться 22 февраля 2020 года. Последним препятствием на пути к такому поединку станет грядущая схватка Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса. По всем прогнозам, американец должен справиться с кубинцем и во второй раз. Тогда уже ничто не помешает реваншу Деонтея и Тайсона.

Продолжение своеобразного турнира пройдёт уже 7 декабря, когда в Саудовской Аравии состоится вторая встреча чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руиса и экс-чемпиона мира Энтони Джошуа. Ожидается, что победитель этого противостояния уже в 2020 году сможет оспорить титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте и встретиться с кем-то из пары Уайлдер – Фьюри. В таком случае королевский дивизион получит абсолютного чемпиона мира впервые со времён Леннокса Льюиса, то есть за 20 лет. О том, что может помешать столь грандиозному событию, расскажем дальше.

Победа Луиса Ортиса

Сценарий маловероятный, но всё же из тех, который имеет право на существование. Успех Ортиса спутает абсолютно все расклады и тогда, вероятнее всего, мы станем свидетелями американо-кубинской трилогии.

Все помнят, что в первом поединке с американцем Луис смотрелся очень недурно и доставил Уайлдеру массу проблем. Именно тогда наружу вылезли все недостатки Деонтея, о которых не говорят разве что ленивые, и немудрено, что их удалось оголить высококлассному технарю Ортису. Очевидно, что техническая подкованность кубинца никуда не делась, точно так, как и очевидно то, что Уайлдер в свои годы уже вряд ли выведет своё мастерство на новый уровень, потому прогнозировать проблемы для Деонтея можно.

Но всё же это бокс, и возраст в нём берёт своё. 40-летний кубинец вряд ли сумеет выдержать высокий темп на длинной дистанции. К тому же после поражения от Уайлдера в марте 2018 года Луис провёл три поединка с соперниками далеко не самого высокого уровня и понять, насколько на Кинг-Конга повлияло досрочное поражения от Бронзового Бомбардировщика возможности не было. Нельзя исключать, что после первой серьёзной проверки подбородка Ортис теперь дрогнет. Так что на самом деле шансы Луиса на апсет совсем невелики.

Причуды Фьюри и мисматчи Уайлдера

Британец уже приучил болельщиков к своим выходкам. Но, невзирая на это, Цыганский Король умудряется удивлять фанатов снова и снова. Не так давно Тайсон принял участие в рестлинг-турнире промоушена WWE, а после «успешного» дебюта в постановочном шоу заявил о желании дебютировать в ММА, и при этом с ходу в UFC.

Фьюри уже вовсю рекламирует начало тренировочного лагеря с Дарреном Тиллом или Конором Макгрегором и успел бросить вызов чемпиону UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичу. Тот не стал противиться идее нового противостояния между миром бокса и ММА и выразил готовность принять вызов британца. Более того, Стипе даже заявил, что в большей мере заинтересован в схватке с Фьюри, чем в третьем бое с Даниэлем Кормье. Судя по всему, такая реакция вдохновила Тайсона и тот уже заявил, что после встречи с Уайлдером, независимо от её исхода, будет готовиться к дебюту в ММА.

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Конечно, можно вспомнить, что не ко всем заявлениям боксёра стоит относиться серьёзно, но история с WWE вначале тоже казалась просто какой-то шуткой, но в итоге она закончилась для Фьюри получением многомилионного чека и после столь солидного заработка маловероятно, что он пренебрежёт возможностью сорвать ещё один жирный куш.

Напрашивается возражение, что объединительный бой в супертяжёлом весе принесёт Тайсону не менее солидный гонорар, чем выступление в UFC, но, во-первых, это далеко не факт, а во-вторых, нельзя исключать, что организация противостояния с победителем боя Руис – Джошуа затянется не на один месяц по причинам, независящим от Фьюри, о которых поговорим ниже. Тайсон же не является образцом терпения и вряд ли будет ждать у моря погоды и бездействовать.

Крах Джошуа и другие сенсационные падения легендарных чемпионов тяжёлого веса Тайсон, Али, Кличко — все они падали, когда этого никто не ждал. И судя по ним, у Джошуа все шансы вернуться на вершину.

