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Бой Фрэнки Эдгар — Корейский Зомби Чэн Сон Джунг, UFC FIGHT NIGHT 165, 21 декабря 2019

Фрэнки Эдгар и Корейский Зомби
«Чемпионат»
Корейский Зомби Джунг против легенды Америки Эдгара. Последнее шоу UFC в 2019 году. LIVE
Лучшая лига мира зажжёт последний раз перед длительным перерывом.
Бокс/ММА / UFC 0

21 декабря в Пусане (Южная Корея) состоится последний в этом календарном году турнир UFC. Местная звезда Чэн Сон Джунг по прозвищу Корейский Зомби сойдётся в октагоне с одним из самых прославленных полулегковесов в истории американских ММА Фрэнки Эдгаром. Топовые представители полулёгкого дивизиона подерутся за статус одного из главных претендентов на титульный бой с новым чемпионом категории Алексом Волкановски, на UFC 245 одолевшем бывшего короля Макса Холлоуэя.

19 декабря

20:30 В соглавном событии вечера ну турнире в Южной Корее подерутся полутяжеловесы Волкан Оздемир и Александр Ракич. Про титульные амбиции первого «Чемпионат» только вчера готовил отдельный материал. Там же — его убойный нокаут в поединке с Джимми Манувой. Наслаждайтесь:

Удар на $ 50 тыс. Ракич сорвал куш убойным попаданием ноги. Соперника не пришлось добивать
Австриец идёт за десятым нокаутом в карьере — в выходные UFC проводит последний турнир года.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/ufc/

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