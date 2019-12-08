Что-то приуныл. Джошуа — снова № 1, но точно не для людей

Первый большой боксёрский уик-энд зимы подарил болельщикам классный вечер в жаркой Саудовской Аравии. На великолепной новёхонькой арене, отстроенной менее чем за два месяца, состоялась главная разборка в супертяжёлом весе в 2019 году — реванш между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

Ну и скука! Джошуа вернул себе пояса, но какой ценой… Вот за что Энтони всю дорогу называют переоценённым. Победа над Руисом была честной, но ужасно тоскливой и осторожной.

Руис прибыл в Азию в статусе чемпиона и снимал все сливки, чувствуя себя настоящей звездой и раздавая интервью направо и налево, грозясь снова расправиться с британцем. Ну а Джошуа был полон решимости вернуть титулы, утраченные летом 2019 года, и выглядел максимально сосредоточенно.

Перед главным событием вечера зрители в Эд-Диръии увидели настоящий фестиваль боёв в супертяжёлом весе. Промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing на пару со стриминговой платформой DAZN решили устроить в песках Аравийского полуострова битвы гигантов. Так, в андеркарде выступили призёры Олимпийских игр Магомедрасул Меджидов (2012) и Филип Хргович (2016).

Оба добыли досрочные победы и сохранили идеальный профессиональный рекорд. За ними в ринг вышла пара Диллиана Уайта и Мариуша Ваха. Возрастной и давно пробитый поляк удивил, показав очень конкурентоспособную встречу. А вот амбициозный британец оставил много вопросов и показал, что ему, даже невзирая на победу, ещё слишком рано думать о боях с топ-соперниками. После в квадрате ринга появились Александр Поветкин и Майкл Хантер, которые показали зрелищную битву.

Поветкина спас судья-соотечественник. Такая ничья Русского Витязя дороже победы Поветкин и Хантер закатили шикарный бой! Вероятнее всего, мы увидим их реванш.

Ну а далее настало время главного события вечера. На бой Энтони Джошуа и Энди Руиса съехались множество звёзд, в рингсайде можно было увидеть бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика, экс-претендента на титул Дерека Чисору, главную звезду мексиканского бокса Сауля Альвареса и чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который был почётным гостем мероприятия. В общем-то, все атрибуты мегафайта были налицо. Но, забегая вперёд, скажем, что его содержание явно не соответствовало этому статусу.

Первый раунд прошёл в традиционной разведке. Уже в эти минуты сразу бросилось в глаза, как позитивно на Джошуа сказался сброс нескольких килограммов. Подсушенный британец больше не отличался неадекватно большой горой мышц, но зато демонстрировал отличную работу ног, был лёгок и прекрасно маневрировал. К концу первого раунда от Энтони прошла первая двойка, которая сразу же принесла проблемы Энди – рассечение над левым глазом.

Во второй трёхминутке картина почти не менялась. Руису пару раз удалось выйти на удобную для себя дистанцию, но в целом Джошуа классно отрабатывал джебом, не застаивался после ударов и был банально быстрее грузного оппонента. В третьем раунде картина боя оформилась окончательно. Стало понятно, что Энди будет постоянно преследовать быстрого соперника, в то время как Джошуа — удерживать его на дистанции джебом и запутывать резкими перемещениями.

В конце четвёртого раунда у фанов амеркианца мексиканского происхождения появилась надежда на более яркое продолжение. Энди донёс до соперника жёсткий боковой и Джошуа полез в клинч, явно пытаясь нивелировать ущерб от пропущенной атаки. Но, как оказалось, всё это было лишь эпизодом. В пятом раунде всё продолжилось по-прежнему сценарию, Энтони рассчитывал на свой быстрый джеб и эта тактика себя полностью оправдывала. Все попытки Руиса форсировать события в ринге ломались в клинче.

В восьмом раунде Энди снова пытался активизироваться и даже заставил встать со своего места Сауля Альвареса, но в этой трёхминутке почему-то вспомнилось, что перед боем Энтони рассказывал о советах от Владимира Кличко. Тень украинца словно начала нависать над рингом. Во всяком случае использование британцем своих габаритов наилучшим образом, великолепный джеб, нависание на сопернике и постоянные клинчи при малейшей опасности заставили вспомнить некогда доминирующего чемпиона.

Джошуа выбрал бокс, чтобы спастись от тюрьмы. Но и тут он на грани полного краха Энтони ещё полгода назад считался чуть ли не главной звездой бокса, но толстый парень Энди Руис всё испортил. Время мстить.

Чемпионские раунды и вовсе повергли в уныние. Зрители надеялись увидеть некое подобие штурма от безнадёжно проигрывавшего мексиканца и справедливо полагали, что тот пойдёт ва-банк, но судя по всему, в поздних раундах Руису мешал лишний вес, которого в этот раз было даже больше, чем в первом бою. Таким образом, Джошуа спокойно довёл поединок до победы единогласным решением судей и вернул себе титул чемпиона мира.

В канун противостояния Энтони упоминал, что не исключает третьего поединка с Энди, но после такого представления хочется надеяться, что промоутеры больше не позволят случиться такой экзекуции над зрителями. Поражение в первом бою поменяло Джошуа. Да, он стал быстрее, демонстрировал отменную работу на ногах и классно перемещался, но вместе с тем он растерял всю свою зрелищность. Тем самым он вновь напомнил Владимира Кличко, который после поражений становился лучше, но с каждым годом выглядел всё более прагматичным и скучным.

Вероятнее всего, по тому же пути пойдёт и новый-старый чемпион Джошуа, который, скорее всего, следующий бой проведёт с официальным претендентом по версии IBF Кубратом Пулевом. Что же касается Руиса, то остаётся надеяться, что многомиллионный гонорар не вскружит ему голову окончательно и мы ещё увидим того голодного до побед Энди, который заставил о себе говорить весь мир 1 июня 2019 года.