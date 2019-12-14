Королевская ночь боёв. UFC устраивает праздник с тремя чемпионскими схватками

Такого количества звёзд на одном турнире не было очень давно — UFC 245 уже вошёл в историю!

Два года назад, на UFC 217, прошедшем под сводами «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, в главных поединках вечера случилось сразу три сенсации: непобеждённая Йоанна Енджейчик утратила титул под ударами Роуз Намаюнас, затем также не проигрывавший Коди Гарбрандт впервые улетел в нокаут после неудачного размена с Ти Джеем Диллашоу, а уже в «мэйн ивенте» вернувшийся с пенсии Жорж Сен-Пьер задушил почивавшего на лаврах чемпиона Майкла Биспинга.

Три чемпионских поединка и самый дерзкий боец России. UFC 245: LIVE! Сезон закрывается самым звёздным турниром за долгое время.

На дворе 2019-й, и промоушен вновь собрал три чемпионских поединка в одной афише. Повторится ли красивая апсет-история и в этот раз, узнаем совсем скоро. Пока же эпохальность события подчёркивает анонс-трейлер, выполненный в стиле лучших компьютерных игр современности. Наслаждайтесь:

А под стать огненному трейлеру сделали не менее огненный постер, на который заслуживали попасть ещё два поединка турнира.

UFC 245

Когда: 14 декабря (15-е по Москве)

Где: арена «T-Mobile», Лас-Вегас, США

Пётр Ян vs Юрайя Фэйбер

Открывать шикарный основной кард из пяти боёв с приставками «топ-» будет поединок в легчайшем весе с участием российского бойца Петра Яна. No Mercy одержал пять побед подряд – естественно, он находится в считанных шагах от титульника, поэтому встреча с 40-летним ветераном ММА Юрайей Фэйбером станет определяющей для отечественного атлета. Как ни банально звучит эта фраза, но права на ошибку у Яна нет. Особенно в поединке, где Пётр является фаворитом.

Больше подробностей русско-американской дуэли — в нашем материале:

Скоро Хабиб сможет передохнуть. У России на подходе новый чемпион — Пётр Ян А на носу у ярчайшего российского претендента — бой с легендой ММА Юрайей Фейбером.

Марлон Мораес vs Жозе Алду

Ещё одним противостоянием в легчайшем дивизионе станет дуэль двух соотечественников. Прославленный бразилец Жозе Алду, уступив Алексу Волкановски и потеряв надежду на встречу с королем полулёгкого дивизиона Максом Холлоуэйем, решил попытать счастья в меньшем весе. Классическая схема для спортсменов, не готовых смириться со старостью и/или потерей былых кондиций.



Но пугает фанатов Алду не первый соперник экс-чемпиона (бывший претендент Марлон Мораес – №1 рейтинга, готовящийся «тепло» встретить звезду смешанных единоборств в новом дивизионе), а весогонка, буквально на глазах убивающая Жозе.

И пока болельщики проводили аналогии с крахом Ти Джея Диллашоу в дуэли с Генри Сехудо (исхудавшему американцу пришлось прибегнуть к запрещённому препарату эритропоэтин, чтобы заставить организм работать), бразильца поддержал Конор Макгрегор, выразив уважение бывшему сопернику:



«Похоже, что у Алду всё более чем под контролем. Да, он стал намного легче, но этого можно было добиться в течение длительного периода времени и с полной самоотдачей. Так что респект! Я желаю Жозе всего самого хорошего и буду рад увидеть его в этом дивизионе», – написал ирландец в Твиттере под фото с истощённым бойцом.

