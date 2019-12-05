Джошуа выбрал бокс, чтобы спастись от тюрьмы. Но и тут он на грани полного краха

Энтони ещё полгода назад считался чуть ли не главной звездой бокса, но толстый парень Энди Руис всё испортил. Время мстить.

7 декабря мир бокса ждёт последнее по-настоящему большое событие в 2019 году. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис проведёт повторный поединок с экс-обладателем всех этих титулов Энтони Джошуа. Разбираемся в истории этого противостояния и его перспективах.

Последний большой бокс в 2019 году. Руис — Джошуа: реванш! LIVE Переигровка самого сенсационного боя этого года. Британская звезда попробует вернуть свои титулы в рематче с выскочкой из Мексики.

Джошуа и американская мечта

Часто бывает так, что предугадать тот или иной вираж в карьере каждого спортсмена практически невозможно. Неожиданность произошла и с первым поединком Джошуа и Руиса. Закручивалась эта история ещё в сентябре 2018 года, когда об американце мексиканского происхождения и не шло речи. После победы над Александром Поветкиным и очередной защитой титула британец предложил фанатам выбрать своего следующего соперника в «Твиттере».

Тогда среди вариантов числились чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, экс-чемпион мира Тайсон Фьюри и принципиальный соперник Энтони ещё по любительской карьере Диллиан Уайт. Большинству хотелось увидеть объединительный бой в хэвивейте с Уайлдером. Но в боксёрском бизнесе, увы, мнение болельщиков учитывается редко. К тому же 1 декабря Бронзовый Бомбардировщик отбоксировал вничью с Тайсоном Фьюри и больше посвящал себя мыслям о реванше, чем о встрече с Джошуа. Между тем, потенциальная дата следующего боя Джошуа, 13 апреля, приближалась, а контракта на бой так и не было.

Тогда Эдди Хирн попробовал заполучить в соперники Энтони Диллиана Уайта, но тот отказался от боя, сочтя, что ему предложили слишком низкий гонорар. На фоне всего этого в СМИ появились слухи, что 13 апреля на «Уэмбли» мир увидит вторую часть противостояния Энтони Джошуа – Владимир Кличко. Но чуда не произошло. В итоге компания Matchroom Boxing вынуждена была отменить весенний бой Джошуа.

Новой датой возвращения чемпиона мира стало 1 июня. С учётом всех обстоятельств в команде британца приняли решение двигаться за океан и раскручивать подопечного во всемирном центре профессионального бокса – США. Успешный дебют там послужил бы хорошим прологом для возможной объединительной схватки с Деонтеем Уайлдером, и потому Хирн и Ко подобрали максимально удобного соперника для своего клиента. 9 февраля 2019 года стало известно, что Энтони встретится с небитым американцем Джареллом Миллером.

Грузный американец обладал неплохим профессиональным рекордом и при этом был вполне съедобным соперником для чемпиона, так что вариант поединка с Миллером был действительно выигрышным. Но план по покорению американского рынка дал первую трещину уже в апреле, когда Миллер провалил допинг-тест. В крови Джарелла были обнаружены сразу несколько запрещённых препаратов и, таким образом, он остался за бортом вечера бокса в Нью-Йорке. Тем не менее команда Джошуа не отчаивалась и не стала отказываться от идеи выступить в США. В конце апреля стало известно, что Энтони дебютирует в США боем с экс-претендентом на титул чемпиона мира Энди Руисом.

Крах мечты

1 июня 2019 года в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся долгожданный дебют Джошуа в США, которого до этого называли исключительно домашним боксёром. С учётом этого, победа для Энтони была делом чести. К тому же, согласно котировкам букмекеров, он являлся явным фаворитом противостояния и не имел права ударить в грязь лицом.

Тем не менее уже первые раунды противостояния показали, что британцу будет непросто. Да, он пытался использовать своё преимущество в росте и пробовал держать Руиса на джебе, но Энди находил возможности преодолевать этот барьер и отменно чувствовал дистанцию. Также показалось, что скорость пухленького Энди стала для Джошуа настоящим откровением. Но, невзирая на всё это, первый серьёзный успех в бою был именно за чемпионом. На первой минуте третьего раунда Джошуа провёл удачную комбинацию, отправив Руиса в первый в карьере нокдаун. Попытки добить Энди не увенчались успехом, более того, тот огрызнулся, да ещё и так, что сам уронил Джошуа на канвас, тем самым взорвав чашу арены «Мэдисон Сквер Гарден».

