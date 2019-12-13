Скоро Хабиб сможет передохнуть. У России на подходе новый чемпион — Пётр Ян

А на носу у ярчайшего российского претендента — бой с легендой ММА Юрайей Фейбером.

2019 год выдался богатым на события для выступающих в UFC российских топ-бойцов. Хабиб Нурмагомедов защитил титул, Ислам Махачев продлил победную серию, тогда как на прошедшем в Москве турнире Александр Волков и Забит Магомедшарипов своими триумфами закрепили за собой статус одних из главных соискателей золота Даниэля Кормье и Макса Холлоуэйя соответственно.

Три чемпионских поединка и самый дерзкий боец России. UFC 245: LIVE! Сезон закрывается самым звёздным турниром за долгое время.

Однако далеко не только Драго, Ислам и Забит входят в отряд отечественных претендентов. Не так давно Хабиб назвал имена трёх российских бойцов, которые должны стать чемпионами организации в ближайшем будущем. Нурмагомедов в полулёгком весе делает ставку на Магомедшарипова, в собственном лёгком дивизионе он готовится оставить трон своему спарринг-партнеру и близкому другу Махачеву, тогда как в крайне интригующем легчайшем весе Орёл верит в успех Петра Яна.

И если Забит только восстанавливается от одной из самых сложных битв в карьере, а Махачев никак не может затащить в восьмиугольник Кевина Ли, то ситуация с Яном ясна как день – на горизонте маячит принципиальный соперник, не меньше россиянина настроенный проявить себя на шикарном декабрьском турнире UFC 245.

Бывший чемпион ACB в легчайшем весе по прозвищу «No Mercy» уже давно рвёт жилы ради права биться с чемпионом. И пока обладатель двух поясов Генри Сехудо щеголял с золотой медалью Олимпиады-2008 и вызывал на поединок девушек, Петр Ян готовился к главному бою в своей карьере. Ведь за плечами остались пять побед в пяти боях под эгидой UFC, уверенность в себе и активная работа с прессой. После яркой победы над Джимми Риверой не оставалось сомнений, что следующий оппонент россиянина будет с громким именем.

«России нужен ещё один чемпион!». Петру Яну остался шаг до титула Ян превращается в большую русскую звезду. Сегодня он победил пятого соперника в UFC подряд.

Изначально среди целей Петра были член Зала славы организации Юрайя Фейбер, находящиеся в топ-5 Алджэмейн Стерлинг и Рафаэль Ассунсао, а также Педро Муньоз и бывший чемпион Коди Гарбрандт. Плюс Ян вызвал на бой и первого номера рейтинга, бразильца Марлона Мораеса, который грозному представителю из России в итоге предпочел соотечественника Жозе Алду, решившего попытать счастья в новом для себя дивизионе.

«Никто не хочет встречаться со мой в моих городах. Они используют любые оправдания, чтобы не драться!» – жаждал подраться в Белокаменной Ян.

Так, варианты отпадали сами собой, Москва осталась позади, и единственным оппонентом, подходящим по дате и статусу для Яна остался Юрайя Фейбер.

К ветерану ММА, воротившему нос от предложений менеджеров, Пётр не стал скрывать неприязни. Ещё до анонса их боя россиянин прошёлся по сопернику, посмеявшись над «кудряшками» американца и поставив под сомнение реальную силу знаменитого атлета.

«Калифорнийский старик заслуживает хорошей зарплаты за избиение, которое я ему устрою», — провоцировал легенду Пётр.

«Ян молод и недостаточно умён, чтобы правильно написать имя «Питер». Ты не тот бой, который мне нужен, но, возможно, однажды им станешь. Отец-бык сказал сыну: «Мы медленно спустимся с горы и посмотрим всех коров, вместо того, чтобы бежать смотреть одну», — парировал философ-Фейбер.

40-летний член Зала славы, без сомнения, может с высока смотреть на Яна. Как никак, Фейбер выступает в UFC с 2011 года, и из 17 поединков под эгидой организации выиграл 11.

Да, все четыре боя за титул чемпиона он проиграл, а последнюю победу над Рики Симоном добыл после многолетнего простоя, обусловленного завершением карьеры. Однако былые заслуги не забыты: ожесточённые битвы с Домиником Крузом, открытие своего зала Team Alpha Male и последовавшее за этим зажжение новых ММА-звёзд (среди которых Коди Гарбрандт, Ти Джей Диллашоу, Джозеф Бенавидес, Чед Мендес и неотразимая Пейдж Ванзант), а также совместное шоу с Печально Известным.

И пускай Юрайя настаивает, что Пётр недостаточно знаменит для того, чтобы разделить с ним октагон, Ян как никто другой подходит для Фейбера в качестве самого короткого пути к «титульнику».

Но в чём же тогда мотивация нашего спортсмена бить не ближайших преследователей или идущих впереди соперников, а вернувшегося в восьмиугольник «пенсионера»? Поразительно: Ян находится на 4-й строчке легчайшего дивизиона UFC, тогда как Фейбер остаётся лишь 14-м!

Ответ прост: имидж. Пока остальные «топы» избегают грозного россиянина, он в статусе фаворита подойдёт к противостоянию с одним из главных лиц в истории UFC. В эпоху, когда именно громкость имени, а не рекорда, выбивает бойцу лучшие условия и поединки, ход Яна видится неоспоримо верным. Яркий турнир, яркая афиша, яркие перспективы – осталось лишь дело за победой.