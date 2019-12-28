«Если Фёдор проиграет — катастрофы не будет!» Эксперты — о бое Емельяненко — Джексон

Уже завтра 29 декабря ранним утром в Японии на легендарной «Сайтама-Арене» в одноимённом пригороде Токио состоится один из трёх последних поединков в карьере великого российского тяжеловеса от мира ММА Фёдора Емельяненко. Бывший многолетний король «хэвивейта» померится силами с экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе Куинтоном Рэмпейджем Джексоном.
43-летний россиянин и 41-летний американец подерутся примерно в 8:00 по московскому времени 29 декабря, и этот поединок нельзя пропускать, поскольку возможности поймать новогоднее настроение за просмотром выступления Фёдора в Японии у вас может уже не быть. Но сможет ли Последний Император порадовать своих многочисленных фанатов очередной яркой победой? Стоило ли соглашаться Емельяненко на встречу с опасным нокаутёром Джексоном в свои 43 года? И не может ли выйти так, что этот бой и вовсе станет последним для легенды ММА из России? Отвечают коллеги Фёдора по цеху.
Александр Шлеменко, экс-чемпион Bellator в среднем весе, один из самых звёздных бойцов России на сегодня:
— Это будет очень нервный бой. Объясню: если мы возьмём статистику Фёдора Емельяненко, то у него как раз легче получалось с тяжёлыми бойцами. Чем здоровее и тяжелее был соперник, тем быстрее с ним Фёдор разбирался. А Куинтон – 93 килограмма.
По статистике вижу, что почти все бои, в которых Фёдор дрался с людьми, которые из 93 килограммов пришли в тяжёлый вес, Фёдор, к сожалению, проиграл. Это и последний бой с Райаном Бейдером, и бой с Дэном Хендерсоном, это и тяжёлый, пусть и выигранный бой с Фабио Мальдонадо.
Другое дело, что Куинтон имеет большую массу, он слишком разъелся. Наверное, он уже вряд ли когда-то сможет спуститься ниже 93 килограммов. У Фёдора большие шансы на победу, но если брать только статистику, то шансы на стороне Куинтона. Речь о грубой неофициальной статистике, о которой я сказал ранее.
Эдуард Вартанян, экс-чемпион ACB в лёгком весе:
— Это такое олдскульное противостояние без трештока, всё чинно-благородно и с уважением друг к другу. Фёдор может спокойно выиграть, у Джексона уже нет этого взрыва. Фёдор будет использовать точные удары, комбинации с переходом в борьбу Фёдор должен побеждать.
Егор Мехонцев, олимпийский чемпион по боксу:
— Даже если Фёдор проиграет — никакой катастрофы не будет, это спорт. Только дилетанты могут посмеяться, позлорадствовать, а он хочет выйти на ринг, честно заработать деньги, честно победить. Это его здоровье, он вправе распоряжаться им так, как сам захочет. Его болельщики, да и я в том числе, поддерживают его. Он сам посчитал нужным снова выйти на бой, он же мужчина, несёт ответственность за себя, свою семью, близких.
Алексей Махно, боец ММА:
— Бой закончится ближе к концу первого раунда — нокаутом, хотя Джексон и давно проигрывал нокаутом. Всё будет зависеть не от Фёдора, а от его противника, в какой он будет форме, ведь он далеко не самый дисциплинированный спортсмен. Мы с первых секунд боя всё поймём. Если он выйдет с животом по колено, сразу же станет ясно, в какой он форме, готов ли он навязать противостояние. Если он в плачевной, то там без шансов, потому что Фёдор готовится, мы это знаем. Если он в конкурентной форме, то это будет равный поединок. Это два деда, но два крутых деда.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
Виталий Минаков, экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе:
— Согласен по поводу Куинтона! Однако думаю, у Джексона есть мотивация подготовиться к Фёдору по-особенному. Сложно залезть к нему в голову, но если судить по себе, то меня бы такой вызов мотивировал. А что касается его последних боёв, то видно, что Ремпэйдж больше не такой спортсмен, который живёт боями и тренировками.
Вячеслав Василевский, экс-чемпион М-1 в среднем весе:
— Бой не продлится и половины первого раунда. Это будет очень скоротечный бой — кто-то из них рухнет. Фёдор его должен побить, хоть и Джексон крутой боец, Емельяненко сейчас подошёл более дисциплинированно к этому бою, хоть он и всегда был дисциплинированным в этом плане, а «Rampage», судя по тому, что он и весит под 130 кг, будет надеяться на удар и, возможно, Федя тоже сможет рухнуть, к сожалению. Моё мнение — Фёдор его нокаутирует в первой половине первого раунда.
Сергей Липинец, экс-чемпион мира по боксу:
— Я не могу сказать, в какой форме сейчас находится Фёдор Емельяненко, тем более не могу ничего сказать про его оппонента. Надеюсь, что Фёдор сможет одержать победу, причём сделает это досрочно, уверенно и красиво.
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