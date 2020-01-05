Хабиб всё-таки встретится с самым опасным соперником. Нурмагомедов — Фергюсон. LIVE

18 апреля в Бруклине UFC в пятый раз попытается свести в клетке двух самых опасных и сильных легковесов в истории — Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. На кону в их схватке будет пояс чемпиона мира, принадлежащий российскому бойцу. Для Орла эта защита титула станет уже третьей. В сентябре 2019 года он в третьем раунде «задушил» Дастина Порье, а годом ранее, 6 октября 2018-го, заставил сдаться Конора Макгрегора.

Хабиб выбрал Фергюсона. Это самый опасный соперник Нурмагомедов сделал шаг навстречу самому устрашающему легковесу США. Все ждут ответа Тони. Макгрегор в пролёте.

Конор снова собирается биться со стариком. Его новому сопернику Серроне 36 лет Дэна Уайт «подложил» Макгрегору самого лёгкого оппонента. Естественно, всё ради реванша ирландца с Хабибом, но постановка может провалиться.

На данный момент у Фергюсона за плечами серия из 12 побед в UFC. Столько же у Хабиба, но при этом Нурмагомедов вообще ни разу за карьеру не проигрывал. Считается, что самым опасным соперником для Орла является как раз Тони Фергюсон.

5 января

22:00. Хабиб Нурмагомедов получит огромный чек за своё следующее выступление. Должно быть, Тони Фергюсону обидно.