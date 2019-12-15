«Где ты, клоун?!» Пётр Ян переехал легенду ММА и вызвал чемпиона

Не успели зрители арены «T-Mobile» в Лас-Вегасе отойти от поражения Майка Перри от Джеффа Нила (Платиновый впервые в карьере проиграл нокаутом), а поклонников смешанных единоборств ждало новое историческое событие – в бою-открытии шикарного основного карда UFC 245 россиянин одержал шестую победу в шести поединках под эгидой главного ММА-промоушена, не оставив живого места на лице местного любимца Юрайи Фейбера.
И, знаете: No Mercy прекрасен. Да-да, не так часто мы хвалим наших бойцов! Дело не только в зрелищном нокауте, который по праву делает россиянина главным претендентом на титул легчайшего дивизиона, но и в той работе, которую Ян проделал над своим имиджем. Правила игры Пётр усвоил на 5+: россиянин здорово раскрутил российско-американское противостояние, не стесняясь ни трештока, ни запугивания оппонента на взвешивании.
Что же касается самого боя с 40-летним ветераном смешанных единоборств, то осторожность и максимальная концентрация сделали своё дело. Присматриваясь к сопернику на протяжении первой пятиминутки, затем Ян раскрылся и трижды уронил именитого американца. Такого в бою с Юрайей не проворачивал ни Жозе Алду, ни Доменик Крус!
А завершил избиение Фейбера безупречный хайкик: попадание в челюсть потушило свет звезде смешанных единоборств — россиянин, поняв бесполезность дальнейшей борьбы, даже не пошел на добивание.
Как итог, 16-я победа в профессиональной карьере при одном поражении и статус грозы легчайшего веса — статус, который позволил Петру вновь бросить вызов двойному чемпиону Генри Сехудо.
И Ян вновь сделал это оригинально, обыграв прозвище американца «Тriple C» («Тройной чемпион» — два пояса UFC и золото Олимпийских игр – 2008) как «Тройной клоун».
Однако, если не срастётся с чемпионом, Ян уже подготовил себе запасной аэродром. Им может стать экс-чемпион UFC Коди Гарбрандт, накануне сцепившийся с россиянином в комментариях под постом Дэны Уайта в «Инстаграме».
«Разберись с этим м*даком!» — обратился к своему наставнику Фейберу No Love, на что получил незамедлительный ответ.
«Ты – следующий, No Chin (Нет подбородка)», — посмеялся Пётр над тремя подряд поражениями Коди нокаутами.
Завершилась перепалка очередным оскорблением в исполнении Гарбрандта: «Я встречу тебя завтра. Смотри, как бы не дал тебе леща, маленькая сучка!»
Афиша достойная, да и очередной звёздный соперник не помешает известности российского спортсмена.
Но для начала Коди необходимо одолеть Рафаэля Ассунсао, открывшегося фаворитом в противостоянии с бывшим чемпионом… А самому Петру дождаться решения Уайта по поводу супербоя Ян-Сехудо.
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