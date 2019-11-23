Мейвезер решил возвращаться из-за Хабиба? Их бой почти организовали

Накануне лучший боксёр последних полутора десятков лет Флойд Мейвезер объявил о возвращении с пенсии. Об этом он в очередной раз рассказал в своих соцсетях. Хотя такими фокусами Флойд уже давно никого не удивляет, в этот раз он заставил своих фанатов крепко задуматься. Суть в том, что теперь с проектом возвращения Мейвезера связан президент UFC Дэна Уайт, а потому в мире спорта заговорили об очередном возможном мегафайте-кроссовере.

Приготовьте ваши денежки. Непобедимый чемпион Флойд Мейвезер возвращается Один из величайших боксёров в истории снова выйдет на ринг в 2020 году. Одна проблема — ему будет уже 43 года.

Однажды Мейвезер делал нечто подобное: в конце августа 2017 года американец уверенно побил в ринге звезду ММА Конора Макгрегора и открыл промоутерам дорогу к организации других прибыльных кроссоверов. Новое возвращение Флойда связывают с возможной схваткой против Хабиба Нурмагомедова, новым лицом смешанных единоборств. Однако менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Али Абдельазиз хоть и подтвердил, что переговоры относительно этого матча велись, всё же опроверг возможность скорой встречи Нурмагомедова с Мейвезером.

«Это планировалось с самого начала, но большой папа боевого спорта Дэна Уайт запрятал Флойда. Трое из нас в курсе, что произошло на самом деле, но я рад снова видеть Уайта вместе с Мейвезером. Наконец-то у него есть хороший промоутер. Флойд Мейвезер — величайший боксёр своего времени, а Дэна Уайт — величайший промоутер. Вместе они могут делать большие вещи. Уважаю обоих, но Хабиб победит Флойда в любой день недели», — написал Али в «Инстаграме» и приколол афишу поединка.

Нурмагомедову очень скоро назначат нового соперника, и им, скорее всего, станет Тони Фергюсон. Значит, поединок с россиянином если и светит Мейвезеру, то едва ли сразу после возвращения (хотя наверняка этого сейчас не скажет никто). С кем же драться Флойду? А главное — в какой из доступных ему боевых дисциплин? В этом мы попытаемся разобраться в нашем материале.

Мэнни Пакьяо

Кажется, что это один из самых очевидных вариантов для возвращения Флойда. Во-первых, о реванше в американо-филиппинском противостоянии не говорил в последние годы разве что ленивый. Во-вторых, около года назад боксёры уже практически ударили по рукам и договорились о новой встрече. Анонсировалась, что она состоится в декабре минувшего года. Но тогда что-то пошло не так. Флойд в итоге действительно выступил в декабре, но подрался на турнире Rizin с неведомым Тенсином Нацукавой, заработав около $ 10 млн менее чем за три минуты.

Ещё одна мотивация Флойда для боя с Пакменом – титул. Мэнни – действующий чемпион в полусреднем весе, и вариант проведения поединка с ним намного более привлекателен, чем схватки с другими чемпионами – Теренсом Кроуфордом или Эрролом Спенсом, который скоро должен вернуться с «больничного». Наконец, будем откровенны, первая встреча Флойда с Пакьяо оставила некую недосказанность. Мало того, что бой получился не самым зрелищным, так после этого еще и Мэнни стал оправдывать свою пассивность повреждением руки. Была ли травма в действительности – вопрос, но, как бы то ни было, увидеть дуэль двух легендарных боксёров хотелось бы без каких-либо оправданий.

Вместе с тем, есть два весомых аргумента, которые указывают на то, что Мэйвезер возвращается не ради Пакьяо. Первый – пик интереса к этой встрече прошёл, и далеко не факт, что она соберёт привычные для Флойда цифры. Второй – поединок с Мэнни американец мог бы организовать и без влияния Дэны Уайта, так что увязать это с UFC не удаётся никак. Разве что это часть проекта президента ММА-лиги по порабощению боксёрской индустрии — вероятно, с этого эпического реванша и хочет начать свой путь Уайт в новой сфере.

