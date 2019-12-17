Вспоминаем, какой была жизнь, когда величайшие легковесы в истории должны были схлестнуться в первый раз.

Хабиб и Фергюсон могли подраться в 2015-м. В сборной России ещё работал Капелло

Скачок популярности смешанных единоборств

В карьере Хабиба тогда шла чёрная полоса. В июле 2014 года Орёл получил разрыв крестообразных связок и восстанавливался к дуэли с Фергюсоном. Но в 2015-м он сломал ребро — и встреча с Эль-Кукуем впервые сорвалась.

В октагон россиянин вернулся лишь 16 апреля 2016 года.

Что же касается Тони, то он довёл победную серию до семи поединков, одолев сдачами Глейсона Тибау и Эдсона Барбозу, а также сломив сопротивление Джоша Томсона единогласным решением.

Конор Макгрегор тем временем творил историю. Не заметив сопротивления Денниса Зифера и буквально зубами вырвав временный титул у Чада Мендеса, 12 декабря Печально Известный разделил октагон с Жозе Алду. 13 секунд, потушенный свет для бразильского чемпиона, статус новой звезды смешанных единоборств.

Конор Макгрегор нокаутировал Жозе Алду на 13 секунде Фото: Steve Marcus/Getty Images

Холли Холм – главная героиня 2015 года. Три поединка Дочери Проповедника закончились тремя победами, последняя из которых привела к завоёванному умопомрачительным нокаутом титулу в бою с иконой женского ММА Рондой Роузи.

Ронда Роузи проиграла Холли Холм титул чемпионки UFC Фото: Quinn Rooney/Getty Images

14 июля Фёдор Емельяненко, устав от трёх лет вне клетки, заявил о своём возвращении и уже 31 декабря в рамках новогоднего шоу RIZIN в Японии нокаутировал Джайдипа Сингха в первом раунде.

2015-й — один большой кошмар для Джона Джонса: в январе сдал положительный допинг-тест на кокаин, в апреле, будучи в состоянии наркотического опьянения, попал в ДТП и, сбежав с места происшествия, бросил пострадавшую беременную женщину. В UFC Костлявого тут же лишили чемпионского пояса, но, к счастью для поклонников американца, Джонс избежал тюрьмы.

Сплоховал и Андерсон Силва. Паук дважды провалил тест на допинг, запятнав репутацию эталонного бойца.

Помимо этого, был триумф Фабрисио Вердума в бою с Кейном Веласкесом и кровавое побоище в исполнении Рори Макдональда и Робби Лоулера.

Конор снова собирается биться со стариком. Его новому сопернику Серроне 36 лет Дэна Уайт «подложил» Макгрегору самого лёгкого оппонента. Естественно, всё ради реванша ирландца с Хабибом, но постановка может провалиться.

Яркие события в спорте

Флойд Мейвезер победил Мэнни Пакьяо, отстояв титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и завоевав титул чемпиона мира по версии WBO. Тот бой в Лас-Вегасе на арене «MGM Grand» стал эпохальным: рекордные 4,6 млн проданных платных трансляций на общую сумму $ 437 млн и баснословные гонорары главных действующих лиц (Мейвезер – $ 210 млн, Пакьяо — $ 140 млн) подняли бокс на новый финансовый уровень.

Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо Фото: Al Bello/Getty Images

В 2015-м предстал во всей красе Тайсон Фьюри. 28 ноября Цыганский Король в напряжённом поединке одолел Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO, WBO и The Ring.

Сборная России по футболу не радовала. А Фабио Капелло, разочаровавшего всех и вся, уволили, даже несмотря на неподъёмную неустойку в размере € 15 млн (затраты в итоге взял на себя бизнесмен Алишер Усманов). На смену итальянцу придёт Леонид Слуцкий, который исправит положение и выведет Россию на Евро-2016.

ФИФА потряс крупнейший скандал в истории организации. Полетели головы даже Йозефа Блаттера и Мишеля Платини, обвинённых в коррупции.

А ещё Виталий Мутко вернулся в РФС, «Зенит» во главе с Андре Виллаш-Боашем выиграл золото чемпионата России, а в «Спартаке» снова сделали ставку на Дмитрия Аленичева. Правда, на сей раз в качестве наставника красно-белых.



Трио Месси — Суарес — Неймар из «Барселоны» держало в страхе всю футбольную Европу. Чемпионат и Кубок Испании, а также Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира – за 2015-й каталонцы покорили пять из шести возможных вершин (проигран был лишь Суперкубок Испании). «Барса» в тот год крушила всех на своём пути, но главным матчем, безусловно, стал финал ЛЧ в Берлине, где перед сине-гранатовыми преклонил колени «Ювентус»:

Луис Суарес, Лионель Месси, Неймар Фото: VI Images via Getty Images

И снова Месси, и снова его беды в сборной. На проходившем в Чили Кубке Америки – 2015 Лео был близок к тому, чтобы наконец выиграть с «альбиселесте» первый трофей. Не хватило совсем чуть-чуть: в финале турнира сборная Аргентины в серии пенальти проиграла хозяевам турнира.



«Тренеришка» Унаи Эмери продолжал покорение Старого Света, во второй раз выиграв Лигу Европы с «Севильей».



Осенью 2015-го (как же недавно это было!) началась одна из самых красивых сказок в истории спорта: мало кому известный клуб «Лестер» сенсационно выбился в лидеры английской Премьер-лиги. Чем всё закончилось, вы и сами прекрасно помните.

Джейми Варди Фото: James Baylis — AMA/Getty Images

Страшные 1:6 от Канады в финале чемпионата мира по хоккею…

Нэйтан Маккинон Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Никто и знать не знал о фигуристке Алине Загитовой, выступавшей в юниорках. Известность только стала набирать открытие года Евгения Медведева, выигравшая финал Гран-при.



К слову, в 2015-м в Баку прошли первые Европейские игры, а в Казани — чемпионат мира по водным видам спорта.

Ну и куда же без допинговых разбирательств. Скандал в российской лёгкой атлетике привёл к тому, что отечественные представители данного вида спорта были временно отстранены от всех соревнований, проводимых под эгидой IAAF, в том числе и от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Хабиб выбрал Фергюсона. Это самый опасный соперник Нурмагомедов сделал шаг навстречу самому устрашающему легковесу США. Все ждут ответа Тони. Макгрегор в пролёте.

Несколько новостей из других сфер жизни

70-летие Великой Победы.



Череда трагедий, среди которых крушение российского «боинга» над Синаем, теракты в Париже и расправа с редакцией Charlie Hebdo.



Резонансная кинокартина Андрея Звягинцева «Левиафан» удостоилась приза «За лучший сценарий» на 67-м Каннском фестивале.



Обнаружены две картины, скрывавшиеся под «Чёрным квадратом» Малевича.



Первым за 28 лет русскоязычным нобелевским лауреатом стала белорусская писательница Светлана Алексиевич.