Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Расписание боев UFC на 2020 год

Хабиб Нурмагомедов
«Чемпионат»
Полное расписание боёв в UFC на 2020 год
Здесь — все назначенные на 2020 год поединки в UFC.
Бокс/ММА / UFC 0

В этом материале мы будем постоянно обновлять расписание всех поединков UFC по мере их объявления.

UFC 246: Макгрегор — Серроне

18 января 2020 года, T-Mobile арена, Лас-Вегас (Невада, США)
Конор начинает погоню за Хабибом. Макгрегор — Серроне. LIVE
UFC 246 — первый турнир года! Ирландец наконец-то получил «правильного» соперника и теперь, может быть, вернётся на победную серию.

Конор Макгрегор — Дональд Серроне
Энтони Петтис — Диего Феррейра
Холли Холм — Ракель Пеннингтон
Насрат Хакпараст — Дрю Добер
Грант Доусон — Чес Скелли
Мэйси Барбер — Роксан Модаферри
Алексей Олейник — Моррис Грин
Клаудия Гаделья — Алекса Грассо
Андре Фили — Содик Юсуф
Тим Эллиот — Аскар Аскаров
Оде Осборн — Брайан Келлехер
Сабина Мазо — Джей Джей Олдрич

UFC FIGHT NIGHT 166: Дос Сантос — Блейдс

25 января 2020 года, PNC ARENA, Роли (Северная Каролина, США)

Джуниор дос Сантос — Кёртис Блейдс
Рафаел дос Аньос — Майкл Киеза
Сара Макмен — Лина Лансберг
Анджела Хилл — Ханна Киферс
Джош Эммет — Арнольд Аллен
Алекса Камур — Джастин Ледет
Джордан Эспиноса — Алекс Перез
Бретт Джонс — Тони Грэйвели
Герберт Бёрнс — Нэйт Ландвер
Монтел Джексон — Филиппе Диас Коралес
Джамахал Хилл — Дарко Стошич
Бевон Льюис — Ален Амедовски
Жустин Киш — Люси Пудилова

UFC 247: Джонс — Рейес

8 февраля 2020 года, TOYOTA CENTER, Хьюстон (Техас, США)

(Ч) Джон Джонс — Доминик Рейес (бой за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе — до 93 кг)
(Ч) Валентина Шевченко — Кетлин Чукагян (бой за титул чемпионки мира в наилегчайшем весе — до 56,7 кг)
Деррик Льюис — Илир Латифи
Андреа Ли — Лорен Мёрфи
Мирсад Бектич — Дэн Айг
Шон О'Мэлли — Хосе Аьберто Куинонес
Джимми Ривера — Марлон Вера
Тревин Джайлс — Антонио Арройо
Майлс Джонс — Марио Баутиста
Алекс Мороно — Диего Лима
Хуан Адамс — Джастин Тафа

UFC FIGHT NIGHT: Андерсон — Блахович

15 февраля 2020 года, SANTA ANA STAR CENTER, Рио Ранчо (Нью Мексико, США)

Кори Андерсон — Ян Блахович
Йенси Медейрос — Лэндо Ванната
Джим Миллер — Скотт Хольцман
Кейсси Кенни — Мвераб Двалишвили
Джон Додсон — Натаниель Вуд
Диего Санчес — Мичел Перрейра
Девин Кларк — Гаджимурад Антигулов
Нико Монтано — Мейси Чиассон
Марк де ла Роса — Раулиан Паива
Монтана Де Ла Роса Мара Ромеро
Рэй Борг — Рожерио Боноторин

UFC FIGHT NIGHT: Хукер — Фелдер

22 февраля 2020 года, SPARK ARENA, Окленд, Новая Зеландия

Дэн Хукер — Пол Фелдер
Зубайра Тухугов — Кевин Агиллар
Каролина Ковалькевич — Ксиаонаян Ян
Джим Круте — Михал Олексейчук
Магомед Мустафаев — Брэд Ридделл
Вен Сосоли Маркос — Рожерио Де Лима
Тайсон Педро — Винисиус Морейра Кастро
Джейк Мэттьюс — Эмиль Мик

UFC FIGHT NIGHT: Бенавидес — Фигейредо

29 февраля 2020 года, CHARTWAY ARENA, Норфолк (Вирджиния, США)

Джозеф Бенавидес — Дейвисон Фигейредо
Брендан Аллен — Том Брис
Габриел Силва — Кайлер Филиппс
Алекс Оливейра — Микки Голл
Меган Андерсон — Норма Думнот Виана
Фелисия Спенсер — Зара Фаирн дос Сантос

UFC 248

7 марта 2020 года, T-Mobile арена, Лас-Вегас (Невада, США)

UFC FIGHT NIGHT

14 марта 2020 года, NILSON NELSON GYMNASIUM Бразилиа, Бразилия

UFC FIGHT NIGHT

21 марта 2020 года, О2 арена, Лондон, Англия

UFC FIGHT NIGHT: Нганну — Розенструйк

Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк

UFC 249: Нурмагомедов — Фергюсон

18 апреля 2020 года, Бруклин, Нью-Йорк, США

(Ч) Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон (бой за титул чемпиона мира в лёгком весе — до 70,3 кг)

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Francois Nel/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
UFC •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019