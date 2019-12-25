Здесь — все назначенные на 2020 год поединки в UFC.

Полное расписание боёв в UFC на 2020 год

В этом материале мы будем постоянно обновлять расписание всех поединков UFC по мере их объявления.

UFC 246: Макгрегор — Серроне

18 января 2020 года, T-Mobile арена, Лас-Вегас (Невада, США)

Конор начинает погоню за Хабибом. Макгрегор — Серроне. LIVE UFC 246 — первый турнир года! Ирландец наконец-то получил «правильного» соперника и теперь, может быть, вернётся на победную серию.

Конор Макгрегор — Дональд Серроне

Энтони Петтис — Диего Феррейра

Холли Холм — Ракель Пеннингтон

Насрат Хакпараст — Дрю Добер

Грант Доусон — Чес Скелли

Мэйси Барбер — Роксан Модаферри

Алексей Олейник — Моррис Грин

Клаудия Гаделья — Алекса Грассо

Андре Фили — Содик Юсуф

Тим Эллиот — Аскар Аскаров

Оде Осборн — Брайан Келлехер

Сабина Мазо — Джей Джей Олдрич

UFC FIGHT NIGHT 166: Дос Сантос — Блейдс

25 января 2020 года, PNC ARENA, Роли (Северная Каролина, США)

Джуниор дос Сантос — Кёртис Блейдс

Рафаел дос Аньос — Майкл Киеза

Сара Макмен — Лина Лансберг

Анджела Хилл — Ханна Киферс

Джош Эммет — Арнольд Аллен

Алекса Камур — Джастин Ледет

Джордан Эспиноса — Алекс Перез

Бретт Джонс — Тони Грэйвели

Герберт Бёрнс — Нэйт Ландвер

Монтел Джексон — Филиппе Диас Коралес

Джамахал Хилл — Дарко Стошич

Бевон Льюис — Ален Амедовски

Жустин Киш — Люси Пудилова

UFC 247: Джонс — Рейес

8 февраля 2020 года, TOYOTA CENTER, Хьюстон (Техас, США)

(Ч) Джон Джонс — Доминик Рейес (бой за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе — до 93 кг)

(Ч) Валентина Шевченко — Кетлин Чукагян (бой за титул чемпионки мира в наилегчайшем весе — до 56,7 кг)

Деррик Льюис — Илир Латифи

Андреа Ли — Лорен Мёрфи

Мирсад Бектич — Дэн Айг

Шон О'Мэлли — Хосе Аьберто Куинонес

Джимми Ривера — Марлон Вера

Тревин Джайлс — Антонио Арройо

Майлс Джонс — Марио Баутиста

Алекс Мороно — Диего Лима

Хуан Адамс — Джастин Тафа

UFC FIGHT NIGHT: Андерсон — Блахович

15 февраля 2020 года, SANTA ANA STAR CENTER, Рио Ранчо (Нью Мексико, США)

Кори Андерсон — Ян Блахович

Йенси Медейрос — Лэндо Ванната

Джим Миллер — Скотт Хольцман

Кейсси Кенни — Мвераб Двалишвили

Джон Додсон — Натаниель Вуд

Диего Санчес — Мичел Перрейра

Девин Кларк — Гаджимурад Антигулов

Нико Монтано — Мейси Чиассон

Марк де ла Роса — Раулиан Паива

Монтана Де Ла Роса Мара Ромеро

Рэй Борг — Рожерио Боноторин

UFC FIGHT NIGHT: Хукер — Фелдер

22 февраля 2020 года, SPARK ARENA, Окленд, Новая Зеландия

Дэн Хукер — Пол Фелдер

Зубайра Тухугов — Кевин Агиллар

Каролина Ковалькевич — Ксиаонаян Ян

Джим Круте — Михал Олексейчук

Магомед Мустафаев — Брэд Ридделл

Вен Сосоли Маркос — Рожерио Де Лима

Тайсон Педро — Винисиус Морейра Кастро

Джейк Мэттьюс — Эмиль Мик

UFC FIGHT NIGHT: Бенавидес — Фигейредо

29 февраля 2020 года, CHARTWAY ARENA, Норфолк (Вирджиния, США)

Джозеф Бенавидес — Дейвисон Фигейредо

Брендан Аллен — Том Брис

Габриел Силва — Кайлер Филиппс

Алекс Оливейра — Микки Голл

Меган Андерсон — Норма Думнот Виана

Фелисия Спенсер — Зара Фаирн дос Сантос

UFC 248

7 марта 2020 года, T-Mobile арена, Лас-Вегас (Невада, США)

UFC FIGHT NIGHT

14 марта 2020 года, NILSON NELSON GYMNASIUM Бразилиа, Бразилия

UFC FIGHT NIGHT

21 марта 2020 года, О2 арена, Лондон, Англия

UFC FIGHT NIGHT: Нганну — Розенструйк

Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк

UFC 249: Нурмагомедов — Фергюсон

18 апреля 2020 года, Бруклин, Нью-Йорк, США

(Ч) Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон (бой за титул чемпиона мира в лёгком весе — до 70,3 кг)