Падение Джошуа, камбэк Ковалёва и новый титул Пакьяо. 10 Лучших боёв 2019 года

2019 год подходит к концу, и нельзя сказать, что он был самым запоминающимся в профессиональном боксе за последние несколько лет. Тем не менее он подарил нам немало классных титульных поединков. Представляем нашу версию лучших 10 боёв уходящего года.

Сауль Альварес – Дэниел Джейкобс

После победы Сауля Альвареса над Геннадием Головкиным средний вес казался полностью зачищенным. Но уже в октябре 2018 года американец Дэниел Джейкобс завоевал титул чемпиона мира по версии IBF, победив решением судей неуступчивого Сергея Деревянченко и таким образом он стал едва ли не единственной надеждой всех хейтеров Канело. Стороны без проблем договорились об объединительной встрече и провели её в традиционное для боёв Сауля время – в мае, а точнее, 4 мая 2019 года.

Главная звезда Мексики забирает очередной титул. Альварес победил Джейкобса Судьи вновь оказались на стороне Канело, когда бой казался равным.

На старте встречи Джейкобс выглядел немного скованным и не мог приноровиться к мексиканцу. Да и Канело не выказывал особого желания устраивать мордобой в стиле встреч с Головкиным. Но ближе к середине поединка американец вошёл в ритм и стал беспокоить Сауля точными попаданиями. Тот, как всегда, демонстрировал железную стойкость и твёрдость подбородка, но отдавать вторую половину встречи Дэниелу явно не собирался. В чемпионских раундах Рыжий показал класс и отработал в красивой, комбинационной манере, оставив соперника не у дел. На этот раз решение судей не вызвало порицаний ни у общественности, ни у даже Джейкобса, который достойно принял поражение.

Джулиан Уильямс – Джарретт Хёрд

Первый средний вес в силу разных причин не пользуется популярностью у болельщиков. Между тем, именно здесь прошёл один из ярчайших поединков всего 2019 года. 12 мая в Фэрфаксе, что в штате Вирджиния, чемпион мира по версиям WBA, IBF, IBO Джарретт Хёрд проводил обязательную защиту титулов от посягательств Джулиана Уильямса. Первая трёхминутка не обещала ничего интересного, но уже со второго раунда бойцы устроили настоящее шоу, пойдя в жёсткий обмен на ближней дистанции. В итоге Хёрд оказался на канвасе и от фиаско его спас лишь гонг.

В следующем отрезке Уильямс, полагая, что Хёрд всё ещё потрясён, попробовал взять чемпиона нахрапом, но Джарретт остудил пыл Уильямса несколькими яркими попаданиями. Середина встречи превратилась в сплошную мясорубку, в ходе которой бойцы и вовсе забыли о защите. В девятой трёхминутке Уиляьмс снова едва не отправил чемпиона в нокдаун, но тот с трудом устоял. В чемпионских раундах Хёрд, понимая, что скорее всего проигрывает по очкам, пошёл на решающий штурм, но пропускал гораздо больше и в итоге заслуженно проиграл решением судей. На двоих соперники выбросили 1487 ударов, 1182 из которых оказались силовыми – сумасшедшая по напряжению схватка.

Без преувеличения самый большой апсет 2019 года случился в первый день лета. 1 июня чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа вышел на ринг «Мэдисон Сквер Гарден», чтобы провести дебютный бой в США. По плану Эдди Хирна британец должен был завоевать американскую публику, но всё сложилось совершенно иначе. Пухленький претендент в лице экс-претендента на титул Энди Руиса, вызвавшийся заменить пойманного на допинге Джаррелла Миллера, заставил весь мир говорить о себе.

Британец уже с первых раундов выглядел не совсем уверенно. Да, он пытался создавать давление на американца мексиканского происхождения, но неожиданно быстрый Руис проявлял не только стойкость, но и здорово контратаковал. В третьем раунде показалось, что Джошуа нашёл свою работу. Энтони отправил соперника в нокдаун, а после бросился на добивание. Энди выдержал натиск противника и поймал зарвавшегося гостя боковыми ударами. Джошуа оказался на настиле, чем поверг в шок всех своих фанов.

