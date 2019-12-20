Обещали Макгрегора, а дали Зомби. Эдгар опять идёт к титулу сложным путём

UFC провожает 2019 турниром в экзотическом Пусане, где в гости к Корейскому Зомби пожаловал член Зала славы, готовый снова биться за пояс.

В полулёгком дивизионе UFC переполох. Все настолько привыкли к гегемонии Макса Холлоуэйя, что перестали смотреть на этот вес как на территорию интриг – раз за разом Благословенный сносил со своего пути очередного претендента, доведя серию побед до внушительных 14 (!) поединков внутри одного дивизиона. Причем, похоже, заскучал даже сам чемпион, который раз за разом в интервью упоминал об уходе в лёгкий дивизион и супербое с Хабибом Нурмагомедовым.

Корейский Зомби Джунг против легенды Америки Эдгара. Последнее шоу UFC в 2019 году. LIVE Лучшая лига мира зажжёт последний раз перед длительным перерывом.

Всё изменил турнир UFC 245. В прошлый уикэнд в Лас-Вегасе австралиец Александер Волкановски сотворил один из самых громких апсетов года, уверенно переиграв Макса в противостоянии двух ударников и дав экспертам повод порассуждать о шикарном реванше на зеленом континенте. А в остальных полулегковесов вселив надежду: теперь на страже золотого пояса стоит другой чемпион, а, значит, и реальность титульного шанса для Брайана Ортеги, Забита Магомедшарипова и ветерана смешанных единоборств Фрэнки Эдгара в разы выросла.

У любимчика Трампа тяжёлые времена: Колби крепко досталось за его длинный язык Ян вынес легенду и готов драться за пояс, Алду проиграл, но сохранил позиции, а Усману пора превращаться в звезду — расклады после UFC 245.

UFC Fight Night 165

Когда: 21 декабря

Где: «Sajik Arena», Пусан, Южная Корея

Напомним, что изначально сиять на южнокорейском вечере боёв должен был звёздный экс-претендент Ортега. Но в подготовку вмешалась травма — спортсмен повредил крестообразную связку во время тренировки и поставил руководство промоушена в затруднительную ситуацию.

«Я не хотел подводить фанатов, Зомби и UFC, поэтому рвался переступить через боль и выступить. Но, как сказали врачи, это повысило бы риск полного разрыва связки и могло бы вывести меня из строя на целый год. Простите, ребята, — видимо, сейчас я должен позаботиться об этом. Но все компенсируется в следующем году, обещаю!» — прокомментировал снятие с турнира Ортега.

А ведь как хороши были афиша поединка и первый стейрдаун, на котором у американца не удалось в знак дружбы показать пальцами национальный жест «Корейское сердечко».

Так или иначе, спасать положение вышел бывший чемпион Фрэнки Эдгар. Член Зала славы должен был в январе дебютировать в легчайшем весе, однако что, как не очередная титульная встреча, может заставить легенду ММА в очередной раз переиграть планы Ответа (прозвище представителя США)?

Позади осталось поражение на UFC 240 от Холлоэйя, которое, казалось бы, поставило жирный крест на чемпионских амбициях американца. И быть бы встрече с Кори Сэндхагеном, но… тут вмешался Конор Макгрегор, своим вызовом не на шутку расшевелив 38-летнего Эдгара!

Макгрегор хочет получить реванш с Хабибом, побив «коротышку». UFC против Конор снова решил, что он умнее всех.

Палки в колеса противостоянию в итоге вставил Дэна Уайт, не увидевший смысла в яркой дуэли: Макгрегору дали Дональда «Ковбоя» Серроне, а Фрэнки снова отложил переход в легчайший вес до лучших времен.

«Когда я услышал, что Ортега травмирован, то подошел к своей команде, а затем связался с промоушеном и сказал им, что я доступен. Да, много чего было в моей карьере, но я никогда не соглашался на бой на двухнедельном уведомлении — почему бы не добавить и этот пункт в свое резюме», — объяснил рискованный шаг прославленный боец.

Но не стоит так просто отводить роль второй скрипки Корейскому Зомби: Чэн Сон Джунгу не по душе роль трамплина для ветерана ММА навстречу очередному титульнику. На стороне хозяина восьмиугольника домашние трибуны и, в отличие от оппонента, победа в последнем поединке. Всего 58 секунд потребовалось атлету, чтобы разобрать Ренато Мойкано и закрыть досадное поражение от Яира Родригеса, когда на последних секундах поединка локоть мексиканца под невообразимым углом нашел голову корейца.

Как итог, в Пусане местный спортсмен постарается дать публике зрелище, достойное финальной точки в книге «UFC-2019». А если Фрэнки Эдгар в случае победы будет претендовать на встречу с чемпионом, то почему того же не сможет потребовать и потенциальный победитель Корейский Зомби?

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Помимо этого в рамках основного карда UFC Busan Волкан Оздемир подерётся с Александром Ракичем, Ду Ху Чой померится силами с Чарльзом Джордейном, а Да Ун Джанг разделит октагон с Майком Родригезом.

Открывать же основной кард выпало боям Марк Андре-Барио — Юн Ёнг Парк и Кунг Хо Канг — Пинюань Лю.

Не рекомендуется пропускать и прелимы, когда в клетку выйдет россиянин Саид Нурмагомедов. В UFC он провёл два поединка, и в обоих одержал победы – третий триумф точно заставит западную прессу заговорить об отечественном бойце.

Предварительный кард:

Сирил Гэйн — Таннер Босер

Суман Мохтарян — Сеунгву Чой

Донг Хьюн Ма — Омар Моралес

Алешандре Пантойя — Мэтт Шнелл

Раони Барселос — Саид Нурмагомедов

Миранда Грейнджер — Аманда Лемос

Хейли Алатенг — Раян Бенуа