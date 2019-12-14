Шторм на Урале. Шлеменко разнёс в щепки опаснейшего соперника

14 декабря на арене «Уралец» в Екатеринбурге состоялся большой вечер боёв RCC 7, который возглавил самый заслуженный российский боец из тех, кто ещё продолжает выступать на родине Александр Шлеменко. Это был 73-й профессиональный поединок легенды отечественных ММА, и в нём Шторм встретился в клетке с очень непростым ветераном UFC и экс-чемпионом WSOF.

Для 35-летнего Шлеменко поединок с Бранчем был первым после неожиданного и обидного поражения от Криса Ханниката в сентябре этого года. До того Шторм, казалось, набрал отличную форму и только-только зарядил очень солидную победную серию, досрочно одолев крепких Йонаса Билльштайна и Вискарди Андраде. Но неудача в сентябре пошатнула позиции экс-чемпиона Bellator в рейтинге, потому в схватке с чрезвычайно опасным и более крупным Бранчем Александру необходимо было побеждать.

В прошлом ноябре, в самом конце удручающей серии из трёх поражений Шлеменко, Александр признавался, что морально близок к завершению карьеры. Потом случились две красивые победы, и Шторм, вроде бы, передумал уходить. Однако после того случая были опасения, что и сегодня Александр вновь может задуматься о пенсии, если проиграет.

А предпосылок ожидать неприятного для нас исхода хватало. Во-первых, Бранч — очень крупный средневес, а Шлеменко по своим габаритам вполне мог бы выступать в полусреднем дивизионе, но, по собственному признанию, не любит сгонять вес, и для такого перехода ему нужен особый повод.

«Собираюсь ли спускаться в весе? Сейчас уже меньше таких мыслей. Нужен конкретный стимул. Например, бой за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе или поединок с Макгрегором в категории до 77 кг», — признавался Шторм перед поединком в интервью «Чемпионату»:

Шлеменко: выступать под нейтральным флагом — всё равно что сразу проиграть! Откровенное интервью с Александром Шлеменко — о российском спорте, самом опасном сопернике в жизни и желании побиться с Макгрегором.

А во-вторых, Дэвид Бранч — боец действительно топового уровня. На его счету четыре победы в девяти боях внутри UFC и нокаут Тиагу Сантоса, нынешней звезды полутяжёлого веса в лучшей лиге мира.

В общем, ситуация для Шлеменко вырисовывалась максимально опасная. Впрочем, Шторм именно благодаря такому подходу и сколотил реально большую карьеру — Шлеменко всегда настроен идти по максимально сложному пути, когда речь заходит о сопернике, что, бывало, играло с ним злую шутку (тот же проигранный поединок с Тито Ортизом до сих пор кажется неудачной идеей во всех смыслах).

Поединок начался с небольшой разведки в стойке, и первые полторы минуты казалось, что Шлеменко, ожидавший от соперника борьбы с первых секунд, ошибся. Но не сильно: Бранч всё же в какой-то момент решил поискать счастья в партере. При этом, американец был реально близок к успеху. В какой-то момент показалось, что вскрылись традиционные проблемы Шлеменко с борьбой — Александр это дело категорически не любит, из-за чего в его карьере случались не самые приятные моменты. Бранч довольно лихо для своих габаритов забрал спину Шлеменко и начал искать удушающий. В одно мгновение Дэвид даже запустил предплечье под подбородок Александра, а ноги американца уже контролировали корпус россиянина. Со стороны всё это было похоже на приближающееся второе кряду поражение российского средневеса. Примерно в этот момент и случился переломный момент схватки.

Шлеменко вырвался из плотного захвата Бранча, встал в стойку и буквально набросился на соперника с дикой серией ударов. Американец явно поплыл в тот момент, а россиянин это увидел и понял, что настало его время. Шторм почувствовал растерянность соперника и нарастил обороты. В самой концовке первого раунда, уже после сигнала, оповестившего бойцов о наступлении последних 10 секунд перед перерывом, Александр зажал Дэвида у сетки и начал осыпать ударами. Одна из серий закончилась сближением, во время которого Шлеменко плотоно прихватил шею Бранча и в своей любимой манере (прижав соперника спиной к клетке) исполнил гильотину в стойке. Когда судья растащил бойцов, не сразу стало понятно — это победа Шторма или конец раунда. Но реакция омского бойца была вполне красноречивой.

В карьере Александра Шлеменко хватает больших побед, титулов, провалов да и вообще всего, что только можно представить (удивляться тут нечему — у человека 73 профессиональных поединка за плечами), но сегодняшняя победа почти наверняка ещё долго будет считаться чуть ли не самой главной на спортивном пути одного из сильнейших бойцов в истории российских ММА.