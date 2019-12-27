«Александр для меня мёртв». Прощальные гастроли Фёдора начались со скандала с братом

29 декабря Фёдор Емельяненко проведёт один из трёх последних поединков в своей карьере. В его так называемом прощальном туре Япония значится первой остановкой, а противостоять Последнему Императору готовится американец Куинтон Рампэйдж Джексон. 41-летний соперник российского тяжеловеса — бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и звёздный ветеран Pride. На счету Джексона много действительно больших побед, а его тяжёлый удар, несмотря на возраст, никуда не делся.

«Я ещё не ухожу. Ещё побьюсь». Емельяненко — Джексон. LIVE Последний Император, Новый год, Япония — настоящая классика боёв!

Другими словами, Фёдору сегодня есть о чём заботиться помимо личной жизни. Но именно в этот ключевой момент своей карьеры Емельяненко вновь столкнулся с очень неприятными семейными проблемами, которые тянутся за бойцом последние несколько лет.

Не секрет, что Фёдор Емельяненко уже давно в ссоре с родным младшим братом, бойцом-тяжеловесом Александром. Ближайший родственник лучшего представителя ММА в истории нашей страны известен далеко не только и не столько своими яркими выступлениями в клетке (хотя их немало), сколько скандальными выходками, и это обозначение, откровенно говоря, прозвучит слабовато применительно к некоторым поступкам Александра.

Так, в 2015 году Емельяненко-младший отправился в места лишения свободы за обвинения в преступлении сексуального характера в отношении своей домработницы. А выйдя на свободу в конце следующего, 2016 года, Александр чуть ли не первым делом поссорился со своим родным братом Фёдором.

«Я тебе не Федя!» Что происходит между братьями Емельяненко Фёдор Емельяненко жёстко и откровенно ответил брату Александру на скандальное интервью. Рассказываем, что привело к ссоре.

Доподлинно причины конфликта ни одной из сторон не назывались, но предположительно братья поссорились из-за связи младшего с бойцовским клубом из Чечни «Ахмат», с которым Александр подписал контракт после выхода из тюрьмы. Дело в том, что Фёдор ещё ранее имел определённые разногласия с некоторыми представителями клуба (речь о конфликте Емельяненко с организаторами боёв с участием детей по правилам ММА без специальной экипировки), и многие считают, что именно из-за этого Последний Император так сильно обиделся на брата.

Стоит отметить, что ссора братьев Емельяненко двухлетней давности достаточно быстро перестала отсвечивать в СМИ: Фёдор после своего неожиданно резкого заявления в адрес брата в дальнейшем решил молчать, а Александр если что и говорил про брата, то только хорошее, давая понять, что готов примириться. Но в целом взаимоотношения двух ярких бойцов-родственников исчезли из поля зрения посторонних людей, и казалось, так будет и дальше.

Однако накануне Последний Император дал неожиданно откровенное и резкое интервью журналисту Ярославу Степанову, в котором сделал несколько по-настоящему удивительных заявлений.

«Бой Александра с Кокляевым? Я был в курсе того, что происходит. Но мне кажется, что это не спорт, а антиспорт. Костя Цзю сказал: «Если я хочу в цирк, то пойду к братьям Запашным». А я не могу назвать это цирком, потому что не хочу оскорбить цирк. Никакого спорта там не было.

Емельяненко и Кокляев открыли портал: теперь подобные фрик-шоу будут чаще Дацик, Смоляков, Новосёлов и даже Руки-Базуки — у Михаила и Александра ещё полно соперников для будущих боёв в России.

А что касается Александра… Я молюсь, чтобы человек нашёл себя. Для меня на сегодняшний день Александр мёртв. Есть такая притча у господа: у отца было два сына. Один попросил свою часть имения и ушёл в страну далече. Растратил там все имения с блудницами, прогулял и так далее. Потом, когда голод страшный настал, он вспомнил, что его любят и ждут дома. Когда он шёл, то думал, что попросит у отца прощения. На обратном пути его встретил отец. Он сжалился над ним, сам подбежал, поцеловал, обнял. В честь его возвращения закатили праздник. Младший заколол телёнка, а старший сын расстроился из-за этого. «Я столько лет с тобой, столько работаю, а ты мне не дал даже телёнка заколоть». Отец сказал ему, что надо радоваться, что брат был мёртв и ожил. Пропадал и нашёлся. Вот для меня на сегодняшний день Александр мёртв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашёлся.



Примирение с братом? Я вас умоляю. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными», — приводит слова Фёдора Емельяненко Sport24.

Фёдор в принципе очень редко общается с российской прессой, а уж настолько откровенно… В общем, вчерашнее выступление Императора неслабо взбудоражило фанатов ММА в нашей стране. Многие даже забыли, что у тяжеловеса на носу большой бой — ждали, что же ответит обиженный брат. Александр решил с этим делом не затягивать и своё слово сказал посредством любимого «Инстаграма».

«Емельяненко теперь мужик с яйцами». Неужели бойца изменил кавказский скандал? Теперь Александр хватает себя за разные места и грозится раздеться догола, но обманывает. И не забывает всё это фиксировать на видео.

«Здесь, на просторах интернета, мой старший брат Федот давал интервью и заживо меня «похоронил». Мне все задают вопрос: как вы на это отреагируете, Александр? Что я ему скажу? Пусть сходит в храм и поставит свечку за усопшего брата, которого он «закопал» живьём.



Вообще, я тебе хочу сказать, Федот: рот свой закрой. Забудь меня. Меня для тебя не существует после твоих слов. И я, и мама, и сестра старшая, и младший брат — мы прекрасно знаем, какой ты есть на самом деле и кто ты. Продолжай дальше молиться своему богу Мамоне. Забудь меня, Федот!»

Ранее Александр по крайней мере не позволял себе высказываться в адрес брата резко, хотя обычно не стесняется подкалывать или даже открыто критиковать более-менее всех, кто ему чем-то не угодил. Теперь же Емельяненко-младший явно далёк от своей идеи — помириться с братом, что очень грустно, вне всяких сомнений. Понять ранимого бойца можно — подобные слова от кровного родственника могут прозвучать убийственно. Однако хочется пожелать обоим решить эти проблемы между собой хотя бы после новогодних праздников, чтобы у старшего брата было поменьше поводов отвлекаться от важнейшего выступления.