На этот раз уже на добивание бросился Руис. В этом деле он оказался успешнее Джошуа и успел отправить его в ещё один нокдаун, но поставить жирную точку в бою сразу не смог. Следующие раунды оппоненты явно восстанавливались, и в этот момент в углу Джошуа царили панические настроения. Развязка же наступила уже в седьмой трёхминутке. В одном из эпизодов Руис зацепил Энтони жёстким хуком, Джошуа вновь оказался в нокдауне, уже третьем за бой. Чемпион заставил себя встать, но выглядел растерянно. Энди выдержал робкие попытки оппонента отыграться и снова уложил его на канвас плотными попаданиями.

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Главная звезда Matchroom Boxing снова встал, но не выказывал желания продолжать схватку. После долгих вопросов и непонятной реакции Джошуа рефери остановил встречу, зафиксировав сенсационную и драматичную победу Руиса. Таким образом, Мексика получила первого чемпиона мира в супертяжёлом весе за всю свою историю, а в Сети активно шарились шутки о том, что здоровое питание и накаченное тело — отнюдь не залог успеха. К сожалению, реванш по накалу страстей и близко не мог конкурировать с первой встречей. Победа в нём досталась Джошуа, который вновь стал чемпионом мира.

Мэнни Пакьяо – Кит Турман

20 июля 2019 года Лас-Вегас подарил профессиональному боксу ещё один большой и классный поединок. В ринге встретились чемпион мира по версии WBA Regular, легендарный Мэнни Пакьяо и чемпион мира по версии WBA Super Кит Турман. По сути, это было объединение поясов по версии WBA и определение лучшего. Более того, для филиппинца это была первая по-настоящему серьёзная проверка после возвращения звания чемпиона мира. Да, с учётом возраста Мэнни, приятно наблюдать за любыми его победами, тем более над экс-чемпионами мира Лукасом Матиссе или Эдриеном Бронером, но всё же, оба были сбитыми лётчиками, так что реальные кондиции Пакмена можно было оценить в противостоянии с Турманом.

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Что же, Мэнни не подвёл армию своих болельщиков. Кит уверенно начал схватку и работал первым номером, но ближе к концу стартовой трёхминутки Пакьяо поймал соперника на контратаке и отправил в нокдаун. Это явно вселило в ветерана уверенность, и инициатива перешла к нему. Пакмен напоминал свою лучшую версию, отменно передвигаясь на ногах и дезориентируя оппонента. В пятом раунде положение Кита усугубилось, Мэнни разбил ему нос. Но Турман не отчаивался и пытался вернуть нити поединка в свои руки. Это привело к частым разменам во второй половине встречи.

В восьмом раунде бойцы зарубились на ближней дистанции, а в одиннадцатом Кит зацепил соперника хорошим попаданием, но развить успех не сумел. Пакьяо подсел к концу встречи и заставил своих фанов поволноваться за результат, но в целом, это была классная победа легендарного бойца, что стало своеобразным приветом от плеяды всех топ-боксёров минувшего первого десятилетия XXI века. 686 выброшенных ударов за 12 раундов ещё раз показали, что Мэнни по-прежнему в порядке и наверняка порадует нас появлением в ринге и в 2020 году.

Сергей Ковалёв – Энтони Ярд

Конец лета 2019 года может записать себе в актив и профессиональный бокс в России. Здесь удалось организовать классный вечер в Челябинске. Местный любимец, на тот момент чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв выполнил обещание перед болельщиками и провёл поединок на малой родине. Его соперником стал официальный претендент на пояс, небитый до того британец Энтони Ярд.

Россиянин уверенно начал встречу. Претендент явно опасался и присматривался к Крашеру, в то время как Ковалёв пользовался оружием в виде джеба, раз за разом прошивая оборону соперника. Так продолжалось до середины боя. Затем, по всей видимости, в дело вступила давняя проблема Ковалёва – выносливость. Сергей начал снижать темп, а Ярд в это же время прибавил и воспользовался приёмом имени Андре Уорда, проверив корпус противника. Слабое место дало о себе знать, и было видно, что Сергей почувствовал выстрелы молодого бойца. В восьмом раунде арена «Трактора» едва не стала свидетелем краха челябинца.

