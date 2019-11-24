Уайлдер победил одним ударом и подписался на грандиозный реванш в 2020 году

В Лас-Вегасе 34-летний американец Деонтей Уайлдер (42-0-0, 41 KO) провёл 10-ю успешную защиту своего чемпионского титула WBC, который он завоевал ещё в январе 2015 года в бою против Бирмейна Стиверна. Соперником Бронзового Бомбардировщика стал проживающий в США 40-летний кубинец Луис Ортис (31-2-0, 26 КО) по прозвищу Кинг-Конг. Поединок носил статус матч-реванша и завершился в седьмом раунде.

Нокаут единственным внятным ударом за 7 раундов. Уайлдер терпел больше 20 минут Ортис снова в нокауте! Бронзовый Бомбардировщик всё ещё непобеждённый чемпион мира, а Кинг-Конгу пора подумать о здоровье в его 40 лет.

Противостояния нынешних представителей супертяжёлого веса регулярно преподносят сюрпризы. Разрушенная одиозным цыганом Тайсоном Фьюри многолетняя гегемония братьев Кличко позволила открыть королевской весовой категории второе дыхание, появились новые громкие имена, а вместе с ними конкуренция. Бои тяжеловесов вновь стали по-настоящему интересны. Одним из таких ярких бойцов новой волны стал двухметровый гигант Деонтей Уайлдер, который ворвался в элиту мирового бокса четыре года назад, и с того момента творит историю королевского дивизиона.

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Первый бой

Уайлдер и Ортис ранее уже встречались. В марте 2018 года Деонтей сумел сломить сопротивление беглого кубинца в 10-м раунде. При чём, для проводящего 7-ю защиту мирового титула американца поединок не был лёгкой прогулкой, а стал, по сути первой поверкой на прочность в статусе действующего чемпиона. Хорошо обученный кубинец получил шанс в седьмом раунде, когда сумел хорошенько попасть по сопернику, устроив самую настоящую мясорубку. Уайлдер выжил под градом выброшенных ударов, дождался спасительного для себя гонга и перевернул ход боя в свою пользу, финишировав соперника в 10-м раунде. Хотя на момент остановки боя преимущество американца на картах боковых судей было минимальным (85:84 — трижды).



С момента первой встречи бойцов прошло 20 месяцев, за это время претендент провёл три так называемых восстановительных поединка. Кубинец одержал досрочные победы над Разваном Кожану и Трэвисом Кауфманом, а также прошёл всю дистанцию победного 10-раундового боя с Кристианом Хаммером. Уайлдер в свою очередь дважды выходил в ринг, одержав убойную победу над Домиником Бризилом и сведя вничью встречу с Тайсоном Фьюри. При чём бой с британцем получился конкурентоспособным и драматичным, став своего рода многоточием в дальнейшей борьбе двух атлетов за чемпионский трон.

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Второй бой

Поединок-реванш между Уайлдером и Ортисом публика ждала с интересом. Однако, основное любопытство любителей бокса лежало в несколько иной плоскости — всем было интересно, насколько быстро будет устранён претендент. Стартовые раунды поединка по своему сценарию отчётливо напоминали первую схватку. Уайлдер позволял сопернику хозяйничать в ринге, работая вторым номером, от защиты. В первом раунде Ортис в одном из эпизодов сумел достать соперника своей сильнейшей левой, при этом бойцы совершили непреднамеренное столкновение головами, в результате которого над правым глазом кубинца образовалось небольшое рассечение.



Уайлдер был максимально сдержан. Очевидно, чемпион намеренно избрал энергосберегающую тактику, для того, чтобы вымотать возрастного соперника. Шутка ли, свою первую попытку силового удара с правой руки он применил только на пятой (!) минуте боя. При этом американец регулярно пропускал удары. Ортис как под копирку доносил свою левую до цели, пробивая на сближении. Кубинец был хорош на ногах, визуально смотрелся предпочтительнее.

