Удар на $ 50 тыс. Ракич сорвал куш убойным попаданием ноги. Соперника не пришлось добивать

В ближайшие выходные в южнокорейском Бусане состоится последний в этом году турнир UFC. В главном событии вечера сойдутся местный боец Чан Сун Юнг по прозвищу Корейский Зомби и заслуженный ветеран Фрэнки Эдгар. Американец спас турнир, выйдя на замену травмированному Брайану Ортеге.

А перед ними предстоит выяснить отношения швейцарскому полутяжеловесу Волкану Оздемиру и австрийцу Александру Ракичу. Второй метит в топ-10 дивизиона до 93 килограммов, и ему очень повезло с соперником — Оздемир ещё в 2018 году претендовал на пояс. Сегодня швейцарец турецкого происхождения чередует победы и поражения, а его ближайший соперник напротив ведёт впечатляющую серию из четырёх побед в UFC.

Последний успех Ракича вышел особенно ярким. Австриец 1 января 2019 года закончил карьеру бывшему топ-претенденту Джимми Мануве, вырубив его эффектным хай-киком на 42-й секунде схватки. Александр показал удар правой с наскока, а следующим движением вложился в удар левой ногой. Манува не успел среагировать и принял пинок челюстью. Джимми тут же рухнул без сознания, его даже не потребовалось добивать.

Аккаунт UFC Europe в «Инстаграме» посвятил последнему нокауту Ракича один из последних постов. Австрийский боец считается одним из наиболее многообещающих проспектов полутяжёлого веса, одного из самых проблемных участков самой престижной лиги мира. Потому Александру доверили биться в ко-мейн ивенте, а в соперники дали вчерашнего претендента №1 Волкана Оздемира.