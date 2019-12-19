Корейский Зомби Джунг против легенды Америки Эдгара. Последнее шоу UFC в 2019 году. LIVE
Лучшая лига мира зажжёт последний раз перед длительным перерывом.
21 декабря в Пусане (Южная Корея) состоится последний в этом календарном году турнир UFC. Местная звезда Чэн Сон Джунг по прозвищу Корейский Зомби сойдётся в октагоне с одним из самых прославленных полулегковесов в истории американских ММА Фрэнки Эдгаром. Топовые представители полулёгкого дивизиона подерутся за статус одного из главных претендентов на титульный бой с новым чемпионом категории Алексом Волкановски, на UFC 245 одолевшем бывшего короля Макса Холлоуэя.
19 декабря
20:30 В соглавном событии вечера ну турнире в Южной Корее подерутся полутяжеловесы Волкан Оздемир и Александр Ракич. Про титульные амбиции первого «Чемпионат» только вчера готовил отдельный материал. Там же — его убойный нокаут в поединке с Джимми Манувой. Наслаждайтесь:
Удар на $ 50 тыс. Ракич сорвал куш убойным попаданием ноги. Соперника не пришлось добивать
Австриец идёт за десятым нокаутом в карьере — в выходные UFC проводит последний турнир года.
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