Кокляев ест чёрную икру, Ян едет в роскошном авто. Бойцы MMA и боксёры встретили 2020-й

Михаил Кокляев, невзирая на недавнее поражение нокаутом в своём дебютном боксёрском поединке с Александром Емельяненко, пребывает в бодром и ироничном настроении. Читает стихи про пропущенный удар и ест чёрную икру.

Вырубил по-братски. Емельяненко не стал терзать Кокляева слишком долго «Извините, что так быстро», — сказал Александр, забрал миллион и ушёл. А Михаил собрался готовиться к реваншу по правилам ММА.

Алексей Олейник решил встретить новое десятилетие с семьей в «Диснейленде», который находится в Орландо, штат Флорида, США. Атмосфера, надо думать, в эту ночь там была что надо.

«Прежде чем встретить Новый год, нужно проводить старый и подвести итоги. 2019 год был очень насыщенным, плодотворным и важным. Хочу сказать слова благодарности всем, кто плечом к плечу со мной шёл, идёт и, дай Бог, будет! Team “No Mercy” — друзья — все, кто рядом, всем огромное спасибо, я ценю и помню каждого! Семья моя — это моя главная мотивация. Всё, дай Бог, у нас будет хорошо. На 2020 год есть цель — завоевать пояс UFC. Спасибо моим болельщикам, что смотрите и верите!!! Два коротких один очень раскатистый „Ура, Ура, Ура-а-а!“ — написал лучший российский боец года Пётр Ян в своём «инстаграме». В самом посте Ян — на заднем сидении роскошного автомобиля. Что же, Пётр уж точно заслужил!

Всем известный семьянин Мэнни Пакьяо. Кстати, с наступлением 2020 года Пак стал автором очередного уникального достижения. Он — первый боксёр, бывший чемпионом в четырёх разных десятилетиях.

Большое и очень эмоциональное послание оставил своим подписчикам великолепный Александр Усик и приложил к посту фото с женой.

«Каким бы ни был для вас этот год, он всё равно был и ничего нельзя удалить из прошедшего кинофильма под названием «жизнь»! Я не смотрю на то, какой год наступит: змеи, лошади, или мышки. Это год жизни моей и вашей. И не важно, какому животному он принадлежит, он прежде всего для людей, для нас. Не хочу, чтобы он принёс богатства и карьерный рост, потому что это не главное. Хочу мира, в своей стране. Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце. И чтобы все помнили, что счастье живет рядом с нами, только оно не кричит об этом, а ждет своего часа. Счастье — это когда все родные живы и здоровы, сидят рядом с вами за праздничным столом. Хочу, чтобы любовь, нежность и доброта пришли и поселились в вашем доме! И несмотря на то, что ждет вас в этом году — никогда не сдавайтесь!!! Держитесь друг за друга, потому что если вместе, то теплее… С Наступающим Новым годом!»

Соперник по следующему бою Хабиба Нурмагомедова Тони Фергюсон, к счастью, разобрался с семейными проблемами и встретил Новый год в отличной компании!

Теперь Хабибу нужен настоящий бой. Соперник – Фергюсон Хабиб должен драться с Тони. Без вариантов. Иначе его не поймут.

Бывшая чемпионка UFC в весе «соломинки» Йоанна Енджейчик отпраздновала Новый год в тёплой семейной обстановке. Скоро польской спортсменке предстоит забыть о праздничном столе и вновь вернуться к цели — отбить некогда принадлежавший ей золотой ремень королевы дивизиона.

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис со своей красавицей-женой.

«С Новым годом, друзья!!! Счастья всем!!! Будьте добрее!!» — не жалел восклицательных знаков экс-чемпион мира Денис Лебедев.

Конор Макгрегор выглядит сосредоточенным и сфокусированным на своих целях. А ещё крупным. Это неудивительно, ведь ближайший поединок Макгрегор проведёт в полусреднем весе с Дональдом Серроне.

Российский тяжеловес Александр Волков вступает в решающую стадию карьеры, и в 2020 году Драго обязательно должен побиться за титул чемпиона UFC!

«Итоги подводить не будем, ведь мы только начинаем! Врываюсь в Новый Год с большими амбициями и целями, чего желаю и Вам! Счастливого Нового года!» — написал Волков у себя в «инстаграме».