Полное расписание боёв в UFC на 2020 год

В этом материале мы будем постоянно обновлять расписание всех поединков UFC по мере их объявления.
UFC 246: Макгрегор — Серроне
Конор Макгрегор — Дональд Серроне
Энтони Петтис — Диего Феррейра
Холли Холм — Ракель Пеннингтон
Насрат Хакпараст — Дрю Добер
Грант Доусон — Чес Скелли
Мэйси Барбер — Роксан Модаферри
Алексей Олейник — Моррис Грин
Клаудия Гаделья — Алекса Грассо
Андре Фили — Содик Юсуф
Тим Эллиот — Аскар Аскаров
Оде Осборн — Брайан Келлехер
Сабина Мазо — Джей Джей Олдрич
UFC FIGHT NIGHT 166: Дос Сантос — Блейдс
Джуниор дос Сантос — Кёртис Блейдс
Рафаел дос Аньос — Майкл Киеза
Сара Макмен — Лина Лансберг
Анджела Хилл — Ханна Киферс
Джош Эммет — Арнольд Аллен
Алекса Камур — Джастин Ледет
Джордан Эспиноса — Алекс Перез
Бретт Джонс — Тони Грэйвели
Герберт Бёрнс — Нэйт Ландвер
Монтел Джексон — Филиппе Диас Коралес
Джамахал Хилл — Дарко Стошич
Бевон Льюис — Ален Амедовски
Жустин Киш — Люси Пудилова
UFC 247: Джонс — Рейес
(Ч) Джон Джонс — Доминик Рейес (бой за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе — до 93 кг)
(Ч) Валентина Шевченко — Кетлин Чукагян (бой за титул чемпионки мира в наилегчайшем весе — до 56,7 кг)
Деррик Льюис — Илир Латифи
Андреа Ли — Лорен Мёрфи
Мирсад Бектич — Дэн Айг
Шон О'Мэлли — Хосе Аьберто Куинонес
Джимми Ривера — Марлон Вера
Тревин Джайлс — Антонио Арройо
Майлс Джонс — Марио Баутиста
Алекс Мороно — Диего Лима
Хуан Адамс — Джастин Тафа
UFC FIGHT NIGHT: Андерсон — Блахович
Кори Андерсон — Ян Блахович
Йенси Медейрос — Лэндо Ванната
Джим Миллер — Скотт Хольцман
Кейсси Кенни — Мвераб Двалишвили
Джон Додсон — Натаниель Вуд
Диего Санчес — Мичел Перрейра
Девин Кларк — Гаджимурад Антигулов
Нико Монтано — Мейси Чиассон
Марк де ла Роса — Раулиан Паива
Монтана Де Ла Роса Мара Ромеро
Рэй Борг — Рожерио Боноторин
UFC FIGHT NIGHT: Хукер — Фелдер
Дэн Хукер — Пол Фелдер
Зубайра Тухугов — Кевин Агиллар
Каролина Ковалькевич — Ксиаонаян Ян
Джим Круте — Михал Олексейчук
Магомед Мустафаев — Брэд Ридделл
Вен Сосоли Маркос — Рожерио Де Лима
Тайсон Педро — Винисиус Морейра Кастро
Джейк Мэттьюс — Эмиль Мик
UFC FIGHT NIGHT: Бенавидес — Фигейредо
Джозеф Бенавидес — Дейвисон Фигейредо
Брендан Аллен — Том Брис
Габриел Силва — Кайлер Филиппс
Алекс Оливейра — Микки Голл
Меган Андерсон — Норма Думнот Виана
Фелисия Спенсер — Зара Фаирн дос Сантос
UFC 248
UFC FIGHT NIGHT
UFC FIGHT NIGHT
UFC FIGHT NIGHT: Нганну — Розенструйк
Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк
UFC 249: Нурмагомедов — Фергюсон
(Ч) Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон (бой за титул чемпиона мира в лёгком весе — до 70,3 кг)
- 26 декабря 2019
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- 24 декабря 2019
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