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В конце этого же раунда британец снова оказался в нокдауне и его дела выглядели уже откровенно плохо. Следующие три раунда прошли в более спокойной борьбе, но Руис не сбавлял оборотов и не давал возможности Энтони вернуть уверенность. А в седьмой трёхминутке наступила развязка. На первой минуте Энди пошёл вперёд и яростными атаками вновь уронил соперника на канвас. Джошуа уверенно поднял руки на счёт 8, всем своим видом демонстрируя, что ничего страшного не произошло. Британец попробовал отыграться, но тут же пропустил ещё одну атаку соперника и снова оказался в нокдауне. В этот раз главная звезда Эдди Хирна всячески затягивал время во время счёта третьего в ринге и пытался восстановиться, но рефери принял единственное правильное решение, остановив бой, который постепенно превращался в избиение.

Таким образом, Мексика получила первого в своей истории чемпиона мира в супертяжёлом весе, а Джошуа лишился не только всех титулов, но и статуса непобеждённого боксёра.

Реванш и дальнейшие перспективы

После сенсационного поражения Джошуа мир бокса разделился на два лагеря. К примеру, Деонтей Уайлдер тут же заявил, что Энтони никогда не был реальным чемпионом, Николай Валуев заговорил о недооценке Руиса со стороны команды британца, Леннокс Льюис и вовсе был ошарашен неудачей своего неформального преемника. Другие же, в частности Владимир Кличко, Андрей Рябинский, Александр Усик, выразили мнение, что поражение сделает англичанина лишь сильнее.

Сам Энтони неудачно отшучивался, что осечка стала лишь плюсом для промоутеров и стриминг-сервиса DAZN, которые, безусловно прилично заработают на реванше. Ну а то, что реванш не за горами, стало ясно сразу. Хирн моментально активировал нужную опцию в контракте, отметив, что повторный поединок должен состояться до конца года. Загвоздка была лишь в месте его проведения. Руис предлагал США или Мексику и напрочь отказывался ехать на Родину к Джошуа, ясно дав понять, что согласится на реванш в Великобритании лишь за очень большую сумму. Но в Matchroom Boxing не стали баловать новоиспечённого чемпиона, и стороны пришли к компромиссному решению, согласившись на бой в Саудовской Аравии.

Быть толстым – круто! Руис снова попытается доказать это в реванше с Джошуа Разрушитель одной победой может войти в историю бокса, а заодно и развенчать миф о том, что толстяки – неудачники.

Как и в первый раз, фаворитом противостояния является Джошуа, но на этот раз котировки на него не столь малы, как весной 2019 года. Многие полагают, что британец сломлен первым поражением и, вероятно, не сможет восстановиться. Но это достаточно спорное утверждение. В первом случае фактор недооценки соперника действительно мог иметь место. К тому же на Джошуа накладывалась ответственность за успешный дебют в США и всё это могло с ним сыграть злую шутку. Теперь же он подойдёт к бою во всеоружии.

Очевидно, что он вынес соответствующие уроки и подготовил для Руиса сюрпризы. Что же касается мексиканца, то Энди долгое время купался в лучах славы. Он сразу же стал очень узнаваемым и долгое время отдыхал после триумфа. Да, сейчас он обещает подойти к реваншу с меньшим весом, чем в первом поединке, но так ли это мы узнаем лишь в канун боя. Пока же можно констатировать, что после того, как на него свалилась слава, в жизни Энди появилось много факторов, отвлекающих от тренировочного процесса и именно этим Джошуа может воспользоваться сполна.

Ну и напоследок отметим, что Энтони опровергает все теории о том, что в случае второго кряду поражения он завершит карьеру. Джошуа дал понять, что готов и к трилогии с Руисом.

«Это не последний раз, когда я встречусь с Энди Руисом на ринге. Думаю, у нас получаются классные поединки. Мы точно проведём третий бой. Полагаю, что в субботу всё закончится нокаутом. Этого люди и хотят: кровь и нокауты. Моя цель — победа», — сказал Джошуа.

Кроме того, звёздный британец дал понять, что бокс для него – стиль жизни и спасение от пороков. В недавнем интервью одному из британских таблоидов Джошуа разоткровенничался и рассказал, что пришёл в боксёрский зал тогда, когда едва не попал на нары (случилось это в 18 лет). Энтони не стал уточнять, за что ему грозило лишение свободы, но отметил, что с момента начала карьеры он отмерил себе как минимум 15 лет выступлений, держа в уме то, что эти самые 15 лет он мог бы провести за решёткой. Так что, как бы не хотелось хейтерам, даже в случае второй осечки кряду Энтони вернётся на ринг ещё раз. Ну а об умении британца восстанавливаться хорошо помнит и Владимир Кличко, который в своё время всё же не сумел добить казалось уже сломленного Джошуа.