10 самых ожидаемых событий 2020 года в боксе

Начало 2020 года пока что заставляет скучать всех фанатов бокса. Первый его месяц не особо урожайный на интересные события. Но это лишь затишье перед бурей. В дальнейшем год обещает множество ярких противостояний. «Чемпионат» решил рассказать о самых ожидаемых из них.

Реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри

Титульный бой в супертяжёлом даст старт мегафайтам 2020 года. С уходом Виталия Кличко и в эпоху доминирования Владимира Кличко пояс по версии WBC на некоторое время потерял первостепенную значимость. Да, он по-прежнему считался самым престижным, но вместе с тем казалось, что им владеет не сильнейший из чемпионов мира – Деонтей Уайлдер. Ситуация не менялась и после завершения эры украинцев, так как очень скоро во всеуслышание о себе заявил Энтони Джошуа. Уайлдер же, проводивший защиты против соперников калибра Арреолы, Вашингтона или Шпильки, казался немного маргинализированным чемпионом.

Кардинально все начало меняться недавно. Деонтей наконец начал биться с соперниками высокого уровня, а Джошуа в это же время уронил свой авторитет – сначала проиграв Энди Руису, а затем, взяв у того реванш в очень унылом стиле. Акции Деонтея на этом фоне постоянно росли.

Что же касается Фьюри, то британский весельчак по-прежнему не знает горечи поражений в профи, хоть пока и не отвоевал титул чемпиона мира. Первый бой с Уайлдером, состоявшийся в декабре 2018 года, показал, что у Тайсона есть огромный потенциал, чтобы стать тем, кто нанесёт первое поражение американскому нокаутёру. За ничью с Фьюри в первом бою Уайлдер должен быть благодарен судьям и своим колотушкам, из-за которых Тайсон дважды оказался в нокдауне. Все эти факторы говорят, что повторный поединок, вероятнее всего, определит сильнейшего тяжеловеса на сегодняшний день. Напомним, что соперники встретятся 22 февраля в Лас-Вегасе.

Объединительный бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса

В декабре 2019 года в лёгком весе появился новый чемпион мира. Теофимо Лопес отобрал пояс по версии IBF у Ричарда Комми, нокаутировав того уже во втором раунде. Таким образом, дерзкий американец гондурасского происхождения вытянул свой счастливый билет и добился того, чего так хотел – боя с Василием Ломаченко. Лопес уже давно охотился за великолепным украинцем и на пару с отцом позволял себе скандальные выходки, дабы привлечь внимание Ломаченко. Тот подчёркивал, что не будет биться с молодым ноунеймом, у которого даже нет титула. Что же, Лопес выполнил условие и теперь обладает единственным поясом, которого не хватает Василию, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в лёгком весе, а потому их встреча не за горами.

Собственно, все стороны уже подтвердили, что бой состоится в апреле 2020 года. Так что уже весной лёгкий вес получит абсолютного чемпиона мира. Будет интересно посмотреть на Ломаченко в контексте личностного противостояния с соперником. Пожалуй, у украинца ещё не было боёв в профи, когда он испытывал настолько большую неприязнь к оппоненту.

Последние бои Мэнни Пакьяо

Начало 2020 года подарило нам занимательный факт. Легендарный Мэнни Пакьяо стал единственным боксёром в истории, который успел побывать чемпионом мира в четырёх десятилетиях. Минувший год для филиппинца был крайне успешным. Для начала он защитил пояс WBA Regular в полусреднем весе, а затем стал и полноценным чемпионом, победив грозного Кита Турмана. Тогда Пакмен доказал, что и в 40 лет он в полном порядке.

Но время неминуемо настигает единственного в истории чемпиона мира в восьми весовых категориях. Сейчас ему уже 41 и практически очевидно, что нынешний год станет последним в его профессиональной карьере. Вопрос лишь в том, какие вызовы примет Мэнни. Желающих биться с ним хватает. Это и Майки Гарсия, пытающийся освоиться в полусреднем весе, и Дэнни Гарсия, желающий вернуть титул чемпиона мира, и Амир Хан, который едва ли не половину профессиональной карьеры посвятил попыткам получить бой с Пакьяо. Эти варианты для Пакмена кажутся наиболее реальными и удобными.

Что же касается объединительных боёв с другими чемпионами в полусреднем весе – Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом, то, пожалуй, для 41-летнего спортсмена это будет перебор, который может привести к печальному завершению карьеры, чего многомиллионной армии фанатов видеть точно бы не хотелось.

Мы все просто не понимаем, насколько велик Мэнни Пакьяо. Пора открыть глаза Батя мирового профи-бокса снова готов показать класс даже в свои 40. И это не единственная причина его величия.

