Последний шанс стать чемпионом. Поветкин подерётся с Хантером. LIVE

Русский Витязь не сдаётся! Через несколько часов Александр попробует снова заслужить чемпионский бой, но задача не из простых.

Сможет ли главный толстяк бокса удержать свои титулы? Руис — Джошуа 2. LIVE Всё случится уже через несколько часов! Подробности — в нашей трансляции.

20:00 Бывшая чемпионка мира по боксу непобеждённая россиянка Наталья Рагозина выразила мнение, что Александр Поветкин подошёл к поединку с Майклом Хантером в наилучшей форме.



«Саша должен порвать Хантера. На сборах в Кисловодске я видела, в какой форме Поветкин. Он готов как никогда – сухой, сильный, «физуха» у него на уровне. Думаю, он выиграет. Желаю Саше удачи. Надеюсь, он победит.

Хантер хороший боец, и он в неплохой форме. Бой получится интересным. Тем более биться он и Саша будут в Саудовской Аравии, а значит, будут в равных условиях. Судейство должно быть объективным. Я бы сама с удовольствием поехала, но у меня дела в России", — приводит слова Рагозиной «Подмосковье сегодня».

7 декабря в Саудовской Аравии пройдёт масштабный вечер профессионального бокса, в карде которого состоятся несколько значимых боёв в супертяжёлом весе. Главным событием шоу станет титульное противостояние чемпиона мира в супертяжёлом весе Энди Руиса и экс-чемпиона Энтони Джошуа, а в соглавном событии выступит другой экс-чемпион мира — россиянин Александр Поветкин, его соперником станет Майкл Хантер.

Да, и в свои 40 лет Александр Поветкин продолжает попытки забрать с собой на пенсию хотя бы один чемпионский пояс. И правда, карьера известного российского тяжеловеса, олимпийского чемпиона будет, пожалуй, не совсем полноценной без мирового титула, ведь Витязь уже много-много лет находится в элите хэвивейта и не раз пытал счастье в поединках за престижные ремни.

Дважды Поветкин был в шаге от завоевания долгожданной регалии, но оба раза Александру не повезло. Сегодня в Саудовской Аравии, в андеркарде самого большого боксёрского шоу концовки года Поветкин подерётся с Майклом Хантером, одним из самых тяжёлых соперников в своей карьере, и в случае победы наш боец сможет снова рассчитывать на тайтлшот.