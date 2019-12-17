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Каким был год, когда впервые сорвался бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон

Конор Макгрегор, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо
Иван Орехов
Хабиб и Фергюсон могли подраться в 2015-м. В сборной России ещё работал Капелло
Вспоминаем, какой была жизнь, когда величайшие легковесы в истории должны были схлестнуться в первый раз.
Бокс/ММА / UFC 0

Скачок популярности смешанных единоборств

В карьере Хабиба тогда шла чёрная полоса. В июле 2014 года Орёл получил разрыв крестообразных связок и восстанавливался к дуэли с Фергюсоном. Но в 2015-м он сломал ребро — и встреча с Эль-Кукуем впервые сорвалась.

В октагон россиянин вернулся лишь 16 апреля 2016 года.

Что же касается Тони, то он довёл победную серию до семи поединков, одолев сдачами Глейсона Тибау и Эдсона Барбозу, а также сломив сопротивление Джоша Томсона единогласным решением.

Конор Макгрегор тем временем творил историю. Не заметив сопротивления Денниса Зифера и буквально зубами вырвав временный титул у Чада Мендеса, 12 декабря Печально Известный разделил октагон с Жозе Алду. 13 секунд, потушенный свет для бразильского чемпиона, статус новой звезды смешанных единоборств.

Конор Макгрегор нокаутировал Жозе Алду на 13 секунде

Конор Макгрегор нокаутировал Жозе Алду на 13 секунде

Фото: Steve Marcus/Getty Images

Холли Холм – главная героиня 2015 года. Три поединка Дочери Проповедника закончились тремя победами, последняя из которых привела к завоёванному умопомрачительным нокаутом титулу в бою с иконой женского ММА Рондой Роузи.

Ронда Роузи проиграла Холли Холм титул чемпионки UFC

Ронда Роузи проиграла Холли Холм титул чемпионки UFC

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

14 июля Фёдор Емельяненко, устав от трёх лет вне клетки, заявил о своём возвращении и уже 31 декабря в рамках новогоднего шоу RIZIN в Японии нокаутировал Джайдипа Сингха в первом раунде.

2015-й — один большой кошмар для Джона Джонса: в январе сдал положительный допинг-тест на кокаин, в апреле, будучи в состоянии наркотического опьянения, попал в ДТП и, сбежав с места происшествия, бросил пострадавшую беременную женщину. В UFC Костлявого тут же лишили чемпионского пояса, но, к счастью для поклонников американца, Джонс избежал тюрьмы.

Сплоховал и Андерсон Силва. Паук дважды провалил тест на допинг, запятнав репутацию эталонного бойца.

Помимо этого, был триумф Фабрисио Вердума в бою с Кейном Веласкесом и кровавое побоище в исполнении Рори Макдональда и Робби Лоулера.

Конор снова собирается биться со стариком. Его новому сопернику Серроне 36 лет
Дэна Уайт «подложил» Макгрегору самого лёгкого оппонента. Естественно, всё ради реванша ирландца с Хабибом, но постановка может провалиться.

Яркие события в спорте

Флойд Мейвезер победил Мэнни Пакьяо, отстояв титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и завоевав титул чемпиона мира по версии WBO. Тот бой в Лас-Вегасе на арене «MGM Grand» стал эпохальным: рекордные 4,6 млн проданных платных трансляций на общую сумму $ 437 млн и баснословные гонорары главных действующих лиц (Мейвезер – $ 210 млн, Пакьяо — $ 140 млн) подняли бокс на новый финансовый уровень.

Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо

Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо

Фото: Al Bello/Getty Images

В 2015-м предстал во всей красе Тайсон Фьюри. 28 ноября Цыганский Король в напряжённом поединке одолел Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO, WBO и The Ring.

Сборная России по футболу не радовала. А Фабио Капелло, разочаровавшего всех и вся, уволили, даже несмотря на неподъёмную неустойку в размере € 15 млн (затраты в итоге взял на себя бизнесмен Алишер Усманов). На смену итальянцу придёт Леонид Слуцкий, который исправит положение и выведет Россию на Евро-2016.

ФИФА потряс крупнейший скандал в истории организации. Полетели головы даже Йозефа Блаттера и Мишеля Платини, обвинённых в коррупции.

А ещё Виталий Мутко вернулся в РФС, «Зенит» во главе с Андре Виллаш-Боашем выиграл золото чемпионата России, а в «Спартаке» снова сделали ставку на Дмитрия Аленичева. Правда, на сей раз в качестве наставника красно-белых.

Трио Месси — Суарес — Неймар из «Барселоны» держало в страхе всю футбольную Европу. Чемпионат и Кубок Испании, а также Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира – за 2015-й каталонцы покорили пять из шести возможных вершин (проигран был лишь Суперкубок Испании). «Барса» в тот год крушила всех на своём пути, но главным матчем, безусловно, стал финал ЛЧ в Берлине, где перед сине-гранатовыми преклонил колени «Ювентус»:

Луис Суарес, Лионель Месси, Неймар

Луис Суарес, Лионель Месси, Неймар

Фото: VI Images via Getty Images

И снова Месси, и снова его беды в сборной. На проходившем в Чили Кубке Америки – 2015 Лео был близок к тому, чтобы наконец выиграть с «альбиселесте» первый трофей. Не хватило совсем чуть-чуть: в финале турнира сборная Аргентины в серии пенальти проиграла хозяевам турнира.

«Тренеришка» Унаи Эмери продолжал покорение Старого Света, во второй раз выиграв Лигу Европы с «Севильей».

Осенью 2015-го (как же недавно это было!) началась одна из самых красивых сказок в истории спорта: мало кому известный клуб «Лестер» сенсационно выбился в лидеры английской Премьер-лиги. Чем всё закончилось, вы и сами прекрасно помните.

Джейми Варди

Джейми Варди

Фото: James Baylis — AMA/Getty Images

Страшные 1:6 от Канады в финале чемпионата мира по хоккею…

Нэйтан Маккинон

Нэйтан Маккинон

Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Никто и знать не знал о фигуристке Алине Загитовой, выступавшей в юниорках. Известность только стала набирать открытие года Евгения Медведева, выигравшая финал Гран-при.

К слову, в 2015-м в Баку прошли первые Европейские игры, а в Казани — чемпионат мира по водным видам спорта.

Ну и куда же без допинговых разбирательств. Скандал в российской лёгкой атлетике привёл к тому, что отечественные представители данного вида спорта были временно отстранены от всех соревнований, проводимых под эгидой IAAF, в том числе и от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

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