Предварительная программа



Джефф Нил — Майк Перри

Кетлен Виера — Ирен Альдана

Ян Хейниш — Омари Ахмедов

Мэтт Браун — Бен Сондерс

Чейз Хупер — Дэниль Теймур

Брэндон Морено — Кай Кара-Франс

Джессика Ай — Вивьяна Араухо

Пунахелье Сориано — Оскар Пихота

Аманда Нунес vs Жермейн де Рандами

Бой за титул в легчайшем весе

Открывать парад чемпионских защит на UFC 245 выпало обладательнице двух поясов Аманде Нунес. Первая женщина-чемпионка в двух дивизионах, незапылившиеся скальпы Миши Тэйт, Ронды Роузи, Крис Сайборг и Холли Холм, две (пусть вторая и крайне неоднозначная) победы над Валентиной Шевченко и безоговорочный статус величайшей спортсменки в истории смешанных единоборств – наследие, о котором постоянно твердит бразильянка, зацементировано навек. Осталось не допускать оплошностей и оборонять престол от снующих кругами акул-претенденток.

На данном этапе основная угроза исходит от Жермейн де Рандами, в последних поединках успешно прошедшей испытания в лицах всё той же Холм, Ракель Пеннингтон и Аспен Лэдд. Экс-чемпионка из Нидерландов – ярко выраженный кикбоксер с впечатляющим рекордом 46-0 в данном виде боевых единоборств, что может стать непростой задачкой для ударницы Нунес. Да, Аманда побеждала Жермейн в 2013-м, но сколько воды утекло с тех пор: идущая на серии из пяти побед Железная Леди так и остаётся андердогом, но на сей раз это играет ей только на руку. Нет ни завышенных ожиданий от противостояния, ни заоблачных целей. Ведь поражение никак не пошатнёт уровень и статус де Рандами, но победа… Такой сценарий полностью перевернёт размеренный ход правления бразильской Львицы.



«Я просто буду ждать, когда она допустит ошибку. Знаю, что у неё будут пробелы, как и в первом бою. Я же воспользуюсь этим», — верит в апсет претендентка.

Макс Холлоуэй vs Алекс Волкановски

Поединок за пояс полулёгкого веса

Не менее интригующим выглядит и очередная защита титула в исполнении Макса Холлоуэйя, который 14 победами в полулёгком весе продолжает ковать одну из самых продолжительных гегемоний в истории промоушена.

Но есть одно «но»: в дивизионе, где Макс является лучшим, Холлоуэй заметно скучает. Эго чемпиона требует больших вызовов и второго пояса. Первый поход на территорию легковесов получился неудачным – Дастин Порье вернул гавайца восвояси, но тот не сдаётся и верит в новые, куда более звёздные и денежные бои. На прицеле у Благословенного — Хабиб Нурмагомедов.



«Хабиб есть Хабиб. Он на пути к тому, чтобы стать одним из величайших бойцов в истории, однако и я стремлюсь к тому же самому. И пока перед нами стоят одинаковые цели, мы можем встретиться. Уверен, этот бой состоится и он будет захватывающим!» —прогнозирует чемпион, добавляя, что также он заинтересован в боксерском поединке с самим Флойдом Мейвезером.

Вернулся, чтобы править. Холлоуэй крушит соперников в попытке догнать Хабиба Мощная победа над Эдгаром должна дать Максу импульс.

Такой настрой Благословенного не может не радовать претендента. Алекс Волкановски — крепкий орешек, который в мае на глазах бразильской публики добил веру Жозе Алду в своё будущее в полулегковесах. Помимо этого, на счету австралийца 17 побед подряд и семь из семи возможных триумфов в UFC – удивительно ли, что именно The Great называется экспертами самым жестким испытанием для Холлоуэйя за последние годы?

Камару Усман vs Колби Ковингтон

Титульный бой в полусреднем дивизионе

Здорово, что справедливость берёт верх над подножками судьбы и со временем всё возвращается на круги своя. Два временных чемпиона – Тони Фергюсон и Колби Ковингтон – наконец, добились своего: Эль-Кукуя в апреле ждёт встреча с Хабибом, тогда как Хаос уже в этот уикэнд сойдется в клетке с обладателем пояса полусредневесов Камару Усманом.

Ковингтон грозится размазать Хабиба. Зато он обожает Трампа и США Всё, что нужно знать о «главном злодее UFC».

