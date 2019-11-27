Александр и Михаил с душой подошли к раскрутке очного фрик-файта и сделали всё красиво. Многим профи следует у них поучиться.

Беспощадное русское шоу. Как Емельяненко и Кокляев заставили за ними следить

«Бойцы ММА выходят на ринг только ради больших денег», — так Сауль Альварес отверг идею поединка с «Самым опасным гангстером» в UFC Хорхе Масвидалем, противопоставив себя современным тенденциям.

Однако спорт трансформируется: на смену принципу борьбы и достойной оппозиции, рождающей интригу, на авансцену выходит блеск не самого действа, а имён.

Груда мышц против мастера единоборств. Емельяненко — Кокляев. LIVE Скандальный боец выйдет на ринг с известным блогером-качком, чтобы провести поединок по правилам бокса.

Всё больше звёзд соглашаются принять участие в поединках (заведомо проигрышных), чтобы заработать побольше денег, а зрителям доставить удовольствие своим проигрышем. Так было в поединке Конора Макгрегора на территории непобеждённого Флойда Мейвезера, что, по сути, и положило начало новой волне так называемых хайповых поединков, нацеленных на спонсорские соглашения и шелест купюр от платных трансляций.

Блогеры срубили 115 миллионов на двоих. KSI и Пол задвинули чемпионов мира Реванш блогеров оказался важнее поединка чемпиона мира Сондерса. Дни классического бокса сочтены?

Битвы известных непрофессионалов в США дали толчок организации подобных мероприятий и в России. Уже 29 ноября на «ВТБ-Арене» стронгмен Михаил Кокляев сойдётся на боксёрском ринге с известным бойцом ММА Александром Емельяненко. Позади остались месяцы соревнования в оригинальности подколов и специфического трештока по-русски. Впереди – сам бой, который пройдёт по правилам бокса и продлится четыре раунда по три минуты.

Вспоминаем, как бойцы продвигали очередное громкое шоу в мире отечественного спорта.

Подсчитывали гонорары

Судя по информации, которая ходила в СМИ на протяжении всего лета 2019 года, переговоры между сторонами не были долгими – все понимали, насколько шикарный шанс предоставляется главным действующим лицам. Естественно, чеки с лихвой устроили спортсменов: $ 80 тыс. будет зачислено на счёт Коклява, тогда как Емельяненко будет довольствоваться суммой ровно в два раза большей.

«Ринг не твой профиль, Миша. Работай грузчиком». Емельяненко подерётся с качком Сканадальный тяжеловес Александр Емельяненко и Михаил Кокляев всё-таки проведут бой. Всё, что нужно об этом знать.

Кидались кепкой на дуэли взглядов

Пожалуй, самый яркий эпизод, произошедший со спортсменами в преддверии боя. Атлеты сцепились в ресторанном комплексе в центре Москвы. Тогда перебранка переросла в «перестрелку» кепкой, из которой победителем вышел Емельяненко, который метким броском рассек лицо оппоненту. Ну как не сравнить произошедшее с известным сериалом «Острые козырьки», где бандитская семья Шелби носила лезвия в головных уборах?

Впоследствии стронгмен извинился перед фанатами за провокацию, объяснив случившееся эмоциями, которые после оскорблений Емельяненко попросту не удалось сдержать.

«Друзья, приношу извинения за то, что не сдержал эмоций, но долго терпел выпады Сани. Сечка до боя заживёт, нормально всё — работаем дальше», — обратился Кокляев к болельщиком.

Емельяненко разбил Кокляеву лицо… кепкой! Похоже, шутки кончились. Видео Да, до боя ещё два месяца, а кровь уже пущена. Даже у Хабиба с Макгрегором такого не было.

Провоцировали друг друга в интервью. По-доброму

«Трешток по-русски» — именно так назвал Кокляев обмен любезностями соперниками, намекая на их разительное отличие от продвижения боёв в США. И он действительно прав: ничего общего с заокеанскими оскорблениями и переходом на личности у стронгмена и Емельяненко нет. Их «перебранки» выглядят по-доброму, если не сказать, душевно, а провокации (за исключением бросков кепки) не оставят равнодушными даже уставших от повсеместных громких фраз поклонников UFC.