Большие бои для Дмитрия Бивола

Завершение минувшего года ознаменовалось серьёзным движением в полутяжёлом весе. Так, впервые за долгие годы там появился чемпион сразу по двум версиям – Артур Бетербиев. А поражение Сергея Ковалёва от Сауля Альвареса и последующий отказ мексиканца от пояса по версии WBO привели к тому, что один титул оказался вакантным. На волне всего этого большие бои в полутяжёлой категории может наконец получить чемпион мира по версии WBA Super Дмитрий Бивол.

Промоутеры в последнее время заставляют Дмитрия откровенно скучать, давая ему поединки с пробитым Паскалем или никому неведомым Ленином Кастильо. Последние изменения в весовой категории могут дать импульс карьере Бивола. И если о бое с Бетербиевым пока говорить преждевременно, то, по крайней мере менеджмент Дмитрия мог бы постараться организовать своему клиенту встречу за вакантный пояс WBO.

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Завершение карьеры Сергея Ковалёва

Ещё один россиянин из полутяжёлого веса, для которого 2020 год может стать знаковым. Но на этот раз речь пойдёт не о прорыве, а о завершении карьеры. В ноябре минувшего года Сергей Ковалёв потерпел четвёртое поражение в карьере, и оно уже стало вторым, обернувшимся для Крашера тяжёлым нокаутом. Ресурс каждого спортсмена ограничен и последние бои Сергея указывают на то, что они у него на исходе. Даже красивая победа над неопытным Энтони Ярдом была вырвана буквально на зубах, ну а поражение от Канело, да ещё и в возрасте россиянина, наверняка оставит свой след. Потому говорить о новых высотах для Сергея не приходится, впору вести речь о достойном уходе. Но пока не всё однозначно.

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Пока есть несколько вариантов. Идеальным кажется трилогия с Жаном Паскалем. Возрастной канадец является чемпионом по версии WBA Regular. Победа над ним позволит Сергею уйти на мажорной ноте, да ещё и с каким-никаким поясом. Но, возможно, что Ковалёв бросится на штурм ранее оставленных высот и попробует вернуть пояс по версии WBO, который стал снова вакантным. Такой вариант сопряжён с дальнейшими рисками. Даже если Крашеру и удастся вернуть эту регалию, это наверняка втянет его в объединительные схватки, а встречи с Бетербиевым и Биволом на сегодняшний день не сулят ему ничего хорошего.

Новые вызовы Артура Бетербиева

Минувший год стал знаковым для Артура Бетербиева. На протяжении долгого времени карьера россиянина буквально увядала на глазах. Но избавление от пут промоутера Ивона Мишеля принесло Артуру долгожданный прорыв. В октябре он встретился с чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком и в блестящем стиле нокаутировал его. Таким образом, в руках Бетербиева оказались пояса по версиям WBC и IBF и он стал ведущим боксёром дивизиона. В 2020 году ему предстоит обязательная защита по линии IBF с Мэн Фаньлуном и, возможно, объединительные встречи. Но для Артура уже наклёвываются и первые трудности.

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Промоутеры россиянина проиграли торги за организацию боя с Фаньлуном и, скорее всего, представители последнего попытаются организовать бой в Китае. Для Бетербиева это условие может стать неприемлемым, так как Артур не согласен с политикой КНР в отношении уйгуров (мусульман по вероисповеданию) и отказ от приезда в Китай может стать для него своеобразной формой протеста. Даже если и так, то Бетербиева, вероятно, лишат титула за отказ от обязательной защиты, и тогда он также вполне может позариться на пояс WBO, который, повторимся, пока вакантен.

Возвращение Флойда Мейвезера

Печатный станок в лице Флойда Мейвезера никак не может остановиться. Постоянные уходы и возвращения американца в большой спорт уже мало кого удивляют. Тем не менее, возобновление карьеры Флойдом неизменно привлекает внимание общественности. Не так давно экс-чемпион мира в пяти весовых категориях заявил о совместном проекте с президентом UFC Дэной Уайтом. Вскоре появились слухи, что Флойд проведёт один бой по правилам ММА, а ещё один по правилам бокса.

Приготовьте деньги. Непобедимый чемпион Флойд Мейвезер возвращается Один из величайших боксёров в истории снова выйдет на ринг в 2020 году. Одна проблема — ему будет уже 43 года.

Подтверждений этому пока нет, но ясно одно – Флойд снова наденет перчатки. В последнем заявлении Уайт рассказал, что Мейвезер будет драться лишь осенью. Предугадать что-либо с ним практически невозможно. Диапазон Флойда, как показывает практика, может распространяться, как на спортсменов калибра неведомого Теншина Нацукавы, так и на противников уровня Конора Макгрегора. В любом случае, очередное возвращение будет интригующим. Добавим лишь, что реванш с Флойдом стал бы отличным завершением карьеры для уже упомянутого Пакьяо.

