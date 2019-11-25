Последний большой бокс в 2019 году. Руис — Джошуа: реванш! LIVE

Переигровка самого сенсационного боя этого года. Британская звезда попробует вернуть свои титулы в рематче с выскочкой из Мексики.

7 декабря состоится последний в этом году большой боксёрский вечер. Мексиканец Энди Руис и англичанин Энтони Джошуа во второй раз в 2019-м сойдутся в ринге, чтобы оспорить право владения тремя из четырёх основных поясов в современном профи-боксе. 1 июня состоялась их первая встреча, как раз её неожиданный результат вынудил промоутеров организовать реванш между Джошуа и его последним соперником.

Руис сенсационно нокаутировал доминирующего чемпиона по трём версиям (WBA, WBO и IBF) и завладел его поясами. Теперь Энди Разрушитель — одна из четырёх главных звёзд дивизиона, и это звание ему будет отстоять сложнее, чем удалось его достичь. 7 декабря, в Саудовской Аравии Руис и Джошуа проведут крупнейший реванш 2019-го и в любом случае подарят своей категории интересный расклад на наступающий год.

25 ноября

21:45 Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Луис Ортис не намерен завершать карьеру после досрочного поражения от Деонтея Уайлдера. По словам тренера кубинца Германа Кайседо, его клиент надеется получить поединок с проигравшим в паре Энтони Джошуа — Энди Руис.

Нокаут единственным внятным ударом за 7 раундов. Уайлдер терпел больше 20 минут Ортис снова в нокауте! Бронзовый Бомбардировщик всё ещё непобеждённый чемпион мира, а Кинг-Конгу пора подумать о здоровье в его 40 лет.

«Луис никогда и никому не отказывал в поединках. Мы бы хотели, чтобы он встретился с проигравшим в паре Энтони Джоуша — Энди Руис. В целом Луис готов к любому сопернику из топ-5. Он один из лучших тяжеловесов мира», — приводит слова Кайседо Boxingnews24.



Противостояние Энди Руиса и Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Это будет второй поединок боксёров. В первом сенсационную победу добыл Руис, благодаря чему стал новым чемпионом мира.