Сауль Альварес

Канело тот, кто призван заменить на троне мирового бокса Флойда Мейвезера. По крайней мере, именно Рыжий перехватил у американца статус самого высокооплачиваемого боксёра. В этом уже кроется подоплёка для этого боя. Ещё одна причина – реванш. Впервые боксёры «скрестили шпаги» в 2013 году, тогда Флойд разобрал совсем молодого да зелёного Альвареса на запчасти. Та осечка по-прежнему единственная в послужном списке мексиканца, и он наверняка хочет поквитаться за неё.

Кроме того, Сауль находится в постоянной погоне за наследием и, хотя победа над 43-летним Мейвезером вряд ли будет выглядеть феноменальным достижением, она в любом случае поможет войти Канело в историю, так как именно он станет тем, кто избавит Флойда от нуля в графе «поражения». Тем более Альварес может согласиться на такой бой с учётом того, что ему не привыкать нарабатывать наследие сомнительным образом, роняя на настил боксёров уровня Филдинга и изнуряя соперников весогонками, как было в случае с Ковалёвым.

Какое отношение к боксёрскому противостоянию может иметь Дэна Уайт? Сауль Альварес – подопечный Оскара де ла Хойи, а у последнего крайне натянутые отношения с Уайтом, так что функционер UFC не против будет насолить главе Golden Boy. Сам Канело также не питает особой теплоты к своему работодателю, ещё более натянутыми отношения Рыжего с Оскаром могли стать после недавнего вечера бокса в Лас-Вегасе. Напомним, что Альварес и Ковалёв вынуждены были откладывать начало поединка из-за турнира по смешанным единоборствам UFC 244, параллельно проходившем в Нью-Йорке. По сути, платформа DAZN прогнула самого кассового боксёра в истории Сауля Альвареса ради боя Нейта Диаза и Хорхе Масвидаля, которые даже не входят в рейтинг P4P. Безусловно, это был болезненный удар по самолюбию Канело и думается, что впредь он не станет терпеть таких пощёчин. Уайт же имеет налаженные контакты с DAZN и может помочь обеспечить гладкую организацию трансляции.

Конечно, остаётся вопрос весовой категории, но, когда речь пойдёт о гонорарах за такой поединок, думается, эта проблема решится легко. Потому, исключать этого варианта нельзя. Да и сам Альварес ещё не обозначил свои намерения на ближайшее будущее.

«Ждал вопрос про флаг». Хабиб наконец-то появился в Москве и заговорил Нурмагомедов устроил встречу с фанатами и журналистами в Москве и даже не ушёл с неё до начала. Однако прошла она не очень гладко.

В медийном пространстве возможный поединок чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера обсуждается уже около двух лет. Впервые о такой встрече стали говорить после грандиозного по размаху противостояния все того же Флойда и Конора Макгрегора. Через некоторое время после того мегафайта Хабиб и Мейвезер обменялись вызовами в социальных сетях, но тогда этот проект заглох.

Сейчас он также кажется маловероятным. Россиянин уже много раз повторял, что в запасе у него осталось 2-3 поединка. Первый из них планируется на весну 2020 года и, скорее всего, он проведёт его с Тони Фергюсоном. Для UFC это событие, после многочисленных переносов, едва ли не сакральное, потому откладывать его ради кроссовер-шоу вряд ли захотят. Во-первых, сам Хабиб давно заинтересован в битве с Эль-Кукуем. Во-вторых, оттягивание этого поединка будет очередной несправедливостью по отношению к Фергюсону, потому в обозримом будущем Хабиб и Флойд не встретятся.

Сложно представить, что это произойдёт и в конце 2020 года. Абдулманап Нурмагомедов не раз говорил, что на подготовку ко встрече с Флойдом в ринге его сыну понадобится полгода, да ещё и в лагере Анатолия Ломаченко. С учётом весеннего боя в UFC, а также того факта, что за этим последует месяц Рамадан, заканчивающийся в 2020 году в конце мая, сложно представить, что Хабиб потратит остаток года в тяжелейшем и переформатированном тренировочном лагере.

Несносный босс. Президент UFC снова поссорился с бойцом Дэну Уайта называли «сучкой», «мошенником», «болтуном», а собственная мать считает его ужасным человеком.

