Бывший гастарбайтер Мурадов срубил $ 50 тыс шикарным ударом. Видео

7 декабря в Вашингтоне (США) состоялся один из закрывающих сезон турниров UFC, на котором бойцы, словно истосковавшись по клетке, бросились сносить друг другу головы буквально с первого поединка карда. В нём хорошенько похайпивший ещё на сентябрьском UFC Fight Night 160 первый узбек в UFC Махмуд Мурадов великолепным нокаутом открыл шоу и заработал самый большой чек в своей жизни.

Соперником Мурадова стал Тревор Смит из США, который в лучшей лиге мира выступает уже пять лет. На стороне американского бойца, очевидно, было преимущество в опыте, однако качество этого самого опыта в последнее время вызывает вопросы. Смит проиграл три из четырёх последних боёв до встречи с Мурадовым, и это вовсе не помогло ему вернуться сильнее на турнире в Вашингтоне.

Теперь Тревор уступил вчерашнему дебютанту, и отныне он на грани увольнения, ведь поражение выглядело не просто безнадёжным, а даже немного страшным. За минуту до конца второго раунда Мурадов провёл амплитудную агрессивную атаку, которая закончилась точным правым боковым в челюсть Смита. Хук вышел настолько ладным, что Смит ещё до падения на пол лишился сознания, а летящая из его рта капа ещё долго будет украшать хайлайты, посвящённые поединкам Мурадова. До этого Махмуд в большей степени был известен своей удивительной биографией: прежде чем стать профи-бойцом, парень из Узбекистана прошёл очень тяжёлый путь и даже успел поработать на стройке.

Видео нокаута

Главным событием турнира стала схватка двух тяжеловесов Алистара Оверима и Жаирзиньо Розенструйка. Непобеждённый проспект из Суринама должен был впервые попробовать свои силы на столь высоком уровне. Оверим последнее время очень хорош, и видно, что ветерану ММА и кикбоксинга всё ещё интересно в спорте: он продолжает побеждать и двигаться к поясу. Однако в минувший уик-энд голландскому тяжеловесу не повезло встретиться с соперником, ещё более мотивированным, чем он сам.

Розенструйк получил свой шанс случайно — ему пришлось экстренно заменять Уолта Харриса, который должен был драться с Оверимом изначально, но из-за ужасной беды в семье снялся с поединка. Историю Харриса и его дочери Ани мы описывали ранее.

Дочь известного бойца месяц искали всей Америкой. История закончилась трагедией Уолт Харрис отказался от главного боя в жизни ради поисков, но всё напрасно. Накануне полиция обнаружила тело 19-летней Ани Бланшар.

В итоге Розенструйк сполна воспользовался предоставившимся шансом и ярко нокаутировал Оверима в самом конце схватки. Теперь Жаирзиньо — новый опасный претендент в хэвивейте с идеальным рекордом, и кажется, самое время начать за ним следить (уважаемые глоры). А что касается Оверима, то ветерану не впервой возвращаться после поражения. Наверняка мы увидим ещё ни одно его успешное выступление в октагоне.

К сожалению, свой бой на турнире досрочно уступила россиянка Яна Куницкая. Девушка сцепилась с опасной претенденткой Аспен Лэдд, известной своими ужасающими весогонками. Американка возвращалась после поражения, потому ей проходить нашу девушку было жизненно необходимо. В итоге всё закончилось для Куницкой на отметке 0:33 третьего раунда.

Поражение от Лэдд стало для Яны вторым при двух победах в UFC, и тут стоит отметить, что россиянка уступала только чемпионке (и не в своём весе — речь о поражении Куницкой Крис Жустину), либо опасной претендентке в лице Лэдд. Другими словами, у Яны ещё наверняка будет шанс вернуться в чемпионскую гонку.