Если же в потенциальном противостоянии Уайлдера и Фьюри победит американец, то и здесь нет гарантии того, что обладатель титула WBC не станет оттягивать дату объединительной встречи. Деонтей не раз подчёркивал, что самым важным для него является пояс по версии WBC и к другим регалиям он относится с меньшей теплотой. При этом уроженец Алабамы известен тем, что питает слабость к откровенным мисматчам, о чём говорят его защиты титула в боях с соперниками калибра Жоана Дюопа, Джеральда Вашингтона или Артура Шпильки. Не исключено, что после тяжёлой схватки с Фьюри Бронзовый Бомбардировщик предпочтёт «отдых» в проходном поединке с кем-то из топ-15 рейтинга по версии WBC.

Требования IBF и тень Кубрата Пулева

Международная боксёрская федерация (IBF) в последнее время прослыла одной из самых жёстких организаций в плане соблюдения регламента. Её строгость на себе довелось прочувствовать даже Геннадию Головкину и любимцу всевозможных чиновничьих структур Саулю Альваресу. Именно IBF сначала отобрала пояс у Головкина, сделав его вакантным и дав возможность подраться за него Дэниелу Джейкобсу и Сергею Деревянченко. А затем, когда Альварес отобрал регалию у Джейкобса, изъяла её и у мексиканца, за то, что тот отказался проводить обязательную защиту титула всё с тем же Деревянченко.

В супертяжёлом весе у IBF уже также достаточно давно есть свой претендент. Речь идёт о Кубрате Пулеве. Болгарин долго выжидает свой шанс и в последнее время представители его команды не раз заявляли, что именно он выйдет на победителя боя Руис – Джошуа. Энтони, вероятнее всего, после сложнейшего года, согласится на бой с Кубратом, а вот позиция мексиканца по обязательным защитам пока ещё не совсем понятна и в этом плане он, пожалуй, пока тёмная лошадка хэвивейта.

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К слову, напомним, что, когда Тайсон Фьюри отобрал пояса у Владимира Кличко, первым титулом, который он потерял, был именно ремень от IBF. Тогда британец отказался от обязательной защиты титула и демонстративно бросил регалию в унитаз. Позже она была разыграна в поединке Чарльза Мартина и Вячеслава Глазкова, ну а ещё через некоторое время Джошуа нокаутировал Мартина и начал путь к вершине дивизиона.

Вся цепочка этих событий указывает на то, что в IBF будут требовать от своего чемпиона скорейшей защиты титула, в противном случае, пояс станет вакантным и тогда о появлении нового абсолютного чемпиона мира можно будет забыть надолго. Таким образом, первым претендентом на то, чтобы «сорвать» скорейшую объединительную схватку в супертяжёлом дивизионе является именно Пулев.

К слову, об обязательных претендентах. Таковой есть и в WBC. Диллиан Уайт давно вызывает на бой Деонтея Уайлдера, но пока разговоры о таком поединке остаются лишь на устах промоутеров и самого Уайта. К счастью, а быть может и к сожалению, чиновники WBC намного лояльнее функционеров IBF, потому пока Уайлдеру можно не переживать об обязательной защите пояса от посягательств ещё одного скандального британца.

Подводя итог

Последним абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе был Леннокс Льюис, который лишился этого статуса после отказа проводить обязательную защиту пояса по версии WBA от посягательств Джона Руиса. С того момента прошло без малого 20 лет. С тех пор наиболее близким к статусу абсолюта был Владимир Кличко, который собрал в своей коллекции титулы по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO, того же через некоторое время добился и Энтони Джошуа, а теперь и Энди Руис, перехвативший пояса у британца. Но ни одному из них не удалось договориться о противостоянии всё с тем же Уайлдером, который обладает ремнём по версии WBC с 2015 года.

Как бы то ни было, сейчас боксёрский мир стоит буквально в двух шагах от организации боя за звание абсолютного чемпиона в главной боксёрской весовой категории. Первый из них должен сделать Уайлдер, а затем нас будет ждать декабрьское шоу от Джошуа и Руиса. В любом случае скучать болельщикам бокса не придётся.