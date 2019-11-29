Наш чемпион Артём Вахитов. Драматичная история преодоления

Лучший российский тайбоксёр Артём Вахитов уже четыре года, обладая титулом чемпиона мира по версии GLORY, побеждает лучших. В следующем году состоится его возвращение на ринг.



В профессиональных боевых искусствах не так много российских спортсменов, которые могут безоговорочно считаться лучшими в своём весе. К таковым можно отнести лишь бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, с недавних пор и с некоторой долей условности боксёра Артура Бетербиева и, конечно, мастера муайтай Артёма Вахитова. Боец из маленького шахтёрского городка Прокопьевска уже почти четыре года удерживает звание чемпиона GLORY – сильнейшей организации в мире кикбоксинга. Ни травмы, ни достойная оппозиция не мешают ему оставаться лучшим.

Уверенный в своих силах, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу, шестикратный чемпион мира по версии GLORY в полутяжёлом весе среди профессионалов, бросает вызов даже более «тяжелым» бойцам организации – Рико Верхувену, Бадру Хари, Бенджамину Адегбуи.

– Для меня главное – боксировать, неважно с кем, я даже не готовлюсь под конкретного бойца, так как это меня только ограничит в ринге, – говорит Артём Вахитов. – Сейчас в моём дивизионе достаточно соперников, с которыми я ещё не встречался, здоровая конкуренция есть всегда. Рейтинг меняется практически после каждого турнира, поэтому я не со всеми бойцами успел встретиться, например, Майкл Дуут, Зинедин Амер-Лейн, Филипе Мишелетти. Чтобы оставаться чемпионом, нужно побеждать всех. И я к этому готов. Мне самому интересно показать максимум своих сил и возможностей.

С ранних лет в спорте

А силы и возможности у Вахитова есть. Он начал свой спортивный путь с семи лет в карате-до, продолжил в тайском боксе (муайтай), попутно выиграв первенство Сибири по классическому боксу. Выигрывая все возможные титулы в любительском муайтай (четырежды чемпионаты Европы и мира, Всемирные игры боевых искусств), Вахитов выступал в профессиональном тайском боксе, побеждая практически во всех поединках, он стал чемпионом мира и Европы по версии WMC (Всемирный совет муайтай).



Важной вехой в карьере Артёма стал промоушен GLORY. Вахитов ворвался в организацию в 2013 году очень ярко: уже в дебютной встрече в первом раунде был отправлен в нокаут Луис Таварес. За время в GLORY Артем провёл 11 поединков, уступив лишь однажды раздельным решением судей Сауло Кавалари, с которым успел дважды поквитаться. Артём в каждом поединке показывает свою «боеспособность», арсенал и бойцовский интеллект. Выиграв титул организации в 2016 году Вахитов уже пять раз его защитил.

– Как можно дольше оставаться чемпионом – это, пожалуй, моя основная цель, – говорит чемпион. – Выиграть титул легче, чем его удерживать долгое время. Поэтому я и хожу тренироваться в зал каждый день. Даже во время травмы я тренируюсь, чтобы быть в форме. Не представляю свою жизнь без спорта, без движения вперед, без развития. Я живу и тренируюсь в России, в шахтерском сибирском городке Прокопьевске у своего тренера Виталия Миллера. В нашем известном на всю страну зале в ДК имени Маяковского, о котором, благодаря нашим победам, узнают и в мире. Несколько бойцов в нашем зале – участники турниров GLORY (Алексей Ульянов, Константин Хузин, Дмитрий Меньшиков), многие наши воспитанники – чемпионы, и члены национальной сборной по муайтай, именно к нам часто приезжают на сборы бойцы из других регионов и клубов.



У меня по-настоящему отличная команда, специалисты, доктор, менеджеры поддерживают меня во всём. Благодаря их слаженной работе я сейчас имею все свои спортивные успехи и достижения, и моя победы – это и их победы в том числе. Конечно, у нас есть друг и спонсор – это компания ЗАО «Стройсервис», которая не безрезультатно вкладывает огромные средства в развитие тайского бокса в России.



К поединкам я готовлюсь с ребятами из зала – членами сборной России по тайскому боксу, но для серьезной спарринговой работы ко мне на подготовку приезжают опытные бойцы, такие, как чемпион турниров Supercombat и Tatneft Cup, и чемпион мира по кикбоксингу Игорь Бугаенко, победитель турнира KOK World GP Александр Бурджуа, чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин, чемпион Tatneft Cup, участник GLORY Кирилл Корнилов, двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Александр Захаров, чемпион России по тайскому боксу, чемпион СНГ по кикбоксингу, боец турниров Tatneft Cup Александр Гринчук, бразильский боец муайтай Мораиш Родригес.

Несмотря на боль

Слова Артёма подтверждаются его рекордом в GLORY и уровнем серьёзных соперников – все как на подбор – сильнейшие, и побежденные: Ненад Пагонис, Игорь Юркович, Данио Илунга, Сауло Кавалари, Зак Мвекасса, Ариэль Мачадо, Донеги Абена. И мало кто догадывается, что не только бойцов побеждает Вахитов каждый раз в ринге, но и самого себя, а это в разы труднее. Травма правой кисти, полученная ещё в 2012 году, регулярно даёт о себе знать.