Только посмотрите на этот коллаж Кокляева и забавную подпись к нему.

Емельяненко же заботится о рационе стронгмена, намекая на то, что стоит ограничить себя в грузинской кухне и фирменных хинкали в преддверии выхода на ринг.

Слушали прогнозы от элиты спорта

Да-да, событие и правда достигло неожиданно большого масштаба. Настолько большого, что высказываться о противостоянии Емельяненко — Кокляев стали суперзвёзды смешанных единоборств и бокса.

Среди них Хабиб Нурмагомедов:

«Преимущество на стороне профессионального бойца — Александра Емельяненко. Он является очень хорошим бойцом. Кокляев — очень мощный парень, если ударит, то мало не покажется. Я с обоими знаком лично. Считаю, они сильные мужики… Знаете, кому-то подходит трешток, но им он точно не подходит. Они взрослые люди, они уже родители. Мне их трешток не особо нравится. Но людям интересно смотреть на конфликты».

Фрик-шоу. Они позорят единоборства, но вы с удовольствием их смотрите Бои непрофессионалов завоёвывают рынок. Они ловят хайп и позорят единоборства. И что самое удивительно, вам это нравится.

Не остался в стороне и отец Орла Абдулманап Нурмагомедов:

«Конечно, по правилам ММА было бы преимущество у Александра. А вот по правилам бокса шансы уравниваются. На длительность боя шансов побольше у Александра, а на один удар — у Кокляева. Если попадёт, то мало не покажется — интрига сохраняется. Представляете, вот такая махина под 140 кг попадает по вашей голове с космической скоростью!»

Жёстко о поединке высказался Костя Цзю:

«Насчёт 320-килограммового удара Кокляева могу сказать, что даже если ребёнок неожиданно попадёт в челюсть, то любой амбал упадёт. Бой наверняка закончится досрочно, но не могу сказать, в чью пользу. Мне это неинтересно: я противник любого хайпового боя, я за честные, красивые бои без всякой болтовни. Старая закалка».

Прокомментировал предстоящий бой даже Конор Макгрегор! Ирландца спросили о встрече стронгмена и бойца ММА на боксерском ринге, когда экс-чемпион UFC в двух весовых категориях приезжал в Москву поливать грязью Дагестан и досаждать заклятому оппоненту Хабибу.

«А кто второй? Таскает тяжести? Вообще супер! Это то, что хочет видеть публика. Парень решил рискнуть, а публика такое очень любит. Это ключ к успеху. Слушайте, мне стало интересно. Посмотрю бой, спасибо, что сказали», — порадовался за спортсменов Печально Известный.

«Я в Москве, а Хабиб улетел из страны». Макгрегор приехал в Россию Конор приехал на родину главного врага. Его тепло приняли.

Заглядывали в будущее

Безусловно, в зависимости от успеха мероприятия, организаторы смогут повторить противостояние. Об этом 25 ноября на пресс-конференции порассуждал сам Кокляев, намекая на возможную дилогию. Также стронгмен поговорил о политике, в которой бы хотел попробовать свои силы после 29-го числа.

Что же касается Александра Емельяненко, то он попросил Кокляева не лезть в его отношения с братом Федором, пообещал раскрыть правду о резонансном инциденте с изнасилованием, а также заявил о своей силе, справиться с которой в России будет никому не под силу.

На выпад тут же отреагировал боец UFC Александр Волков. «Я думаю, кроме зелёного змея, его никому не победить», — сыронизировал тяжеловес в «Инстаграме».

Так или иначе Емельяненко необходимо сосредоточиться не на Драго. Статус лица ММА и явного фаворита просто обязывают Александра расправляться с противником в первые же минуты боя, тогда как Кокляев всё зависящее от себя уже сделал. Он пришёл на новую для себя площадку и собрал аудиторию, которой позавидует добрая половина представителей смешанных единоборств — чем не повод замахнуться на большее?