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Ярд пошёл в решительное наступление и как его выдержал Ковалёв до сих пор непонятно. Казалось, что ещё одно попадание свалит чемпиона, но Энтони во время своего атакующего спурта изрядно вымахался и не сумел добить потрясённого ветерана ринга. Ну, а дальше случился шикарный камбэк. У Сергея явно открылось второе дыхание, а вот Ярд сдавал с каждой секундой. Тоннаж принятых британцем ударов накапливался с невероятной быстротой, и в одиннадцатом раунде он рухнул на канвас от джеба Ковалёва. Шикарный бой и шикарная развязка.

Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл

31 августа классный вечер профессионального бокса был организован и в Великобритании. В андеркарде его главного события зрители увидели яркую встречу Александра Поветкина с Хьюи Фьюри, а мэйн ивентом стало противостояние двух Олимпийских чемпионов – великолепного чемпиона мира по версиям WBA, WBO Василия Ломаченко и местного бойца Люка Кэмпбелла, являвшегося официальным претендентом на вакантный пояс по версии WBC. Собственно, именно ремень WBC и стал одной из главных причин, по которой украинец согласился встретиться с не до конца распиаренным британцем.

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Зрители уже привыкли, что любая встреча с участием Ломы становится своеобразным мастер-классом. Не исключением стало и противостояние с Кэмпбеллом. На протяжении 12 раундов аккерманец тотально доминировал и буквально возил соперника по рингу. Люк, порой, спасался от нокдаунов в грязных клинчах, а порой демонстрировал невероятную стойкость. К чести Кэмпбелла стоит отметить, что он, пребывая в откровенно плачевном положении, ещё умудрялся изредка отстреливаться. В целом это была красивая победа на классе от украинца. Но нашлись и недовольные, которые упрекали Василия за отсутствие нокаута. Что ж, как бы то ни было главную задачу по завоеванию ещё одного пояса он выполнил и, таким образом, приблизился к бою за звание абсолютного чемпиона мира, который мы уже увидим в 2020 году.

Эррол Спенс – Шон Портер

Полусредняя весовая категория на сегодняшний день является одной из ведущих в профессиональном боксе. Здесь троим чемпионам (Спенсу, Кроуфорду и Пакьяо) нашлось место в рейтинге Pound-for-Pound, что уже говорит о многом. В конце сентября 2019 года в этой весовой категории состоялся объединительный бой – чемпион мира по версии IBF Эррол Спенс встретился с чемпионом мира по версии WBC, жёстким Шоном Портером.

Шон, никогда не избегавший красивых махачей, был настроен отдать всё, что у него есть. Со второго раунда он начал постоянно прессинговать Спенса, и не переставая шёл вперёд. Стоппинг Спенса не срабатывал, а Портер выбрасывал серии, как минимум донося до цели парочку ударов. Вскоре Эррол даже перестал активно отстреливаться, и Портер не простил ему этого, лишь усилив давление. В четвёртом раунде Эррол пропустил слишком много, но показал удивительную стойкость. После Портер взял небольшую паузу и Спенс получил возможность восстановиться. В дальнейшем поединок больше напоминал качели и явного преимущества не было ни у кого из них. Переломный момент, по крайней мере для судей, наступил в одиннадцатом раунде, когда Эррол отправил Портера в тяжелейший нокдаун. Удар оказался филигранным по точности и жесточайшим по силе, но Шон показал классную стойкость и поднялся, попытавшись вырвать концовку. Тем не менее, невзирая на все старания Шона, судьи раздельным решением отдали предпочтение небитому Спенсу, сохранив ему идеальный профессиональный рекорд.