Супербои Сауля Альвареса

Очевидно, что поединки с участием лидера рейтинга pound-for-pound будут привлекать внимание даже независимо от того, с кем он будет биться. Минувший год стал для Канело сверхуспешным. Завершился он для Сауля победой над Сергеем Ковалёвым и завоеванием титула в четвёртой весовой категории. Таким образом, Канело укрепил наследие, над которым он в последнее время усердно работает. После успеха в бою с россиянином в команде Рыжего взяли продолжительную паузу и, похоже, до сих пор не определились с планами. Пока ясно, что боксёр не будет экспериментировать с полутяжёлым весом и дальше.

Таким образом, диапазон соперников сужается до представителей среднего и второго среднего веса. Но все чемпионы второго среднего веса не представляют коммерческой ценности для стримингового гиганта DAZN, потому сомнительно, что представители Сауля будут фокусироваться на этом дивизионе. В результате наиболее оптимальные варианты остаются в среднем весе. Здесь Альварес владеет титулами по версиям WBA Super и WBC Franchise. Два других чемпиона – Деметриус Андраде (WBO) и Геннадий Головкин (IBF). Нельзя исключать, что 2020 год станет для Канело годом штурма звания абсолютного чемпиона мира в мидлвейте. К тому же, в таком случае трилогия с Головкиным будет неизбежна, а это именно то, чего хотят видеть монстры бизнеса из DAZN.

Карьера Энтони Джошуа

Хэвивейт при любых условиях всегда остаётся королевским дивизионом. Большинством титулов здесь владеет Энтони Джошуа, а потому его поединки также будут топ-событиями года. Уже сейчас практически ясно, что следующий бой британец проведёт с обязательным претендентом на титул по версии IBF Кубратом Пулевым. А вот дальше есть варианты – трилогия с Энди Руисом или объединительный бой с чемпионом мира по версии WBC. На сегодняшний день кажется, что вариант с пухлым американцем мексиканского происхождения более вероятен.

На это есть несколько причин. Во-первых, показалось, что победа над Руисом не вернула уверенности в силах и самому Джошуа, так что выходить на объединительный бой с Фьюри или Уайлдером после победы над Пулевым было бы опрометчиво. Во-вторых, бой с Руисом не исчерпал всех финансовых ресурсов и теперь, после поражения Энди помчится за титульным боем и в Великобританию, где бой будет продаваться. В-третьих, как ни крути, а в этой дуэли счёт 1:1, и неплохо было бы поставить в ней жирную точку. Тем более, Джошуа нужна более убедительная победа, чем та, которую он дал фанатам в Саудовской Аравии.

Что-то приуныл. Джошуа — снова № 1, но точно не для людей Пересмотрите «победу» Энтони над Энди Руисом — вы сами не захотите болеть за Джошуа.

Прекратите хейтить Джошуа! Скучный бой устроил не он, а разжиревший Руис Энтони — красавчик! Проделал чемпионскую работу, и ему нет дела до чьих-то жалоб.

Александр Усик и супертяжёлый вес

В 2020 году с ног на голову супертяжёлый вес может перевернуть Александр Усик. В октябре 2019 года ему наконец удалось дебютировать в дивизионе и теперь он будет стремиться как можно быстрее получить титульные бои. Уже сейчас Александр является претендентом на пояс по версии WBO. Пока он, по собственному признанию, не форсирует события и готов подождать. Во всяком случае, Усик не против встречи с Дереком Чисорой, которая, вероятнее всего, состоится весной 2020 года. Ну? а уже после встречи с крепким британцем, думается, Усик захочет чего-то большего. Конечно, в рукаве Эдди Хирна припасено много вариантов, но с учётом целеустремлённости Александра, есть сомнения, что он позволит промоутерам долго оттягивать организацию титульной встречи.

Усик разнёс большого американца и удачно начал путь в супертяжах Предсказуемо, но всё равно красиво.

Не исключено, что всё сложится вовсе неожиданно. На данный момент IBF и WBO требует от Энтони Джошуа обязательной защиты титула. Британец не успеет провести два боя в указанные сроки и может лишиться одного из титулов. С учётом того, что его поединок с Пулевым всё более осязаем, вакантным должен остаться пояс WBO, именно тот, на который официально претендует Усик. В таком случае, Хирн сможет дать украинцу шанс на чемпионство и при этом разведёт Джошуа и Усика, оттянув их дуэль на максимально возможный срок. Вероятность такой многоходовой комбинации высока. Но в таком случае, об объединительном бое и появлении абсолютного чемпиона мира в хэвивейте можно будет забыть ещё как минимум на год.