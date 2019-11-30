«Извините, что так быстро», — сказал Александр, забрал миллион и ушёл. А Михаил собрался готовиться к реваншу по правилам ММА.

Вырубил по-братски. Емельяненко не стал терзать Кокляева слишком долго

29 ноября на «ВТБ Арене» состоялся, пожалуй, самый странный из действительно ожидаемых боёв в России в этом году. Скандально известный тяжеловес из мира ММА Александр Емельяненко встретился в ринге со стронгменом, чемпионом по силовому экстриму Михаилом Кокляевым. Как вышло, что брат, вероятно, величайшего бойца в истории смешанных единоборств пересёкся в боксёрской дисциплине с человеком, сделавшим имя, поднимая железо, мы ранее уже писали.

Как дела в качалке? Емельяненко нокаутировал сторонгмена Кокляева в 1-м раунде Михаил пару раз неплохо зацепил Александра! Но шоу всё же не продлилось долго.

Один удар в 320 кг. Качок-чемпион хочет нокаутировать Емельяненко ладошкой Емельяненко бросил вызов качку. Тот не испугался и наглядно показал, как будет «убивать» скандального бойца. И попросил его не продешевить.

«Ринг не твой профиль, Миша. Работай грузчиком». Емельяненко подерётся с качком Сканадальный тяжеловес Александр Емельяненко и Михаил Кокляев всё-таки проведут бой. Всё, что нужно об этом знать.

40-летний Кокляев несколько месяцев готовился в боксёрском зале, чтобы хоть что-то показать в периметре ринга за четыре раунда по четыре минуты (такой регламент подготовили организаторы схватки) с опытным бойцом Емельяненко-младшим, на руках разбивавшим накаченных мужиков ещё много лет назад и на достаточно высоком уровне.

Емельяненко вырубал качков ещё 15 лет назад. На что вообще рассчитывает Кокляев? Удары руками — сильная сторона Александра. Силачу Кокляеву не стоило соглашаться на поединок по правилам бокса.

Мало кто верил в шансы Михаила против Александра. Мнения людей, понимающих в тонкостях боевого спорта были похожи друг на друга.

«У Кокляева ноль шансов против Емельяненко. Чудес не бывает. Если у Кокляева нет опыта выступлений в боксе, то он проиграет. Это называется фрик-шоу. У Емельяненко быстрые руки, он не раз нокаутировал своих соперников. Если люди хотят увидеть такие бои, то пускай смотрят. Никто никого не заставляет ходить на них. Было бы неинтересно, они бы не проводились», — говорил, например, Вадим Финкельштейн, президент российской организации М-1 в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

Бойцы на мнения со стороны особо не обращали внимания и продолжали заниматься своим делом — подготовкой и активной, а также очень своеобразной раскруткой поединка.

Емельяненко разбил Кокляеву лицо… кепкой! Похоже, шутки кончились. Видео Да, до боя ещё два месяца, а кровь уже пущена. Даже у Хабиба с Макгрегором такого не было.

«Емельяненко теперь мужик с яйцами». Неужели бойца изменил кавказский скандал? Теперь Александр хватает себя за разные места и грозится раздеться догола, но обманывает. И не забывает всё это фиксировать на видео.

Чем ближе подходила дата встречи, тем сильнее рос интерес к ней. Комментарии о раскладах прилетали со всех сторон. Даже на скандальной пресс-конференции бывшего чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весах Конора Макгрегора в Москве звезде был задан вопрос о поединке исконно русских персонажей.

— А что второй парень, таскает тяжести? Вообще супер! Это то, что хочет видеть публика. Парень решил рискнуть, а публика такое очень любит. Это ключ к успеху. Слушайте, мне стало интересно. Посмотрю бой, спасибо, что сказали, — ответил ирландец.

«Я в Москве, а Хабиб улетел из страны». Макгрегор приехал в Россию Конор приехал на родину главного врага. Его тепло приняли.

Однако Кокляев точно знал, ради чего рисковал, ведь цифры говорили сами за себя: Михаил давно (а, может, и вовсе никогда) не вызывал столько интереса со стороны. Постоянно публикуя отчеты со своих тренировок, пауэрлифтер пытался убедить общественность в том, что у него есть реальные шансы в его предстоящем дебюте на ринге. Кокляев работал и со звёздами российских ММА Александром Шлеменко, Александром Волковым и Андреем Корешковым.

Беспощадное русское шоу. Как Емельяненко и Кокляев заставили за ними следить Александр и Михаил с душой подошли к раскрутке очного фрик-файта и сделали всё красиво. Многим профи следует у них поучиться.

Всё это давало небольшую надежду, что Емельяненко если и победит, то не в первой же атаке и не так, чтобы все ожидавшие поединка в итоге почувствовали себя обманутыми. И уже сейчас, после боя довольно сложно однозначно описать увиденное. Поначалу Кокляев достаточно смело шёл вперёд на Емельяненко. Александр обещал дать Михаилу дать «поработать» в начале, и он сдержал обещание. Стронгмен даже смог несколько раз зацепить своими ударами голову профи-бойца, однако по-настоящему опасных атак не донёс.

Такое начало немного напоминало по сценарию первые четыре раунда великого кроссовера Мейвезер — Макгрегор, когда американец немного поиграл на нервах своих фанатов (и даже пропустил опасный с виду апперкот), дал вымахаться ирландцу, а за свою работу принялся уже с пятого раунда.

Поединок Емельяненко с Кокляевым в этом смысле вышел импровизированным косплеем на встречу Флойда и Конора, только сильно сжатым. Менее четырёх минут хватило российским шоуменам от мира боевого спорта, чтобы подвести главное шоу вечера к развязке. С первых же точных ударов Емельяненко-младший крепко потряс Кокляева. Поначалу он явно специально не стал развивать успех, хотя соперник, показалось, даже побывал в стоячем нокдауне после первой же пропущенной атаки в голову. Не стал Александр добивать Михаила и после второй за поединок удачной серии. А вот третья точная комбинация профессионального бойца ММА уже окончательно выключила пауэрлифтера.

Кокляев упал в нокаут за полтора десятка секунд до конца первого раунда. Как после победы признался Емельяненко, он хотел, чтобы шоу продлилось дольше.

«Спасибо всем, кто пришёл и смотрел. Я говорил, что готов сразиться с большим числом таких вот людей, желающих со мной побоксировать. Как мог, растягивал этот бой, но так получилось. Извините, что так быстро. Будем разговаривать с организаторами. Возможно, в следующий раз», — сказал Емельяненко в интервью на телеканале РЕН ТВ.

Кокляев же дал понять, что не передумал сходить с пути бойца и готов выйти на реванш с Емельяненко, только уже по правилам смешанных единоборств. Так что в 2020 году мы, возможно, увидим ещё более безнадёжное избиение известного спортивного блогера, которое соберёт прекрасные рейтинги.

«Всё равно для меня это был великолепный, знаменательный день. Саша мне сказал: «Начинай бороться». Я буду начинать бороться, чтобы принять от тебя реванш. Буду готовиться к реваншу, который Саша согласился мне дать в MMA».