На первый взгляд очень банально, но всё-таки очень возможно. Возвращение скандального ирландца постоянно откладывается. В 2018 году Конор был близок к возобновлению карьеры и почти договорился о бое с Дональдом Серроне, но переговоры сорвались на финальной стадии. После всплыли подробности. Макгрегор требовал слот в мейн-ивенте номерного турнира. При всём уважении к спортивным заслугам Конора и Ковбоя, без титульного статуса их поединок никак не мог возглавить номерное шоу.

Сейчас в прессе снова говорят, что Макгрегор вернётся в клетку в схватке с Серроне и называют даже дату – 18 января. Но вряд ли требования самолюбивого и требовательного ирландца с тех пор изменились и, скорее всего, он вновь потребует бой в главном событии вечера.

У Дэны Уайта не будет возможности предложить ему таковой, так как до титула Конору ещё очень далеко. Единственный вариант – альтернативное шоу, коим и может стать бой с Мейвезером. Такой поединок, безусловно станет мейн-ивентом любого турнира. Таким образом, Уайт убьёт одним выстрелом сразу двух зайцев – вернёт в клетку одну из главных звёзд промоушена и сорвёт многомиллионный куш. Тем более всё это будет выглядеть в какой-то степени справедливо и со спортивной точки зрения. Флойд отдаст должок Конору за 2017 год и, выступив по правилам ММА, зайдёт на территорию ирландца. Наконец, важны сроки заявления Мейвезера. Вряд ли он сделал подобный анонс, чтобы провести бой следующей осенью Возвращение Макгрегора грядёт и вполне вероятно, оно будет подстроено под удобную дату для Флойда.

А также, здесь стоит срастить два, вроде бы, не очень связанных между собой факта. Во-первых, менеджер Хабиба Абдельазиз уточнил в своём послании, что Мейвезер должен был встретиться с его подопечным в январе 20-го. Значит, именно эта дата устраивала всех, включая Флойда, которому для согласия на определённый день боя нужно было точно рассчитать время на подготовку.

Во-вторых, Макгрегор датой своего возвращения назвал именно январь (а точнее — 18 января, Лас-Вегас, ирландец назвал ещё и место), именно к этому периоду Конор будет готов драться снова. Вероятно, это просто совпадение, но вовсе необязательно.

Хорхе Масвидаль

Вариант может показаться фантастическим. Но если взглянуть на рейтинги UFC, то из лидеров весовых категорий, смежных с Флойдом, в глаза бросаются всё те же Хабиб с Конором, Тони Фергюсон, Макс Холлоуэй, Джастин Гэтжи, Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз. О первых трёх сказано уже достаточно. Холлоуэй никогда не был шоуменом уровня Конора и вряд ли вызовет такой же интерес, как Хабиб. Гэтжи ещё не достиг по-настоящему звёздного статуса даже в UFC, так что о сумасшедших кассовых шоу ему пока приходится лишь мечтать. Таким образом, на горизонте остаются лишь Диаз и Масвидаль. Но именно последний обладает странным и своеобразным титулом BMF в UFC.

Масвидаль 15 минут разбивал Диаза, но добить не смог. Нейта спас доктор Из-за спорной концовки все хотят увидеть второй бой Масвидаля с Диазом, однако Хорхе по праву забирает себе пояс «BMF».

После завоевания этого трофея Масвидаль прямо сказал, что был бы не против провести бой с боксёром, правда, вспомнил тогда о Сауле Альваресе. Но если мы говорим о возможном противостоянии Канело и Флойда, то почему бы не пофантазировать и о схватке Масвидаля с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях. По крайней мере, если Мейвезер вернётся и побьёт главного «гангстера» лиги, это можно будет обставить как то, что бокс всё ещё правит балом в единоборствах. Кроме того, оба спортсмена за словом в карман не полезут, потому раскрутить эту встречу получится легко.

Конечно, практически невозможно представить, что Флойд победит Хорхе по правилам ММА и даже по каким-либо скорректированным правилам смешанных единоборств, уж слишком велика будет разница в габаритах. А вот боксёрская схватка кажется реальной. За счёт того же преимущества в росте Масвидаль, быть может, не будет смотреться безнадёжно, ну а Флойд в любом случае будет иметь намного более высокие шансы на победу, что его вполне устроит. Так что хотя бы небольшой процент на проведение этого боя можно оставить.