«Не думаю, что в истории ММА был боец, которого все ненавидели так сильно, как Ковингтона», — так отзывается его оппонент о Колби. Точнее, о его очень отталкивающем образе: американец фотографируется с развязными «моделями», повсюду хвастается любовью к Трампу, и подобно озлобленному псу поливает грязью всех вокруг. Звучит абсурдно, но этот парень настроил против себя не только возможных соперников по дивизионы, но и коллег по тренировочному залу ATT.

В преддверии долгожданного поединка Ковингтон приоткрыл свою душу публике, рассказав о нелегком пути к статусу «Главного злодея UFC». Оказалось, что маска негодяя стала лишь способом прокормить себя в условиях жесточайшей бизнес-гонки: якобы перед поединком с Демианом Майей в Бразилии руководство UFC заявило менеджеру Колби, что не собираются продлять с ним контракт из-за скучного стиля, скучного образа, скучных фраз на пресс-конференциях… «Не буди лихо», — усмехнулся американец и выдал озлобленный монолог про «грязных животных бразильцев».

Вирусный ролик с потоком брани в октагоне принёс ему новое соглашение. Затем Хаос заборол дос Аньоса; упустив титульный шанс, то же самое проделал с Робби Лоулером.

Один раз обделить временного чемпиона – не новость, но вот закрыть на доминирование Колби в клетке снова – это было бы просто непростительно. И Ковингтон не был бы Ковингтоном, если бы не стал ещё до чемпионского боя выбирать следующую жертву для своего трештока:



«Все знают, кто следующий – Хорхе Масвидаль, он же Уличный Иуда… Оглядываясь назад, я понимаю, что мы вовсе не были друзьями. Я и Хорхе много тусили, жили вместе, но это была улица с односторонним движением. Он просто использовал меня в своих тренировочных лагерях, чтобы я помогал ему с борьбой».



Кровавое свидание бывших друзей, встреча «Главного злодея» и «Главного гангстера» — не о такой ли афише мечтает промоушен и поклонники?

«Некоторых лучше не злить». Как автор 5-секундного нокаута стал большой звездой Уличные драки, реалити-шоу, отец в тюрьме и годы безвестности — Хорхе Масвидаль прошёл путь настоящего гангстера.

Вот только такое развитие событий имеет смысл лишь в случае победы Колби в воскресенье. Которая, скажем прямо, если и дастся Хаосу, то непосильным трудом.



Напротив Ковингтона будет стоять его настоящая копия в бойцовском плане: Усман хорош в стойке, уверен в партере (чего стоит только 100% защита от тейкдаунов) и просто великолепен в выносливости. То, как Нигерийский кошмар изматывал на настиле Тайрона Вудли, до сих пор вызывает овации у фанатов ММА.



Мощь Усмана описывает и тот факт, что бойцу приходилось даже задумываться об уходе из смешанных единоборств, потому что… ему просто не могли подобрать соперника!



«В организации говорили, что все соперники отказываются. Я уже потерял смысл во всём… У каждого были какие-то оправдания. Сначала требовали, чтобы я побил кого-нибудь из топ-10. Говорили, мол, «ты недостаточно хорош, ты скучен». Организация не прилагала достаточных усилий, чтобы убедить бойцов принять бой», — находясь на вершине, Камару описывает черную полосу с улыбкой.

Как итог, пробелов в «физике» у Камару нет. Но есть неуверенность в психологии: как тонны провокаций Ковингтона, среди которых призывы почистить организм от допинга и перестать притворяться больным, скажутся на чемпионе, до сей поры не сталкивавшегося с таким эмоциональным напором?



Действительно, Усман пока держится, стараясь не поддаваться на колкости мастеровитого острослова. Однако где гарантии, что в октагоне чувства не возьмут верх над разумом, и роковая ошибка Жозе Алду образца декабря 2015 года вновь не предстанет перед нашими глазами.