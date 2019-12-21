«Зачем людей смешить?» Лебедев проиграл Мчуну и больше не вернётся на ринг

21 декабря в Красноярске состоялось возвращение в ринг 40-летнего экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Дениса Лебедева. Россиянин в июле объявил о завершении профессиональной карьеры, и это казалось вполне логичным шагом. Однако спустя несколько месяцев атлет передумал, и мы увидели, как он уступил вполне крепкому экс-претенденту на титул чемпиона мира Табисо Мчуну.

Боксёр из ЮАР если чем за время своей карьеры и запомнился широкому зрителю, то разве что победой над уже изрядно замученным Эдди Чемберсом и поражением в чемпионском поединке от Александра Усика, а также претендентском — от Илунги Макабу. В общем, Лебедев не был самым топовым оппонентом в карьере Мчуну даже если бы попался тому в своих лучших кондициях. А уж в нынешнем состоянии Денис, увы, даже конкурировать с Табисо не был способен.

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Хотя поначалу российский боксёр попытался обозначить попытки навязать сопернику свой бокс. Лебедев занял центр ринга и работал первым номером. Мчуну был не против какое-то время поотстреливаться на отходе, тем более что его контратаки отлично проходили. Южноафриканец боксировал с явным преимуществом в скорости, и с каждым новым раундом словно становился только быстрее. На самом деле — замедлялся Лебедев.

К середине поединка Мчуну полностью изучил действия соперника и забрал бой под свой контроль. Российский боксёр хоть и пытался атаковать, но ближе к поздним раундам делал это на одном характере. Нападать разнообразно и хладнокровно не получалось, не позволял уровень функциональной готовности, либо сказывались пропущенные удары в корпус от Мчуну — южноафриканец неплохо заряжал прямые и боковые левой рукой в туловище Лебедева на протяжении всей схватки.

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Почти всю вторую половину боя российский экс-чемпион мира не мог донести до оппонента практически ни одной внятной атаки. Лишь в 12-м раунде Лебедев попытался навязать Мчуну откровенную рубку, но и в ней чуть убедительнее смотрелся боксёр из ЮАР. Как итог поражение Дениса со счётом 120:107, 119:108, 115:112.

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Лебедев, надо отдать ему должное, как и всегда вёл себя достойно и признался, что сегодняшний поединок, вероятнее всего, стал для него последним.

«Ничего не получилось. Откровенно говоря, даже на спаррингах чувствовалось, что что-то не так. Не попадал на спаррингах, ребята были быстрые. Табисо меня ничем не удивил. Я сам себя удивил в плохом смысле. Ничего не пошло. Зажался, не попадал. Ну не попадаю левой, ударь что-то другое, нет, продолжал 12 раундов и промазывал.



Ну, наверное, это просто звоночек. Надо уступать молодым. Есть ещё много дел в жизни. Сделал, что мог, старался. Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл? Табисо я должен был выигрывать, но я не выиграл. Что говорить дальше? Нечего. Реванш? Ну, это смешно. Можно, но зачем людей смешить. Бокс в моей крови на всю жизнь. Найду себе другое занятие».

Что же, если это решение окончательное, то нам лишь остаётся сказать Денису Лебедеву большое спасибо! Боксёр из Чехова провёл прекрасную карьеру, становился чемпионом мира по двум основным версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе, а также успел записать на свой счёт не один звёздный скальп.