Всё это не могло не наталкивать на мысль о геймплане Бронзового Бомбардировщика, который умело был скрыт за ширмой визуальной беспомощности в тех эпизодах, когда в любом другом бою Деонтей решал его исход в свою пользу. Уайлдер намеренно отдавал инициативу сопернику, тот в свою очередь проделывал работу, теряя энергию, скорость и рефлексы.

Несмотря на это, кубинец вёл бой. В особенности им с явным преимуществом был взят четвёртый раунд, в котором Ортису удалось по настоящему потрясти, и как следствие разозлить соперника. Трёхударная комбинация от Ортиса заставила прийти в себя Уайлдера, американец пошатнулся, но выстоял, при этом сильно побив себя по груди, как бы давая понять, что пора взбодриться и действовать.

Кубинец продолжал методично работать в уже пристрелявшемся стиле: пробивая серии, переводя удары с туловища на голову. Уайлдер принял на себя огромное количество панчей, при этом результативные действия чемпиона можно было посчитать по пальцам одной руки. Как и в первом противостоянии определяющим стал седьмой раунд боя. В этой трёхминутке зрители стали свидетелями того, что в профессиональном боксе, в супертяжёлом весе в частности, называют ценой одного пропущенного удара. В этом весе эквивалент этого самого удара ревен итоговому успеху, так и случилось.

Окончательно уверовавший в свои силы кубинец продолжал оправдывать своё ринговое прозвище Кинг-Конг, идя вперёд, размахивая кулаками. Это приносило свои дивиденды ровно до того момента, пока оппонент не предпринял попытку контратаки. За 10 секунд до окончания седьмой трёхминутки Уайлдер развернул соперника к канатам, и прощупав блок передней рукой, выбросил молниеносный удар вразрез с правой. Сокрушительный выстрел попал точно в голову Ортису. Тот упал на канвас, как подкошенный, но попытался встать. Тщетно. Третий человек в ринге рефери Кенни Бейлисс досчитал до десяти и дал отмашку, зафиксировав досрочную победу Уайлдера.



Совершенно точно можно сказать, что чемпион воплотил в жизнь свой план на бой, который заключался в том, чтобы ложно дать возможность сопернику почувствовать своё превосходство, подстроиться под свою медлительную версию, а после наказать за расточительность. Так и случилось. Уайлдер проигрывал на момент остановки по количеству результативных действий и счёту, но выполнил основную задачу, которая в таком виде спорта, как бокс перечёркивает все остальные — нокаутировал оппонента.

Что дальше?

Начинается самое интересное. Контракт подписанный Уайлдером и Фьюри на повторный поединок вступает в законную силу (согласно одному из пунктов, в случае поражения Деонтея в бою с Ортисом соглашение могло быть расторгнуто), а это значит, что в феврале 2020 года мы станем свидетелями их повторной схватки.



Не помешает этому факту и появившийся на горизонте обязательный претендент на чемпионский ремень WBC Диллан Уайт, который заполучил этот статус победив Оскара Риваса. После в допинг-пробе британца нашли запрещённую субстанцию, что автоматически выводит его из игры на срок проведения расследования, как Британским антидопинговым агентством (UKAD), так и Всемирным боксёрским советом (WBC) «За чистый бокс», проводящийся под эгидой Добровольной антидопинговой ассоциацией (VADA).

Следовательно, своего официального статуса контендера Уайт лишается до вынесения окончательного решения. Британский боец не отстранён от бокса, а вовлечён в расследование. Именно поэтому на данный момент он может быть рассмотрен чемпионом в качестве претендента для добровольной защиты. К слову, это уже не первый случай, когда Уайт попадает в допинг-скандал. В 2012 году британец получил двухлетнюю дисквалификацию, после того, как в его организме был обнаружен запрещённый препарат метилгексанамин.



Что касается поединка Уайлдер — Фьюри 2, то он, исходя из всего вышесказанного, будет для действующего чемпиона WBC обязательной защитой 2020 года. В случае успешного тайтлшота, либо же завоевания пояса Тайсоном Фьюри, следующая обязательная защита для обладателя чемпионского звания по версии WBC будет намечена на февраль 2021 года.