Лучший в своём поколении. Фёдор разбил Джексона и красиво попрощался с Японией

29 декабря в Японии состоялся один из трёх последних боёв в карьере лучшего тяжеловеса уходящего десятилетия Фёдора Емельяненко. 43-летний российский атлет бился с 41-летним Киунтоном Джексоном из США, и этот поединок значился одним из главных в странном и очень ярком совместном предновогоднем шоу компаний Bellator и Rizin.

Фёдор Емельяненко начал прощальное турне с красивой победы. Но Джексон был явно не в форме Последний Император остался непобедимым в Японии.

Драться в Японии под Новый год — добрая традиция, которую Последний Император завёл ещё в 2000 году. И только однажды Фёдору не везло на праздничных шоу в стране восходящего солнца: то самое первое и очень спорное поражение Емельяненко от Тсуёси Косаки случилось на турнире RINGS: KING OF KINGS 2000. Тогда российскому бойцу не позволили продолжить схватку из-за открывшегося на его лице рассечения. В последствии Фёдор поквитался с Косакой, а по ходу дела провёл выдающуюся карьеру, которая сегодня плавно подходит к концу.

Бой с Джексоном Емельяненко и президент компании Bellator Скотт Кокер назвали одним из трёх, запланированных в рамках прощального турне великого тяжеловеса. Ожидается, что следом за Японией Фёдор сделает ещё две остановки — в США и России. Один из этих турниров и станет последним на спортивном пути бывшего чемпиона Pride.

Вероятнее всего, предстоящие поединки Фёдора будут похожи на сегодняшний с Джексоном. То есть, Емельяненко подерётся с очередными пробитыми ветеранами 40+, чьи лучшие победы случились где-то в начале уходящего десятилетия. И, на самом деле, в этом нет ничего ужасного, что бы ни говорили обиженные фанаты ММА, начавшие топить за Фёдора уже на закате его карьеры.

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Да, на фоне разжиревшего 41-летнего Рэмпейджа Последний Император смотрелся, пожалуй, чересчур эффектно — он заметно был быстрее, гораздо лучше дышал, много и точно бил и в итоге победил нокаутом. Но это преимущество лишь подтверждает статус Емельяненко, которого подавляющее большинство экспертов из мира ММА считает лучшим бойцом своего поколения. Он и тогда, 10-15 лет назад побеждал всех за счёт молниеносных комбинаций с рук, постоянного прессинга и развитого от природы чувства тайминга.

Кто-то может поставить в пример Даниэля Кормье, который в свои 40 продолжает бороться за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе и всего полгода назад лишился звания лучшего бойца вне зависимости от веса. Но ведь Ди Си начал карьеру в ММА лишь в 2009 году — когда Фёдор успел одержать все свои великие победы. Всего за это время Кормье бился 25 раз, а у Емельяненко одна лишь его великая серия с 2001 по 2009 год составила 28 поединков, 27 из которых он выиграл. И в наступающем 2020-м Даниэль, согласно его собственным заверениям, как и Фёдор, собирается повесить перчатки на гвоздь. Так что последние успехи российского тяжеловеса на самом деле стоят гораздо дороже, чем многие привыкли думать.

Что касается сегодняшней победы, то она была добыта малой кровью. Большинство экспертов ещё до боя говорили, что определяющим фактором в поединке ветеранов будет их физическая форма. Особенно в этом плане было интересно посмотреть на состояние Куинтона Джексона, которые последние несколько раз выступал, мягко говоря, не в самом оптимальном состоянии.

«Если Фёдор проиграет — катастрофы не будет!» Эксперты — о бое Емельяненко — Джексон На всякий случай — у соперника Фёдора 20 побед нокаутом за карьеру.

«Всё зависит от того, насколько Джексон серьёзно относится к бою, — говорил, например, Виталий Минаков накануне. — »Если Ремпэйдж готовился, то всё так просто будет, а если не особо много времени уделял тренировкам… Вопрос в атлетических кондициях. Фёдор всегда в форме, всегда держит тонус и до сих пор сохраняет атлетичность. Куинтон опасен, если он в форме. Он очень опасен, с ударом и в борьбе разбирается".

На один из главных боёв в жизни Джексон вышел с солидным перевесом. Выступавший большую и лучшую часть карьеры в полутяжёлом весе Рэмпейдж против тяжеловеса дрался с преимуществом почти в 11 кг.

В итоге превосходство российского бойца в скорости было настолько очевидным, что 2 минуты 44 секунды американец, кажется, так ни разу и не попал по сопернику. Более того, он успел устать, почти не выбрасывая ударов — Рэмпейдж только защищался от атак Фёдора и изредка махал тяжеленными руками по воздуху. Решающим моментом схватки стал эпизод в середине первого раунда, когда Емельяненко точным правым прямым попал Джексону в район левой скулы. Куинтон тут же схватился за лицо, рухнул на настил и жестами рук показал, что выходит из боя. Таким образом, Последний Император одержал 39 победу и положил начало своим прощальным гастролям.

Пока неизвестно, когда и где пройдут последние поединки Емельяненко. Даже сам боец, кажется, до конца не понимает, когда это случится.

«Дальнейшая карьера? Запланировано два боя, но пока ничего не подтверждено. Будет видно», — сказал Фёдор после победы над Рэмпейджем.

Однако уже сейчас можно порадоваться, что с большой долей вероятности Емельяненко ещё выступит в России. Говорят, в Bellator мечтали провести турнир в нашей стране последние несколько лет. Теперь у компании Скотта Кокера есть отличный вариант с огромным шоу на 2020: прощальный бой Последнего Императора, плюс его ученики в андекрарде в титульных поединках. Такой турнир соберёт в России стадион не меньше, чем реванш Хабиба и Конора.