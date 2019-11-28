Дочь известного бойца месяц искали всей Америкой. История закончилась трагедией

Уолт Харрис отказался от главного боя в жизни ради поисков, но всё напрасно. Накануне полиция обнаружила тело 19-летней Ани Бланшар.

Трагическая история началась в конце октября, когда падчерица Харриса 23-го числа не вернулась домой. В тот день Аня Бланшар была замечена жителями Оберна в магазине неподалеку от её колледжа. Больше 19-летнюю девушку никто не видел. Спустя 24 часа Бланшар была объявлена пропавшей без вести.

«Моя жена очень тяжело это переживает — ей в жизни уже приходилось терять ребенка. Я же стараюсь оставаться сильным ради неё, детей и семьи. Сейчас ведутся поиски, и я не остановлюсь до тех пор, пока не найду виновных и саму Аню. В этой ситуации чересчур много совпадений… Кажется, всё было подстроено», – признавался не находивший себе места спортсмен.

Новость молнией облетела не только ММА-сообщество но и все Штаты. Фотографии девушки публиковались в изданиях и социальных сетях, а обновления информации о ходе расследования не покидали передовиц ведущих изданий США.

Уже 25 октября в 80 км от места происшествия был найден автомобиль девушки, осмотр которого дал полиции понять, что дело плохо. Салон машины был залит кровью, что наталкивало на мысль о ранении Ани с её последующим похищением.

Шли сутки, а никакой информации о местонахождении девушки не появлялось. От анонимных доброжелателей стали поступать деньги на поиски Ани. Помощь следствию также решили оказать политики и персоны из спортивной сферы. Так, губернатор Алабамы Кей Айви объявил о вознаграждении в размере $ 5 тыс. за любые сведения о Бланшар, а президент UFC Дэна Уайт вместе с чемпионом Джоном Джонсом и менеджером Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизом пообещали прибавить к этой сумме еще по $ 25 тыс.

Дальше пошли аресты. Первым был задержан находившийся под залогом по обвинению в попытке похищения и убийства в другом штате (!) 30-летний Ибрагим Язид. Он попал на камеру видеонаблюдения, подозрительно остановившись у магазина в тот самый вечер, когда исчезла Аня Бланшар.

Следом наручники надели на Антуэйна Фишера, известного в бандитских кругах под прозвищем «Извивающийся». Именно он в день преступления подвез Язида, а затем уничтожил улики присутствия подозреваемого в своем авто.

Наконец, 27-го числа, после основополагающего поворота в страшной истории, был взят под арест некий Дэвид Джонсон-младший. Причины задержания мужчины пока не разглашаются.

ВИДЕО

Надежда на возвращение девушки к родителям теплилась до 25 ноября. Именно в этот день у баптистской церкви в населенном пункте Мэйкон Каунти поисковики наткнулись на останки.

Да, впереди были процесс опознания тела и установление деталей случившегося, однако американская пресса, опираясь на позицию следственной группы, с уверенностью заявила о том, что в Алабаме найден труп именно дочери известного бойца Уолта Харриса.

«С тяжелым сердцем подтверждаем, что останки действительно принадлежат Ане Бланшар. Это дело дальше будет двигаться как расследование убийства», —28 ноября начальник полиции Оберна поставил точку в резонансном деле.

***

Стоит отметить, что ещё до обнаружения трупа падчерицы Харрис снялся с поединка против Алистара Оверима, который 7 декабря должен был возглавить турнир UFC Fight Night в Вашингтоне. Впоследствии на замену Уолту вышел Жаирзиньо Розенштрук, который в итоге и разделит октагон с грозным голландцем.