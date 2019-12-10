У легендарного бойца после удара порвалась губа. На его лицо больно смотреть

Вообще-то, в ММА, несмотря на всю жёсткость этого вида спорта, жутких с виду травм на высоком уровне не больше, чем в том же футболе. Но если уж случаются, то смотреть на это, как правило, не очень приятно. Зато помогает о многом задуматься. Например, стоит ли отдавать своего ребёнка на ударные виды спорта, зная, что с ним может произойти что-то наподобие травмы Алистара Оверима, полученной в минувшие выходные.

Бывший гастарбайтер Мурадов срубил $ 50 тыс шикарным ударом. Видео Узбекский боец выбил капу изо рта соперника. Смит валился на пол уже без сознания.

7 декабря в Вашингтоне прошёл один из последних турниров UFC года, который голландский тяжеловес возглавил боем против горячего проспекта со страшным ударом Жаирзиньо Розенструйка. Бойцы провели в октагоне практически все 25 минут, и лишь за четыре секунды до гонга рефери пришлось инициировать остановку шоу.

Оверим выигрывал схватку по очкам, но за мгновения до, казалось, неминуемой победы пропустил дикий удар с правой и беспомощно рухнул на настил, показав, что защищаться дальше он не готов (хотя после отрицал это, но мы всё видели).

Теперь Оверим, у которого до того было было две победы кряду, по новой будет вклиниваться в титульную гонку. Но это не самое страшное последствие пропущенного от Розенструйка удара. Хуже — травма, которую Алистар получил в тот самый момент. Лицо атлета выглядело так, будто в него только прилетело то самое бревно из фильма «Пункт назначения».

Что до Розенструйка, то супертяжеловес из Суринама воспользовался своим уникальным шансом сполна и в одночасье превратился в одного из опаснейших бойцов своего дивизиона в мире. Да и вообще сегодняшний хэвивейт UFC кажется как никогда сильным: у чемпиона Миочича (самого успешного в истории) уже есть крутой соперник для трилогии, и это бывший №1 вне зависимости от веса Кормье.

Также есть вырубающий всех направо и налево Нганну, колоритный и техничный Волков и уважаемые ветераны с динамитом в руках дос Сантос и всё тот же Оверим. Теперь в компанию к самым опасным парням мира добавился и Розенструйк с его идеальным рекордом (10-0) и четырьмя последовательными нокаутами в UFC.