Геннадий Головкин – Сергей Деревянченко

Октября 2019 года открылся классным поединком за вакантный поединок чемпиона мира в среднем весе по версии IBF между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко. Многие оценивали шансы украинца на успех крайне низко, но тот задал GGG знатную трёпку. Боксёр из Казахстана начал очень неплохо и отправил соперника в нокдаун. Но Деревянченко быстро восстановился и в дальнейшем принял открытый бой с Геннадием. Головкин в той встрече не впечатлил и, показалось, что начал демонстрировать признаки старения. Украинец же выдал едва ли не лучший перформанс в карьере, непросто не оставляя атаки соперника без ответа, но превосходя экс-чемпиона как по количеству атак, так и по качеству.

Головкину отдали липовую победу. Великого чемпиона ещё никогда так не били GGG выглядел беспомощным против Деревянченко, но всё равно стал чемпионом мира. Стоит ли радоваться такой «победе»?

Деревянченко выбрасывал удары на все вкусы, обрабатывая корпус и голову Геннадия. Но в итоге всех усилий Сергея не хватило для общего успеха. Судьи отдали победу GGG, вернув ему один из потерянных титулов. Присуждение победы Головкину выглядело именно как возвращение долга казахстанцу за ограбление в первом поединке с Саулем Альваресом.

В бою с украинцем Геннадий уступил сопернику по количеству выброшенных ударов – 720-738 и был лишь немногим лучше по точности – 243 против 230. Так что единогласная победа казалась спорной.

Артур Бетербиев – Александр Гвоздик

18 октября 2019 года в полутяжёлом весе состоялось уже давно ожидаемое событие. Чемпионы мира по разным версиям впервые за долгое время договорись об объединительной встрече. Этими героями стали обладатель титула по версии IBF Артур Бетербиев и чемпион WBC Александр Гвоздик. Бойцы встретились на привычной для себя территории – в Северной Америке (точнее в Филадельфии, США). Гвоздик, будучи небольшим фаворитом противостояния, попытался оправдать этот статус с первых минут и поначалу выглядел неплохо. Пока украинец не застаивался и бил со смещениями, Бетербиев чувствовал себя некомфортно. Но Артур прекрасно прочувствовал момент, когда физика украинца стала подседать и, включив резервы, начал прибавлять от раунда к раунду. Позже Бетербиев признался, что обратил внимание на тяжёлое дыхание противника и понимал, что победа – вопрос времени.

Бетербиев снова разбил Гвоздика и забрал для России последний чемпионский пояс Теперь все титулы полутяжёлого веса принадлежат российским боксёрам. А бой Артура с Александром получился замечательным.

Тем не менее харьковчанин до поры до времени справлялся с россиянином, явно перехватившем инициативу. Но в девятом раунде было положено начало конца. Александр наелся тяжелейших ударов Бетербиева и выглядел растерянным и подавленным. Минутная пауза просто не могла помочь, особенно когда в углу от Тедди Атласа звучали не советы, а слова поддержки вроде: «я верю в тебя» и «сконцентрируйся». Уже в эти мгновения было ясно, что спасти Александра может только чудо, которого ожидаемо не произошло. В десятом раунде Артур продолжил бомбардировку и раз за разом отправлял оппонента на канвас. После третьего нокдауна рефери решил поберечь здоровье Гвоздика и остановил избиение. Ну а Бетербиев заслуженно стал чемпионом мира уже по двум версиям.

Наоя Иноуэ – Нонито Донэйр

7 ноября 2019 года в Японии состоялся финал Всемирной серии супербокса (WBSS) в легчайшем весе. В ринге встретились представитель Pound-for-Pound нокаутёр Наоя Иноуэ и экс-чемпион мира, ветеран Нонито Донэйр. В канун встречи филиппинец был записным аутсайдером и первые раунды показали, что он носит этот статус заслуженно. По крайней мере, Иноуэ казался намного более убедительным и быстрым. Но вскоре Нонито приспособился к оппоненту и исправно поливал его прямыми ударами.

В девятом раунде Донэйр явно потряс молодого соперника, но сил добить его уже не было. В 11-м раунде Иноуэ уже сам едва не отправил соперника в раздевалку досрочно, но ветеран сумел восстановиться и до финального гонка пытался остановить Иноуэ. Победа японца выглядела закономерной, но Донэйр явно превзошёл ожидания экспертов и был близок к тому, чтобы сотворить сенсацию.