Так, в феврале 2017 года, защиту своего титула чемпиона мира на GLORY 38 Артём Вахитов провёл против Сауло Кавалари, встретившись с ним в третий раз. Уже во втором раунде наш боец дважды отправил бразильца в нокдаун. После очередной атаки Вахитова в поединок вмешался рефери, остановив бой и зафиксировав победу россиянина техническим нокаутом. Артём блестяще провёл тогда вторую защиту своего титула, несмотря на сильную боль и невероятный дискомфорт, так как уже в первом раунде дала о себе знать старая травма кисти правой руки (в 2016 г. Вахитов уже был прооперирован). Тогда в Чикаго, Вахитов, имея твёрдый характер, силу духа и волю к победе, продолжил и ярко завершил поединок, понимая всю ответственность за свой результат.

С рецидивом травмы выходил Вахитов на защиту титула против Ариэля Мачадо в октябре 2017 на GLORY 47 в Лионе. Во втором раунде Мачадо был отправлен в нокдаун ударом ноги в голову, однако сумел подняться и продолжил бой. По итогам положенных пяти раундов Артём Вахитов одержал победу, и только в интервью после боя болельщики узнали, что чемпион выходил на бой с травмой руки: для него было важно защитить свой титул и отстоять честь страны.

В августе 2018-го на GLORY 56 в Денвере на бой против Данио Илунги Вахитов выходил с зажившей рукой – восстановление было серьёзным и долгим. В Денвере после пяти чемпионских раундов Артем Вахитов заслуженно был признан победителем единогласным решением судей. Однако и этот бой российский боец провёл с пронзающей болью – во втором раунде дала о себе знать травма правой кисти. Россиянин, проявив неимоверное мужество, силу воли и характер, смог довести поединок до победы.

В июне этого года на GLORY 66 в Париже прошла защита титула против Донеги Абены: победа, и снова травма. Он сильно соскучился по боям, почти год не боксировал. Травмированная бьющая правая рука требовала основательного лечения, затем – восстановления. На подготовку к поединку были приложены все силы.



Первый раунд прошёл в обычной разведке, его судьи отдали сопернику. Поэтому после перерыва чемпион стал действовать агрессивнее. Во втором раунде в какой-то момент после атаки руками Артём почувствовал сильнейшую боль в кисти, такую знакомую за четыре проведённые защиты титула, такую страшную и пронизывающую, которая забирает всё внимание и все эмоции. В перерыве после второго раунда сказал тренеру: «Опять рука!». Опытный Виталий Миллер нашел для воспитанника те самые нужные слова, скорректировал характер и тактику боя. Первые два раунда остались за Абеной. Назад пути не было, но никогда не было даже мысли сдаться, особенно когда за тобой семья, родные, родина и вся команда. Нужно было выходить, продолжать бой и заканчивать его в свою пользу. О досрочной победе он не думал, только о выигрыше. Со сломанной рукой, на морально-волевых, на характере, на опыте, на зубах, вытащил Вахитов этот бой. Пять раундов позади, четыре из которых с адской болью, и на поясе шестой в карьере трофей организации GLORY. Порой истинное чемпионство – это не удачные красивые нокауты, дерзко брошенные сопернику слова, а проявленная воля к победе, когда «ни шагу назад», без жалости к себе.

Новые цели

Сейчас, спустя полгода, уже позади операция, реабилитация и восстановление, Артём продолжил тренировки.



– Моя главная цель в спорте – сохранить за собой титул чемпиона мира по версии GLORY, это именно та организация, с которой я связываю свои ближайшие спортивные планы, – говорит Артём. – Один из моих ближайших оппонентов – бразилец Алекс Перейра. Подтвердив несколько раз своё чемпионство в среднем весе (85 кг), он получил от промоушена разрешение бороться за титул в моей полутяжелой категории – 95 кг. Пока я нахожусь без боёв по причине травмы, был разыгран титул временного чемпиона, обладателем которого стал Перейра. Я не переживаю по этому поводу. Таково решение организаторов и руководства GLORY. Все мои силы, силы моей команды сейчас направлены на восстановление и реабилитацию после травмы кисти. Сразу по окончании восстановления я готов вернуться в ринг, подтвердить своё звание чемпиона мира и оставить свой пояс у себя.



Преодолевая трудности, мы становимся сильнее. Поэтому, каждый раз сталкиваясь со сложностями в жизни или в ринге, мы закаляемся. На это раз будем сильнее, умнее, расчётливее, я уверен, что всё будет хорошо! Восстановление проходит отлично, на тренировках я уже тренируюсь в полую силу. Спасибо всем за поддержку и тёплые слова".



К слову, Перейра станет для Вахитова уже третьим оппонентом из Бразилии в борьбе за пояс GLORY. Он не проигрывает уже в шести боях подряд с 2017 года, когда забрал чемпионский пояс у другого бывшего соперника Вахитова канадца Саймона Маркуса. Бой двух чемпионов должен состояться на одном из турниров GLORY в начале 2020 года, и стать одним из самых ожидаемых событий в мире профессионального кикбоксинга.