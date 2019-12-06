Хабиб получит более 600 миллионов за бой с Фергюсоном. Тони — в шесть раз меньше

«Грандиозный бой! Наконец-то! Поединок анонсировали аж четыре раза, безумие — все хотят увидеть эту битву, и мы обсуждаем её до тошноты. Все знают, что если кто-то и заслуживает титульный бой, то это Тони… Думаю, именно по причине того, что этот бой пытались провести четыре раза, его ожидание невероятно. И я чувствую, что нас ждет огромная цифра по продажам pay-per-view», – прогнозирует экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.

Сложно не согласиться с членом Зала славы промоушена: на бумаге эта битва, без прикрас, кажется величайшим противостоянием в истории не только лёгкого веса, но и ММА в целом. Яркая история соперничества, умопомрачительные победные серии из 12 поединков и попросту вычищенный дивизион – ну не с кем этим парням больше делить клетку!

Хабиб выбрал Фергюсона. Это самый опасный соперник Нурмагомедов сделал шаг навстречу самому устрашающему легковесу США. Все ждут ответа Тони. Макгрегор в пролёте.

Долгожданный бой стал ближе в самом конце осени 2019 года. Сначала Орёл, а затем уже и претендент Эль-Кукуй поставили подписи под контрактом на поединок, а в СМИ просочились первые детали сделки. Так, гонорар американца будет в несколько раз меньше чем у чемпиона: $ 10 млн (более 600 миллионов рублей по сегодняшнему курсу) против $ 1.4 млн.

Удивлены? Мы – нисколько.

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Хабиб зарабатывает на порядок больше Порье, хотя дерётся реже. Почему так? Дастин – ветеран UFC, но американские хозяева компании любят его меньше, чем бойца из далёкого и чужого Дагестана.

В этих статьях – главное, что необходимо знать о финансовых составляющих контракта российского спортсмена. Если кратко, то после победы над Конором Макгрегором менеджмент Хабиба выбил своему клиенту шикарное соглашение. По нему Нурмагомедова ждал больший процент от продажи платных трансляций. И растущий с геометрической прогрессией доход от поединков.

5. Рафаэль Дос Аньос – $ 64 тыс.

4. Эдсон Барбоза — $ 210 тыс.

3. Эл Яквинта — $ 500 тыс.

2. Конор Макгрегор – $ 2 млн

1. Дастин Порье – $ 6 млн

И это только фиксированные суммы, не включающие PPV.

Весной же Орла ждёт десять гарантированных миллионов за встречу с самым грозным соперником на спортивном пути. Стоит только догадываться, насколько увеличится эта сумма после того, как в неё капнут ещё и деньги от продажи платных трансляций (а их количество однозначно должно перевалить за 1, а то и 1,5 млн), и рекламных соглашений, которых у атлета за последний год накопился не один десяток.

Но расстраиваться Тони не стоит. Несмотря на катастрофическую разницу в доходе от боя 18 апреля в Бруклине и явный намёк со стороны Дэны Уайта на то, что именно Нурмагомедов играет в нынешних реалиях роль первой скрипки, Фергюсон и в помине не видел такого чека. Вот пять топ-5 денежных противостояний Эль-Кукуя, самое крупное из которых почти в три раза меньше гонорара за будщий поединок с непобеждённым россиянином.

5. Рафаэль дос Аньос – $ 168 тыс.

4. Эдсон Барбоза – $ 200 тыс.

3. Энтони Петтис – $ 210 тыс.

2. Дональд Серроне – $ 230 тыс.

1. Кевин Ли – $ 530 тыс.

Как итог, Хабиб становится «золотой рыбкой» для Фергюсона как в финансовом, так и в спортивном плане. Как никак, главный бой в карьере и всего шаг до заветного пояса.